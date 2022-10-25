Как изменилось отношение немцев к России и украинским беженцам 25 октября, 12:06

Поздравляю россиян, добиться от немцев такого было непросто. Но Путин смог

Из интересного. В общении с немцами я узнал много интересного об их отношении к беженцам. Например, они говорят о том, что из Украины уехали, в основном, женщины и дети, а из России исключительно мужчины. Они говорят, что не первый раз Германия принимает беженцев из стран, на которые напали, но впервые в Германию едут десятки тысяч беженцев из страны, которая напала.

Видео дня

Но самое интересное не это. Немцы отмечают, что украинцы уже участвуют во многих местных процессах и событиях или организовывают свои, а россияне наоборот замыкаются и не сильно интегрируются в общественную жизнь Германии. Немцы, которые не очень любят пришлых, сейчас очень трепетно относятся к украинским беженцам. Бывает и другое отношение, но оно редкость, а не система. Уроды есть везде. В общем, немцы уже очень хорошо отличают украинцев от россиян. И отношение отличается.

Кроме того, меня заинтересовали последние опросы.

Во-первых, немцы чувствуют финансовое давление и им оно не нравится. Инфляция и рост цен не вызывают у них радости, и они понимают, что это последствия войны развязанной Путиным против Украины. И они требуют у политиков… усилить давление на Россию.

Немцы уже очень хорошо отличают украинцев от россиян

Во-вторых, еще недавно Украину поддерживали 52% опрошенных, которые считали, что необходимо дать Украине оружие и финансовую помощь для защиты от России. За последний месяц таких стало… 67%. Рост на 15% за месяц объясняют тем, что немцы связали рост цен и режим экономии энергоресурсов с действиями России.

Поэтому немцы готовы терпеть финансовые трудности, но хотят окончания этого периода и связывают это с падением режима Путина. Поэтому все больше немцев готовы терпеть, но хотят поражения России, в которой они видят не только агрессора, но и газового шантажиста. Поздравляю россиян, добиться от немцев такого было непросто. Но Путин смог.

Третье. Немцы рассчитывают на то, что украинцы останутся. Не все, но большинство. Причин много, но основных причин две — возможность улучшить демографию и рабочие руки. При том рабочие руки во всех сегментах — от маникюрш до программистов, от строителей до врачей, от ученых до бизнесменов.

Вот такие наблюдения.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ