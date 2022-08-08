Начало расследования украинской Катыни 8 августа, 12:27 Эксклюзив НВ

В Катыни в 1940 году советские НКВД уничтожили цвет польской аристократии и армии. Таким же образом россияне хладнокровно казнили самых храбрых солдат украинской армии

Алла Самойленко — мать Ильи, молодого командира, который несколько месяцев держал оборону в подземельях «Азовстали» в Мариуполе.

Я брал у него интервью для своего фильма «Почему Украина» за несколько часов до того, как ему и его людям приказали сдаться.

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Он сказал мне, что передача донецким пророссийским сепаратистам — самое худшее, что может произойти с бойцами «Азова», ведь их будут пытать, либо убьют, либо и то, и другое.

Можно сказать, что он предсказал трагедию, которая произошла 29 июля в центральной части Донецкой области, в Еленовской колонии, где несколько десятков его собратьев заживо сгорели в результате взрыва, причину которого тщательно скрывает русская пропаганда.

Прежде всего я спрашиваю его мать, есть ли он среди жертв.

— Не думаю, — тихо отвечает она, задыхаясь от волнения. — Информация противоречивая. Но в опубликованном русскими списке из 37 жертв его нет. Поэтому думаю, что нет.

Я не осмеливаюсь сказать ей, что количество погибших больше, что украинцы говорят о 53 жертвах.

— Известно еще о двух погибших, — исправляется она, словно читая мои мысли. — Они умерли во время транспортировки в больницу. И 71 раненый.

— Есть ли список раненых?

— Да. Известны даже больницы. Больница номер 14 — для бойцов с тяжелыми ожогами. Номер 16 — хирургия. Травмпункт Калинина для всех остальных. Но Ильи в этих списках тоже нет.

— Когда вы последний раз слышали о нем?

Для меня, как и для Аллы, вывод очевиден: Еленовка — это украинская Катынь

— В конце июня, во время обмена пленными, согласованного с россиянами. Товарищ, которого содержали с ним, сказал мне, что он очень похудел. Недоедание. Одни кости остались. У Ильи с детства проблемы с легкими. Похоже, у него тогда была пневмония.

— То есть новостей напрямую от него нет? Я читал, что задержанные иногда могли звонить по телефону родственникам.

— Да. Но не бойцы «Азова». Ни в коем случае. Я не слышала его голос после капитуляции 20 мая.

— А Денис Прокопенко, командир полка, возглавлявший оборону «Азовстали»?

— Известно, что его сразу перевели на военную базу в Железнодорожный под Москвой. Что касается других подробностей, есть только слухи. Вроде бы его накачивают медицинскими препаратами… Подвергают психиатрическим пыткам… Якобы готовят к суду… Разве все это не ужасно? Разве это не противоречит Женевским конвенциям? Когда мир решит признать Россию террористическим государством?

Я чувствую, что она вот-вот может сорваться и разрыдаться. Я решаю расширить тему и спрашиваю, что она знает о самом факте убийства. Сейчас, на момент нашего разговора, россияне возлагают ответственность на Киев.

Сопоставляя ее слова с информацией, полученной на месте от надежных в целом источников, я делаю некоторые выводы.

Нет свидетелей, слышавших характерный свист прилета ракеты.

Никаких сообщений о том, что в ту ночь велись обстрелы с украинских позиций, которые, кстати, были очень близко, в каких-то 15 километрах (что делает использование американской пусковой установки Himars, о которой говорит Кремль, технически сложным).

На видео, распространяемом российскими троллями, несколько деталей заставляют задуматься: ни одно здание рядом не получило серьезных повреждений; в тюрьме типичная картина взрыва, эпицентр которого находился внутри (стены выстояли, окна и части крыши не повреждены). И эти обгоревшие тела, похоже, свидетельствуют о применении термобарических снарядов с сильным выделением тепла, которые россияне активно использовали во время осады «Азовстали».

Примите во внимание еще и то, что местом массового убийства была не собственно тюрьма, а некое техническое помещение.

И то, что туда — якобы по стечению обстоятельств — за два дня до того перевели 200 защитников «Азовстали».

Вспомните российские заявления последних дней с призывами расстрелять без суда этих «неонацистов» (Леонид Слуцкий, глава комитета Государственной Думы по международным делам), повесить их без полагающихся солдатам почестей (российский посол в Лондоне) и не рассматривать для них возможность обмена (Вячеслав Володин, спикер Думы).

Конечно, все возможно.

Чтобы развеять все сомнения, нужно будет принудить Россию к международному расследованию такого типа, от которого она долго отказывалась после поражения ракетой БУК в 2014 году самолета «Malaysia Airlines».

Но самой вероятной гипотезой на этом этапе является то, что тюремщики заперли солдат «Азовстали», взрыв произошел изнутри или вблизи извне, и этих героев поджарили, как жертвенных агнцев.

Для меня, как и для Аллы, вывод очевиден: Еленовка — это украинская Катынь.

В Катыни в 1940 году советские НКВД уничтожили цвет польской аристократии и армии. Таким же образом россияне хладнокровно казнили самых храбрых солдат армии Зеленского.

Илья Самойленко не ошибся, сказав, что лучше умереть с оружием в руках, чем попасть в руки этих подонков.

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на unherd.com

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