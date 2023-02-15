Реальный взгляд на вещи. К чему стоит готовиться украинскому бизнесу 15 февраля, 13:09 Эксклюзив NV

Все ли мы сделали для того, чтобы мобилизовать огромную энергию, которая есть в украинской экономике, в украинском бизнесе?

Колонку записано в рамках зустрічі-дискусії NV Україна і Світ попереду 2023

Економіка та бізнес адаптувалися до умов війни. Якщо взяти Нову пошту як такий собі датчик у системі, то додам трохи оптимізму: ми вийшли на показник 85% у кількості відправлень порівняно з 2021 роком. Тобто зараз українські споживачі відправляють лише на 15% менше, ніж минулого мирного року.

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Ще одна позиція щодо оптимізму — настрої українських споживачів. Для мене є дуже втішним, що з середини 2022-го українці повернулися до тієї вибагливості та високих вимог, які зазвичай адресують українським бізнесам. Якщо Нова пошта запізнюється на кілька годин, наприклад, у Херсон, ми одразу отримуємо невдоволення від клієнтів. І це точно привід для оптимізму. Оскільки саме завдяки цьому ми і є тими, хто ми є. Український споживач зі своїми високими вимогами завжди був і залишається драйвером для зростання бізнесу. Саме тому у нас найшвидша експрес-доставка, найкращі інтернет-магазини, найсмачніша сметана і багато чого, про що зараз пишуть українці, які тимчасово опинилися у Європі.

За будь-який оптимізм завжди треба голосувати грошима. Тож продовжуємо інвестувати, добудовуємо два величезних сортувальних термінали — в Києві та Одесі. Бізнес у своїй місії має досягати успіху в будь-яких складних умовах. Вважаю, що це і є ознака справжнього успішного бізнесу. Тому закликаю кожного українського підприємця, кожного менеджера: не приймати війну, як причину відкладати розвиток або виправдовувати свої помилки. Війна — не причина. Ми це оголосили у березні 2022 року і завдяки цьому меседжу продовжили роботу.

Маємо розраховувати на довгу і важку війну

В цілому ж маємо розраховувати на довгу і важку війну. Не хочу бути песимістом, але варто реально дивитися на речі. Ми маємо справу з дуже сильним супротивником, ми бачимо орди озлоблених, голодних людей, які шоковані добробутом українців, ми це бачили, коли росіяни були під Києвом. І в такому стані люди продовжать вбивати, красти та чинити насилля. Більше того, ми бачимо, що наш ворог піднімає ставки.

Ми постійно чуємо про нове озброєння, про нові закупівлі, про нові хвилі мобілізації. І я думаю, що все це відбудеться. Вони хочуть воювати, цю думку треба прийняти. Тому коли я чую оптимістичні прогнози про те, що цього року відпочиватимемо на пляжах Ялти або навіть у Бердянську, — я дуже хочу, щоби так відбулося, але все ж маємо реалістично закладати, що весь рік ми будемо знаходитись у воєнному стані. Бо поки спостерігаємо лише збільшення інтенсивності і все більше і більше на шальки терезів з російського боку кладеться ресурсів.

Якщо це прийняти, то так само на наші шальки терезів ми маємо кидати свої ресурси, додаткові, ще більші. Якщо там здається, що якась безкрайня орда, яку можна набирати хвиля за хвилею мобілізації; то тут, у нашому суспільстві, де людське життя є головною цінністю, ми не маємо такого ресурсу. Ось чому маємо постійно думати, як нам розумно воювати.

І тут я ставлю запитання, а чи все ми зробили для того, аби мобілізувати величезну енергію, яка є в українській економіці, в українському бізнесі? Коли я спілкуюсь із десятками підприємців, які перепрофілювали свої бізнеси, які до цього торгували електронікою, а зараз збирають БПЛА, кожен із них говорить, що у них немає державного замовлення. Кожен із них говорить, що він може і хотів би відкрити невелике виробництво, наприклад, яке буде виробляти снаряди 152 мм, але спробуйте відкрити завод, який виробляє снаряди. Хто там буде швидше: російська ракета чи українська Генеральна прокуратура?

Тому я абсолютно впевнений, що українській владі треба робити максимум дій для того, аби вивільнити енергію, яка є всередині країни і яка може бути направлена на боротьбу та на захист. І перш за все це вивільнення енергії бізнесу. Ми маємо максимально лібералізувати виробництво будь-якої зброї. Я розумію острахи наших партнерів щодо цього, але українці - це нація, яка дбає про добробут і свободу. І це не агресивна нація. В перший же день після перемоги, українці складуть зброю (я не маю на увазі наших військових) і знову почнуть виробляти будь-які товари, вирощувати хліб.

Ми можемо змінити все, що завгодно, але ми не змінимо своє географічне розташування. Це як хронічна хвороба, із якою ми будемо жити. Навіть немає різниці, яка субстанція буде по той бік кордону — чи це буде 18 контрагентів із ядерною зброєю, якщо Росія розпадеться, чи одна країна. Це нічого не змінить. Після 23 лютого усім стало зрозуміло, що ми живемо у прикордонній державі, державі, яка знаходиться і завжди знаходитиметься на розломі із цивілізованим світом і диким степом. І нам з цим треба жити.

Якщо ми будемо розраховувати чи знати, що кожного року будемо отримувати половину нашого держбюджету від західних країн-партнерів, якщо ми, не дай Боже, звикнемо до того, що тут не буде власного виробництво зброї, БПЛА й різних засобів захисту для наших воїнів, якщо ми не будемо самі одягати та озброювати свою армію, то — я не знаю, як ми житимемо у прикордонній державі. Тому нам треба прийняти ці нерайдужні, але реалістичні думки, — і наші реформи, в тому числі економічні, мають бути набагато радикальніші, ніж зараз. Ми ще довго не будемо жити в нормальному світі, навіть після нашої перемоги, в якій я абсолютно впевнений.

Повну відеоверсію зустрічі-дискусії NV Україна і Світ попереду 2023 дивіться тут: