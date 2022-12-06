Все самое важное происходит ночью. Какую тактику используют русские на Донбассе 6 декабря, 13:25 Эксклюзив НВ

На востоке Украины становится холоднее, дует северо-восточный ветер, почва начинает промерзать. В нескольких точках вдоль линии фронта ситуация «накаляется»

Воздушная/Ракетная война

Позвольте начать с последнего официального релиза Keystone Cops в Москве (так автор называет Министерство обороны РФ — НВ) за 2 декабря. Согласно ему, этот и предыдущий день стали еще двумя славными днями в истории Российской Федерации, ее вооруженных сил, человечества, Луны и Солнечной системы. Чтобы сократить (очень-очень) длинный список: русские уничтожили 60 «украинских военнослужащих» (они что, теперь имеют в виду, что есть официальные Вооруженные силы Украины, что ли?), затем еще 50, плюс 50, плюс «78 артиллерийских орудий на огневых позициях» (для верности: я действительно привожу их цифры из подобных выпусков, и, похоже, они твердо убеждены, что все это правда), плюс половину 40-й артбригады… Ну правда, повсюду одни победы, что побуждает «заинтересованных русских» все больше задаваться вопросом, сколько же «миллионных войск» украинцы отправили на эту битву, и как Путин расставил смертельную ловушку для Запада своей «развлекательной» войной в Украине.

Видео дня

Но, я отвлекся. Перехватчики ВКС, недавно усиленные новой партией Су-35С, доставленной на прошлой неделе, заявили о сбитом украинском МиГ-29 над районом Украинки (южнее Покровска; очевидно, еще один выстрел Р-37М). В то время как российские ПВО заявили, что Су-25 сбит в районе Никольского. Как обычно, никаких доказательств предоставлено не было, так что, конечно же, это может быть только «правдой». И, поскольку Google Earth показывает деревню с таким названием на полуострове Камчатка, и я сомневаюсь, что какой-либо украинский Су-25 пролетел все 11 000 км России, чтобы быть сбитым над Дальним Востоком, мне остается только гадать, какое место они имели в виду.

Неважно: важно лишь то, что оба места находятся в «Донецкой народной республике».

…ах да, и Keystone Cops выпустили видео, на котором показаны Су-25 ВКС (или ЧВК Вагнера?), которые «наносили воздушные удары по военным объектам и технике ВСУ». Эти авиаудары «полностью уничтожили замаскированные укрепленные позиции и бронетехнику»…

Кроме того, любой, кто немного разбирается в воздушной войне, может только задаться вопросом, как они хотят сделать это с их обычной тактикой «пли и молись», но: обратите внимание на «окончательно уничтожено». Что, просто «уничтожено» уже недостаточно?

Мы должны набраться терпения и ждать, что произойдет

В свою очередь, ВКС потеряли МиГ-31, разбившийся на Дальнем Востоке России — как сообщается, загоревшийся по неизвестным причинам. За исключением того, что это было после того, как украинский Су-25 сбили над Камчаткой, это точно не было связано с войной в Украине.

Иными словами: все идет точно по плану трехдневного вторжения, и лучше просто быть не может для всей России, для всех русских (включая русских, которые не знают, что они русские — как мы с вами — и обычно из-за нацистской пропаганды), и для Путина.

Ах да, и еще: первый из шести ЗРК MIM-23 HAWK, обещанных Испанией, должен был прибыть в Украину. Следом должны прийти еще пять. По крайней мере, что-то происходит в плане укрепления ПВО Украины.

Теперь, благодаря моим исследованиям об ирано-иракской войне, я немного знаю об этой системе и поэтому думаю, что она может оказаться очень полезной в этой войне. Особенно потому, что версия, которая находится в процессе доставки в Украину, намного более усовершенствованная, чем MIM-23B I-HAWK, использовавшийся иранцами в 1980-х годах. И этот самолет был «достаточно хорош», чтобы стать известным как «Долина смерти» между иракскими летчиками-истребителями. При этом даже HAWKs (Ястребы), безусловно, не являются заменой всем ЗРК советской разработки, которые до сих пор составляют костяк украинской ПВО, но запасы боеприпасов к которым тают с каждым днём (очевидно: они — критически низки, так же, как и запасы российских баллистических и крылатые ракеты).

Битва за Донбасс

Купянск и Сватово. По данным российской народной разведки, Украина готовит новое наступление из района Купянска на восток — на Сватово и Старобельск. Украинская народная разведка, в свою очередь, утверждает, что русские готовят новое наступление на Купянск и далее вниз по реке Оскол: действительно — и не спрашивайте меня почему — некоторые убеждены, что россияне уже отвоевали восточный берег Оскола до Купянска.

Извините, но это не так. Вместо этого ВСУ никогда не тратили силы и время на продвижение к северу от Двуречное: там они оказались бы как раз в пределах досягаемости российской артиллерии, развернутой в безопасности за границей.

Тем не менее. Украинцы говорят, что в последнее время россияне перебросили в этот район один батальон ВДВ плюс четыре батальона и две танковые роты 18-й мотострелковой дивизии, а затем 5−9 артиллерийских дивизионов. Поэтому украинская артиллерия ведет массированный обстрел многочисленных объектов в районе Сватово, с севера через центр на юг от города. Более того, кто-то взорвал российский склад ГСМ в районе Брянска, сжег около 50 000 тонн горюче-смазочных материалов: это, безусловно, отсрочит любое возможное наступление русских или на какое-то время сделает их оборонительные операции проблематичными. В свою очередь, украинцы (скрепя сердце) подтверждают, что российские артиллерийские обстрелы препятствуют передвижению их частей и линий снабжения в районе Купянска.

На самом деле, я бы сказал так: ВСУ до сих пор продвигаются в этом районе на восток: захватили Ягодное, разбили там много русских и таким образом, вероятно, дошли до Орлянского. Поэтому Суровикин не может не отреагировать переброской подкреплений, для того, чтобы остановить это наступление.

Кременная. Вслед за жалобами его войск (см. мой последний отчет) теперь даже командир BARS 13 жалуется на чрезвычайную активность украинцев в Серебрянском лесу, к северу от города. Наводит на мысль, что русские должны решить: бросают ли украинцы в бой свою «5-ю волну отрядов фольксштурмеров», состоящую из (старых) женщин и кого попало, чтобы русским было легче их расстрелять, или умело проникают в позиции BARSа?

Бахмут. Между тем совершенно точно, что сейчас это главный поединок в войне. В ответ на то, что россияне массово усиливают свои силы в этом районе, народная разведка передаёт, Что ВСУ уже передислоцировали — или находятся в процессе передислокации — не менее шести бригад в этот район.

Однако не все из них находятся в строю, и поэтому русские наступают, волна за волной, очень активно, по всей линии фронта от Белогоровки на Северском Донце на севере, через Соледар вниз по восточной стороне Бахмута до Опытного, Клещеевки, Курдюмовки, до по крайней мере Пивничного. Атаки Вагнера на Белогоровку, Верхнекамянское и Спорное были отражены относительно легко.

При этом центром боев в этом районе последние два дня стал участок от Курдюмовки до Новоселовки, южнее Бахмута. Курдюмовка сейчас жестоко оспаривается, в то время как южнее и после захвата Куземовки вагнеровские заключённые достигли северной, а затем восточной стороны Новоселовки, на один километр западнее. Конечно, это место уже было стерто с лица земли их артиллерией, и почти наверняка оно было захвачено. Столкнувшись с численно превосходящим противником, атакующим с нескольких направлений, 30-я механизированная бригада снова отступила.

Характерно, что российская цель в этой области выглядит «типично путинской»: достичь «границы» Луганской области (то есть «Луганской Народной Республики») в этой части Украины. У украинцев есть свое отношение к таким идеям, и поэтому создается впечатление, что они неоднократно подвергают русских фланговым контратакам. Одна из них продолжалась всю последнюю ночь и дошла до Куземовки, но без каких-либо устойчивых результатов.

В целом: хотя локальные русские атаки происходят и днем, наиболее важные боевые действия, похоже, ведутся ночью. Причина в том, что «даже» ЧВК Вагнера научились действовать ночью, а между тем достаточно хорошо для этого оснащены. Очевидно, это не относится к украинской 30-й механизированной бригаде — или русские нашли иной способ занять их аванпосты, прежде чем захватить их в начале этого наступления около недели назад.

Авдеевка. Я должен повторять то же самое, что рассказывал об этом районе в течение как минимум шести месяцев. Что заключается в том, что русские наступали на Красногоровку и Марьинку, и это при массированной поддержке их артиллерии. Собственно, не описать, какие артиллерийские обстрелы там приходится выдерживать войскам ВСУ. Таким образом, это несправедливо, но я не могу не резюмировать это следующим образом: единственной «правдивой новостью» из этого района, которую я смог найти — о механизированной атаке русских на Первомайское, по-видимому, начатой 1 декабря. Им не удалось прорваться, но по крайней мере, в кои-то веки попробовали с танками, а не только с артиллерией и пехотой.

И наконец… Южное Запорожье … и южный Херсон… в последние два дня там было ещё больше слухов о выводе российских войск из района Пологов. Также с восточного берега Днепра, на юго-востоке Херсона. Но тем не менее: нет веских доказательств какого-либо крупного украинского наступления — будь-то в районе Пологов, или на Кинбурнском полуострове, или в районе Олешек. Мы должны набраться терпения и ждать, что произойдет.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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