Семь главных тенденций. Какими будут войны в будущем 12 августа, 09:03 NV Премиум

Невозможно обсуждать войну без понимания развития военной теории

Во второй половине 2003 года я вернулся в Австралию после двух лет обучения в Университете морской пехоты в Квантико. Это были захватывающие два года. Моя семья и я прибыли в Куантико в июле 2001 года. Мы и не подозревали, что всего через два месяца произойдут события, которые коренным образом изменят внутреннюю безопасность в Соединенных Штатах, а также, в более широком смысле, и глобальную безопасность.

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После нашего возвращения в Австралию в июле 2003 года Соединенные Штаты и моя родная страна провели военные операции в Ираке и Афганистане. Оккупация Ирака шла полным ходом, и ситуация с безопасностью в Афганистане начала ухудшаться, что вскоре привело к передислокации туда западных сил. В непосредственной близости от Австралии мы участвовали в военных операциях в Восточном Тиморе и на Соломоновых островах. В оперативном отношении это было напряженное время.

В то же время Силы обороны Австралии в начале 21-го века предпринимали усилия по модернизации, чтобы соответствовать новым технологиям и угрозы новой эпохи. За год до того, как я вернулся в Австралию, были опубликованы две фундаментальные публикации, которые ставили целью наметить эволюционный курс направления развития Сил обороны Австралии в течение следующих двух десятилетий — то, как они видят боевые действия, другие военные операции и множество вспомогательных мероприятий для создания необходимого потенциала.

Первая публикация называлась Force 2000 (Сила 2000). Опубликованная в 2002 году, она предоставила обновленную информацию об обстановке в сфере безопасности и о том, как новые технологии меняют виды угроз, с которыми необходимо бороться военным институтам 21-го века. Важно отметить, что в ней были одобрены ключевые стратегические идеи о том, как следует «воспитывать, обучать и поддерживать» Силы обороны Австралии. Это включало такие концепции, как «цельные» совместные силы и сетевые операции.

Самым важным документом стала «Концепция ведения боевых действий будущего».