Десять советов, которые помогли мне в свое время пережить большую утрату 30 декабря, 19:13

Сложный текст. Не для всех

Недавно был день рождения Дарьи Жолдак. Моей первой жены, скоропостижно покинувшей этот мир более 10 лет назад.

Я знаю, сколько людей сейчас теряет тех, кого так любят.

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Мы все потеряли нашу прошлую жизнь 24 февраля.

Поэтому решился написать несколько вещей, постепенное понимание которых психологически помогло мне в свое время. Надеюсь, кому-то сейчас это тоже поможет. Хоть немного.

1. Все имеет начало и имеет конец. Когда ты находишься в центре трагедии, тебе кажется, что это навсегда. Это не так. Все кончится. Рано или поздно. Так или иначе. Начнется жизнь «после». В это сейчас трудно поверить, но есть все шансы, что новая жизнь будет прекрасна.

2. Главная задача не дать отчаянию парализовать вас. Надо действовать. Двигаться вперед. Заботиться о себе и родных. Принимать решение. Часто не будет идеального и придется выбирать между плохим и плохим. Надо выбирать. Переживания, слезы, рефлексию идеально отложить на момент, когда все важные шаги сделаны. У вас точно будет на это достаточно времени. Но не сейчас. Теперь нужно просто действовать. Даже если для этого потребуются сверхусилия.

3. Мир несправедлив. Он не работает по логической схеме «я хороший человек — мы хорошая семья — значит, у нас все должно быть хорошо». Добро и зло в постоянном движении и всегда возникают точки концентрации зла и несправедливости — уходят самые лучшие и родные. Это бесконечно больно и несправедливо. Почти каждый человек, каждое поколение, каждая нация проходит через трагедии. Это закон природы. Не стоит спрашивать «почему именно мы?». Не стоит ждать от мира справедливости. Надо относиться ко всему как к испытанию. Страшному экзамену, который нужно сдать лучше и идти вперед. Делать, что должен делать, и пусть будет, как будет.

Задача теперь — прожить один день. Без прошлого и будущего

4. Жизнь человека — самая высокая ценность. Сделайте все возможное, приложите любые сверхусилия, чтобы уберечь себя, близких и родных. Никаких мыслей о самоубийстве! Даже когда кажется, что жить дальше нет смысла. Смысл жизни состоит в том, чтобы продолжать жить. Все дополнительные смыслы придут.

5. Не горюйте по материальному или по комфорту. Все это все равно нам не принадлежит. Пришло — ушло — снова придет. Как и мы. Пришли, побывали, полетим дальше. Беречь надо свою душу, совесть, свое достоинство и отношения с теми, кого любишь и ценишь. Не делать то, за что стыдно. Даже в критические моменты.

6. Не унывайте по прошлому. Его уже нет. Оставьте от него только свет. Если есть время, запишите сейчас в заметки или тетрадь максимально подробно то, что для вас в нем было важно. Во всех мелочах. Люди, привычки, опишите свою комнату, события, слова. Напишите о том, как жила ваша семья. Какие были традиции. Память ненадежна. Спустя 5−7 лет все, что сейчас яркое, будет припрятано в тумане. А так вы сможете его сберечь.

7. Отпускайте. «Благодарю, что у меня были такие прекрасные люди и такие моменты. Я люблю вас. Я отпускаю вас…».

8. Что действительно важно — ваш личный контент — фото, видео, мелочи. Когда будет время — разберите старые фото, создайте папки с важными для вас фото или видео с телефона. Сделайте подписи. Это отвлекает и успокаивает. Прекрасная медитация. Возможно, это единственное, что следует хранить и передать детям. Позаботьтесь об этом.

9. Не держите горя в себе! Оно разрушительное. Разговаривайте. Не бойтесь рассказывать о своей истории, своей боли, своем страхе случайным знакомым, или близким людям, или психологам. Через слова, через повторение, через пояснения вы утилизируете свои переживания. Вы можете вести дневник и записывать туда происходящие с вами сейчас свои переживания. Это помогает.

10. Если вы будете пытаться построить свою жизнь как непрерывную линию прошлое — сегодня — будущее, у вас не получится, потому что слишком много хорошего, но уже недостижимого в прошлом, трагического в настоящее время и неопределенного в будущем. Поэтому задача теперь прожить один день. С утра до ночи. Без прошлого и будущего. Мы рождаемся, когда просыпаемся, чтобы умереть, когда засыпаем. Один день — одна жизнь. Попытайтесь прожить его как можно лучше. Попытайтесь даже позволить себе улыбнуться. Даже если все трагично. Не думайте о счастье. Думайте о радости. Маленьких каплях радости. И однажды… все будет хорошо.

Текст опубликован с разрешения автора

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