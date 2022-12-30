Уроки русско-украинской войны для Украины и мира на пороге 2023 года 30 декабря, 18:21

Чего не понял Путин

2022 год близится к концу, а война в Украине достигла 10-месячной отметки, и ее завершения не видно. Мир вступил в опасную новую эпоху, включающую противоборство великих держав, возвращение войны в Европу, продолжающиеся террористические атаки и быстро меняющие свои формы кибератаки. Новые технологии создают как невиданные до сих пор возможности, так и непредсказуемые вызовы и угрозы. В то же время, великие государства, как и в предыдущие века, руководствуются эгоистическими интересами, стремясь к увеличению своего влияния и гегемонии.

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Жестокое нападение России на Украину в феврале 2022 года стало переломным моментом для Европы и мира во многих измерениях. Авторитарный лидер в Москве отдал приказ о полномасштабном вторжении российских войск в Украину, что стало прямой угрозой всей Европе. Демократии выглядели хрупко. Подъем Китая казался все менее мирным. Однако, несмотря на частые утверждения о упадке Запада и разрушении либерального мирового порядка, десять месяцев с начала российско-украинской войны показали противоположное: обстоятельства, которые сделали Соединенные Штаты Америки определяющим фактором в мировых делах столетия назад, сохраняются. Путин не может достичь своих целей в Украине в силу ее увлекающей национальной устойчивости и ее всеобъемлющей поддержки коллективным Западом. Это, в свою очередь, дает основания надеяться, что в ближайшей перспективе еще один автократ — Си — не решится прямо и военным способом бросить вызов либеральному порядку. Однако, если определенные уроки этой войны останутся неучтенными, конфликт США с Китаем может оказаться более вероятным.

В продолжающейся конкуренции великих держав очевидно еще одно заключение: несмотря на акты агрессии против своих соседей и значительный ядерный арсенал, Россия никоим образом не является равным конкурентом Соединенных Штатов или Китая. США — сверхдержава, Россия — нет. Чрезмерные цели Путина в Украине свидетельствуют о том, что он не понял этот важный момент.

США — сверхдержава, Россия — нет

Война России в Украине продемонстрировала непредсказуемость поведения государств, как это было на протяжении всей истории международных отношений. Три десятилетия после завершения холодной войны были периодом относительного мира и процветания. Технологический прогресс создал беспрецедентный уровень международного сотрудничества, торговли, интеграции и взаимозависимости. В то же время закрепился более устойчивый, чем когда-либо прежде, мировой порядок, основанный на правилах. Все это в комплексе, по мнению теоретиков либерального толка, должно было служить надежным предохранителем против больших войн. Оказалось, что это такая же иллюзия, как идея «большой иллюзии» известного британца Ральфа Нормана Энджелла. Он за считанные годы до начала Первой мировой писал о том, что великая война в Европе крайне маловероятна.

С другой стороны, полномасштабное нападение России на Украину показало, что великие государства не всегда ведут себя так, как это описывают сторонники политического реализма, то есть руководствуются рациональными суждениями о максимизации безопасности. Как подчеркивает американский политолог Роберт Каган, «подобно большим государствам в прошлом, они действуют по убеждениям и страстям, гневу и обидам».

Вторжение Путина в соседнее государство не было обусловлено желанием максимизировать безопасность России. Москва никогда не имела такого уровня безопасности на своих западных границах, как три десятилетия после окончания холодной войны. Российский диктатор отлично знал, что НАТО ему не угрожает и ни одно западное государство не собирается нападать на Россию. Путин вторгся в Украину не из соображений безопасности, экономики или каких-либо материальных выгод, а чтобы преодолеть унижение утраченного величия, чтобы удовлетворить собственное чувство своего места в российской истории, сохранить контроль над государствами Восточной Европы и, возможно, чтобы защитить определенный набор убеждений. паранойя автократии, пытающейся сохранить власть в эпоху либерализма.

Итак, один из важнейших уроков российской агрессии против Украины состоит в том, что большая обычная война в современном мире возможна — даже под тенью экономической взаимозависимости, с одной стороны, и баланса сил и ядерного сдерживания, с другой — и что она такая же жестокая, как всегда. Одна из самых страшных вещей, которую продемонстрировала эта война, заключается в том, насколько хрупок мир, как легко людям нарушить его и как быстро мы можем оказаться в центре настоящей катастрофы. Отсюда вывод, что, несмотря на все наработки теоретиков-международников, на самом деле мы мало понимаем, как устроен наш мир.

Вторжение России в Украину изменило взгляды многих не только на мир и поведение великих держав, но и на Украину. До 24 февраля 2022 года у Соединенных Штатов Америки не было никаких жизненно важных интересов в Украине. Многие государства Европы, как недавно удачно подчеркнула премьер-министр Эстонии Кая Каллас, принципы меняли на наличные деньги, правду — на газ. И уверенность России только росла. Однако многое изменилось со времени того, как Россия вторглась в Украину. Судьба Украины оказалась достаточно важной для коллективного Запада, чтобы оправдать расходы миллиардов долларов на поставку оружия в Украину, выдержать рост цен на газ, расширить обязательства по безопасности в Европе, включая вступление Финляндии и Швеции в НАТО, предоставить Украине вместе с Молдовой статус государств кандидатов на членство в ЕС и сделать западные государства фактически союзниками Украины в этой геноцидной войне.

Это потому, что защита Украины — это защита либерального мирового порядка. Он будет под угрозой, если Украина падет. Соединенные Штаты с союзниками используют свою силу и влияние, чтобы не допустить этого.

В то же время за пределами коллективного Запада многие страны испытывают неуверенность в том, куда движется мир и рационально стараются не вставать на чью-либо сторону в противостоянии между Россией и Западом. Они пытаются отсидеть войну.

Этот трагический год также доказал ошибочность линейного мышления, в частности, предположение, что нападение России на Украину приведет к военной победе Москвы, как более сильной стороны. Украинская армия превратилась в джаггернаут (огромная, мощная и превосходящая сила), отчасти благодаря опыту, профессионализму, победе украинских солдат и командиров, отчасти благодаря тесному партнерству с Соединенными Штатами и западными союзниками. Роль национального лидерства, морального духа, инициативы, дисциплины — всех тех нематериальных вещей, которые не поддаются легкой количественной оценке, имеют решающее значение на полях сражений в Украине. Ничто не может заменить положительное, стимулирующее руководство и хорошо обученных, дисциплинированных солдат. Возможно, только одно «желание сражаться» перевешивает почти все остальное в боях. Кроме того, эта война показала, насколько неэффективной может быть диктатура в поле боя.

Вооруженные силы Украины уже дали и продолжают давать оккупантам горький урок современной войны и в то же время показательный пример боеспособности и устойчивости для всего мира. Однако цена, которую платит Украина за возможность просто существовать, огромна. Если бы западные партнеры предоставили оружие и боеприпасы, которые они присылают сейчас, в январе-феврале 2022 года, многие жизни были бы спасены, а разрушенных городов было бы меньше. Из этого должны быть извлечены уроки, а Украина должна получить всю необходимую военную помощь, чтобы выиграть эту войну. Ведь среди прочего она остается испытанием материально-технических и промышленных потенциалов.

Отсюда же очевидный урок и для Украины — залогом безопасности в будущем должен стать девиз «Никогда снова наедине». Нельзя оставаться без друзей и союзников. Интеграция в ЕС и НАТО должна стать императивом. Полная послевоенная интеграция с западным сообществом является фундаментальной для будущего Украины и необходима для европейского мира и безопасности.

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