Институциональная архитектура обновления 9 января, 17:34 Эксклюзив NV

Послевоенная реконструкция Украины обойдется в $350−750 млрд, и ее необходимо начинать уже сейчас

Текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Світ попереду 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена.

Не стоит спорить, на каких принципах должен строиться процесс обновления. Понятно, что со стороны доноров будут выдвинуты требования к большей прозрачности. Также необходимо будет обеспечить инклюзивность — в восстановлении примут участие разные страны, которые разделят риски, присущие сложным проектам.

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Не стоит дискутировать, приблизит ли это к вступлению в ЕС. Обязательно приблизит, нужно только сделать так, чтобы процесс волеизъявления европейских народов не помешал строительству отдельных аэропортов, школ и больниц.

Но это только разговоры. Исходя из опыта других стран, само восстановление займет 7−10 лет. Чтобы быстро и эффективно пройти этот процесс, нам необходимо уже сейчас перейти от разговоров к строительству институциональной архитектуры восстановления, о которой не очень хотят говорить.

С 1947 г., когда госсекретарем США Джорджем Маршаллом была предложена Программа восстановления Европы, появились Бреттон-Вудские институты и Большая семерка, страны объединились в Европейский союз, построили ЕБРР, ЕИБ и т. д. То есть, создана полноценная международная архитектура помощи со своими правилами, операционными процедурами, продуктами, которые уже использовались в других войнах и природных катаклизмах.

Поэтому вряд ли в Украине или за границей появится один огромный фонд, из которого будет финансироваться реконструкция. Не будет одного большого плана Маршалла. Вместо него нам нужно научиться работать с инструментами Европейской комиссии, МВФ, Всемирного банка, ЕИБ, МФК, банков развития и т. д. Нам нужны сотни экспертов по проектному финансированию, которые понимают язык этих институтов и готовы включиться в поиск денег на восстановление.

Исходя из опыта других стран, само восстановление займет 7−10 лет

Но еще важнее перестать обсуждать цифры в сотнях миллиардов долларов. Надо идти гораздо глубже в конкретику. Всемирный банк предварительно оценил затраты на восстановление жилья в $69 млрд, из которых $33 млрд — это расходы на следующие три года, то есть где-то по $11 млрд в год. О такой цифре можно помечтать в балансах международных организаций. Но нужно идти еще глубже и спрашивать, сколько средств потребуется на реконструкцию Бородянки, Бучи и других городов. А именно индивидуальное жилье в каждом из этих городов? Так мы выйдем на цифры в миллионах долларов и будем строить финансовые двигатели для финансирования таких практических проектов. И это реально.

Сейчас вопросы восстановления занимаются отдельные министерства — инфраструктуры, развития громад, реинтеграции, энергетики и экономики. Но лучший опыт показывает, что для долгосрочной реконструкции необходимо создавать отдельное неправительственное агентство по восстановлению.

Такое агентство сможет избежать политических рисков, существующих в правительстве. В агентстве можно построить адекватную систему корпоративного управления, нанимать иностранных экспертов, уже участвовавших в подобных проектах, можно платить рыночную зарплату и получать на это средства доноров. Как первый персонал такого агентства можно нанять экспертов из команд поддержки реформ (RST), которые уже несколько лет работают в разных министерствах за счет Европейской комиссии и ЕБРР.

Построение агентства на правильных началах и ценностях позволит внести большой вклад в имидж страны и поможет с решением вопросов доверия к нашим институтам.

Для связи финансов и агентства по реконструкции необходимо построить полноценный механизм контроля и подотчетности. Этот механизм должен включать в себя все этапы публичных инвестиционных проектов: от оценки убытков и потребностей в реконструкции отдельных объектов, упаковки проектов в отдельные программы, приоритетизации, планирования и бюджетирования, поиска и алокации ресурсов на проекты, организации закупок. Далее — осуществление общественного и донорского мониторинга восстановления, налаживания инструментов учета, отчетности и контроля, которые увеличат прозрачность. После завершения требуется обычный аудит и оценка проектов государством и донорами.

Сейчас такой системы еще нет. Уверен, что процесс восстановления можно оцифровать и создать необходимые диджитал-системы, которые опять-таки увеличат доверие к Украине и помогут нам достойно пройти реконструкцию. Выиграв войну, мы не можем проиграть мир.

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