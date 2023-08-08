Стоимость удвоилась. Кто должен оплачивать послевоенную реконструкцию Украины? 8 августа, 14:24

Потребность в том, чтобы Европа выступила вперёд, взяв на себя ответственность за восстановление, стала ещё более актуальной

Вскоре после российского вторжения я и мои соавторы оценивали стоимость восстановления страны примерно в 200−500 млрд евро и призывали Европу возглавить эту работу. Но прошло уже больше 500 дней разрушения и смерти, и сейчас стоимость восстановления, вероятно, удвоилась — как минимум. А потребность в том, чтобы Европа выступила вперёд, взяв на себя ответственность за восстановление, стала ещё более актуальной.

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Америка тоже глубоко вложилась в будущее Украины, о чём свидетельствуют огромные размеры экономической и военной помощи этой стране. Но есть несколько причин, по которым именно Европа обязана возглавить координацию и финансирование послевоенного восстановления Украины.

Во-первых, интересы Европы ближе связаны с украинскими. Хотя Америка получила огромную пользу от падения Берлинской стены в 1989 году, европейским странам достались намного более крупные выгоды. А сейчас Европа может потерять гораздо больше от возврата к довоенному статус-кво (не говоря уже о маячащей угрозе ядерной эскалации).

Во-вторых, европейцы должны понять, что даже в том случае, если американская военная поддержка Европы и Украины останется неизменной после президентских выборов 2024 года (а это большое «если», учитывая нынешнее состояние американской политики), энтузиазм Америки по поводу долгосрочной финансовой поддержки, скорее всего, будет слабеть, причём вне зависимости от итогового результата. И демократы, и республиканцы всё чаще занимают популистскую позицию, а сегодня популисты концентрируют основное внимание на внутренних проблемах, мало интересуясь остальным миром.

Почему Европа тратит на собственную оборону намного меньше, чем США?

В-третьих, Евросоюз уже предоставил Украине статус кандидата на вступление, то есть признал, что эта страна является неотъемлемой частью Европы и должна быть частью ЕС. Практически нет сомнений, что Украине понадобится существенная техническая помощь для повышения стандартов государственного управления и выполнения условий вступления, и поэтому ЕС обязан делать всё, что в его силах, для ускорения этого процесса.

Кроме того, европейские страны десятилетиями нахлебничают за счёт американских военных расходов. Сегодня США тратят на национальную оборону в два раза больше (в виде доли ВВП), чем страны ЕС. Если бы Америка могла сократить свой военный бюджет до европейского уровня, она бы ежегодно экономила около $400 млрд. И наоборот, если бы Европа повысила военные расходы до американского уровня, она бы тратила как минимум на $300 млрд в год больше, и этого было бы более чем достаточно, чтобы оплатить реконструкцию Украины и не только. Эта сумма с лихвой покрыла бы расходы ЕС на послевоенную реконструкцию Украины.

Конечно, мы можем лишь строить догадки, а не воздержался ли бы президент России Владимир Путин от нападения на Украину, если бы Европа наращивала свой военный потенциал. Из доклада, представленного в феврале в Национальном собрании Франции, следует, что в случае интенсивного вооружённого конфликта имеющиеся у страны боеприпасы закончатся уже через несколько недель. Это не вселяет уверенности в боеготовности европейских стран. И хотя президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает шаги для увеличения военных расходов, данные меры призваны всего лишь добиться соблюдения установленной в НАТО нормы для размеров оборонного бюджета — 2% ВВП.

Почему Европа тратит на собственную оборону намного меньше, чем США? В великолепной статье 1966 года «Экономическая теория альянсов» экономисты Мансур Олсон и Ричард Зекхаузер доказывали, что на более крупные страны зачастую ложится непропорционально более высокая доля издержек, связанных с действиями, которые служат общему благу. И незначительность вклада меньших членов НАТО служит здесь прекрасным примером. Например, Канада тратит на оборону всего лишь 1,3% ВВП, потому что она знает, что США возьмут на себя основную часть этого бремени, и поэтому колебания в размерах её скромного военного бюджета оказываются сравнительно малозначительными.

У этой теории есть недостатки: как показали беспрецедентные лесные пожары этого лета, на борьбу с ними правительство Канады тоже не хочет тратить много денег. Однако она помогает понять, почему США зачастую приходится оплачивать потребности других стран в национальной обороне.

В новом докладе Кильского института мировой экономики особо подчёркивается, что вклад некоторых европейских стран, в том числе Франции, Италии и Испании, в военную помощь Украине крайне мал. Хотя ЕС недавно пообещал предоставить Украине дополнительные 50 млрд евро до 2027 года, лишь треть этих средств будет выделена в виде невозвратных грантов. Остальное — это кредиты, которые с высокой долей вероятности Украина не сможет вернуть.

Да, конечно, реконструкция Украины — это огромный и дорогостоящий проект, чей успех будет зависеть от многих факторов, в том числе от готовности самой Украины провести необходимые экономические реформы. Но европейские страны должны взять на себя историческую ответственность и возглавить эту работу, даже если это будет означать увеличение долгов и замедление темпов роста их собственной экономики в будущем.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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