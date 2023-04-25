Восемь факторов успешных стран. Какие опасности ждут Украину после войны 25 апреля, 11:16

Мы обязательно выиграем войну, но получим ли мы успешное будущее?

В UIF презентовали и обсудили еще одну часть исследования Новая Экономическая Политика Украины.

Анализ факторов, которые сделали эти страны успешными, или наоборот, неуспешными. В исследовании был проанализирован опыт нескольких десятков стран. Общими для всех успешных стран являются следующие факторы:

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1. Элиты и наличие амбиции построить сильную экономику.

2. Наличие стратегического видения и долгосрочной стратегии развития.

3. Эффективное государство (размер, как показал анализ, не имеет значения).

4. Качественная эффективная бюрократия (не коррумпированная) и сильные экономические институты (защита права собственности, выполнение контрактов).

5. Помощь со стороны государства на определенных этапах развития (но она достаточно отличалась в разных странах и варьировалась в широком диапазоне: от снижения налоговых ставок до внешних заградительных пошлин, прямых субсидий и прямого государственного финансирования).

6. Доступ к финансовому ресурсу (хотя разные страны использовали разные источники финансирования: внутренние сбережения, внешние заимствования, выпуск государственных облигаций, иностранные инвестиции, внешнюю помощь и др.)

7. Создание условий для притока и/или появления технологий (создание условий, где применение технологий становится экономически оправданным, адаптация технологий под местные условия, создание условий для высвобождения духа экспериментирования и инновационной энергии).

Если мы все это знаем, почему до сих пор Украина бедная

8. Последнее по списку, но не по значимости — инвестирование в развитие человеческого капитала, систему образования.

Никакого велосипеда никто не изобрел.

Если мы все это знаем, почему до сих пор Украина бедная, а украинцы — самая бедная нация Европы?

В свою очередь, факторы, которые гарантируют неудачу страны после военного конфликта следующие:

— Неправильная оценка ущерба, потребности в финансировании восстановления. Вьетнам, например, не учел экологические последствия войны, хотя это имело большое значение для экономики. Афганистан и Ирак оценили ущерб правильно, но для этих стран был характерен фактор коррупции, то есть они осуществляли оценку с учетом запаса на «откаты».

— Отсутствие инвестиций в развитие человеческого капитала. Сконцентрированность на инфраструктуре при оценке потребности в финансировании восстановления (считалось, что для восстановления достаточно лишь построить дороги и заводы).

— Отсутствие децентрализации распределения финансовой помощи. Ресурсы были сконцентрированы на верхушке.

— Отсутствие единой стратегии экономического развития, или эта стратегия была нереальной (за все хорошее и против всего плохого, как в Хорватии).

— Тотальная зависимость от донорской поддержки. Планы и проекты не предусматривали создания в стране возможностей для собственного финансирования восстановления. Страны получали деньги в обмен на реформы, а в результате экономика не развивалась.

Какие из этих факторов характерны для Украины? Попробуйте ответить сами.

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