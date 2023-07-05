Почему Украина должна имплементировать британский подход к градостроительству 5 июля, 18:12

В Соединенном Королевстве при строительстве объекта есть возможность выбора контролирующего органа — местной администрации или частного инспектора

В этом году Ukraine Recovery Conference (URC) состоялась в Лондоне. В который раз Украина мобилизовала вокруг себя большой круг партнеров и друзей — представителей правительств, бизнеса, банковского сектора. Символично, что в свое время именно Лондон стал примером города, успешно отстроенного после разрушений Второй мировой войны. Лучшие британские практики и институты должны быть ориентиром для Украины в контексте восстановления и развития.

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В частности, именно британская система градостроительства заложена при разработке градостроительной реформы и законопроекта 5655.

Институт частного контроля

В Соединенном Королевстве при строительстве объекта есть возможность выбора контролирующего органа — местной администрации или частного инспектора. Похожая модель предлагается и в Украине. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАМ) осуществляет контроль над критически важными и инженерно сложными объектами со значительными последствиями СС3 (мосты, тоннели, метро, объекты, строящиеся за средства из местных и государственного бюджетов).

Контроль за остальными объектами может осуществляться на выбор заказчика строительства — исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов или уполномоченным лицом по градостроительному контролю (частным контролем). Частные компании в британской модели успешно работают уже много лет, но для Украины, с нашим постсоветским наследием централизации функций в руках органов власти, это воспринимается как кардинальное нововведение. Хотя аналогичные дерегуляционные процессы уже успешно имплементированы, например, в рамках реформы нотариата.

Законопроект 5655 предусматривает широкий круг предохранителей от любых злоупотреблений, связанных с частными компаниями. Они будут иметь повышенную материальную ответственность, определенное количество соответственно сертифицированных инженеров, обязательное страхование ответственности. Заказчик, подрядчик и частный контролер не могут иметь общих конечных бенефициаров. Кроме уголовной ответственности за нарушения, возможно полное выведение компании с рынка.

Уровень цифровизации

Во время URC Украина представила цифровую экосистему управления восстановлением DREAM. Она интегрирует несколько уже созданных электронных реестров и систем, среди которых — цифровая государственная система в сфере строительства (ЕДЕССБ). В Великобритании функционирует похожий на ЕДЕССБ Строительный портал (Planning Portal), благодаря которому можно получить админуслуги, например, подать онлайн проектную документацию в местный орган или частному инспектору.

В Британии местные власти имеют общую обязанность мониторить застройку

Отличием от Великобритании является то, что цифровизация отечественной системы осуществляется не только для удобства, но и для минимизации человеческого фактора в процессах предоставления разрешений. После имплементации реформы ЕДЕССБ будет не только предоставлять админуслуги, но автоматизировано принимать ключевые решения, благодаря взаимодействию с другими реестрами и умному сравнению данных.

Например, система автоматически будет выдавать или блокировать разрешения на начало работ, путем сравнения данных различных информационных систем, и проверке их полноты, формата, логичности и достоверности. Так же автоматически будет блокироваться проектная документация с нарушениями. Результаты экспертиз, проверок, сама проектная документация — все документы и решения будут фиксироваться в единой системе вместе с электронными подписями ответственных лиц. Таким образом будет зафиксирован цифровой след всех участников строительства.

Реформа градостроительства расширяет функционал ЕГЭССБ, делает данные еще более доступными, автоматизирует процессы. А это именно те принципы, по которым должно происходить восстановление Украины.

Роль органов местного самоуправления

В Британии местные власти имеют общую обязанность мониторить застройку и осуществлять проверки на определенных этапах строительных работ. Такие проверки осуществляются независимо от типа контроля, который выбрал исполнитель работ — ОМС или частный, и их не следует путать с полным контролем за объектом. Если местный орган власти считает, что работы противоречат строительным нормам, они могут заставить исполнителя привести работы в соответствие или осуществить демонтаж.

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Реформа градостроительства в Украине предлагает похожую систему, когда разграничиваются функции ОМС на общий мониторинг застройки в обществе и непосредственный контроль за строительством конкретных объектов. ОМС может быть выбрано заказчиком строительства в качестве контролирующего органа. Независимо от этого, именно местные власти осуществляют мониторинг застройки в общинах, цель которого — выявить самовольные объекты и противодействовать им.

Вся застройка в общине должна быть предметом непрерывного мониторинга со стороны местных властей. Отдельно законопроектом предусмотрено формирование перечней объектов, обязательных к проверке. Речь идет об объектах, которые по результатам программного анализа в ЕДЕССБ определены как рискованные, а также тех, на которые поступили жалобы от физических и юридических лиц. Самочинный объект, который не исправляет нарушения, в конечном итоге переходит под непосредственный контроль ОМС. Также у местного самоуправления наконец-то появляется возможность демонтировать незаконные объекты актом прямого действия — то есть без решения суда.

Именно местная власть больше всего вовлечена в восстановление общин — это и разработка комплексных программ восстановления, комплексных планов пространственного развития и другой градостроительной документации. Поэтому расширение полномочий ОМС благодаря инструментам эффективного мониторинга и противодействия самовольному строительству как никогда актуально.

Участие экспертной среды в надзоре за отраслью

Государственное регулирование отрасли строительства и градостроительства в Великобритании осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства и местного самоуправления. В структуре Министерства действует комитет по вопросам строительных правил (BRAC) — консультативно-совещательный орган, который предоставляет независимые экспертные консультации. Комитет является результатом сотрудничества органов публичной власти и общественных институтов. Члены комитета назначаются на 3 года и могут работать максимум 3 срока.

При органе, осуществляющем государственный надзор за градостроительством в Украине (сейчас это Министерство восстановления) также предлагается создать консультативно-совещательный орган — Градостроительную палату. Градостроительная палата должна состоять из 25 членов из числа представителей органов градостроительного контроля, экспертных и саморегулируемых организаций и других представителей отрасли. Срок полномочий персонального состава Градостроительной палаты составит 3 года. Среди ее полномочий — рассмотрение дел и принятие решений о наличии или отсутствии правонарушений в соответствии с законодательством.

Предлагаемая модель градостроительного контроля и надзора позаимствовала из британской модели не только допуск частных компаний к контролю, но и сбалансированную систему сдерживания и противовесов. Речь идет о распределении регуляторных, надзорных и контролирующих функций между правительством, местным самоуправлением и частными субъектами, а также привлечение экспертной среды и использование цифровых инструментов.

Все это необходимо имплементировать как можно скорее для реализации успешного восстановления Украины.

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