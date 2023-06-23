Миллиарды долларов-евро для Украины. Кто и на что их даст
За эту неделю Украина наколядовала более 65 млрд (и не только в Лондоне):
1. ЕС покроет 45% всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года (на €50 млрд)
Для этого будет создан фонд, который будет финансироваться тремя способами:
— За счет грантов из бюджета ЕС;
— Кредиты, привлеченным на рынках капитала;
— С помощью доходов от замороженных российских активов.
2. Пентагон сможет потратить на оружие для Украины на $6 млрд больше из-за бухгалтерской ошибки.
3. Великобритания готовит для Украины «знаковый» пакет финансовой помощи на более $3 млрд, включающий $3 млрд кредитных гарантий для Всемирного банка и более $300 млн двусторонней помощи.
Это результаты работы правительства
4. Всемирный банк и доноры выделили Украине дополнительные $1,76 млрд.
5. Украина получила еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.
Таким образом, в этом году в государственный бюджет Украины поступило уже 9 млрд евро льготных средств от ЕС.
5. США объявили о дополнительной помощи Украине на $1,3 млрд из этой суммы:
— $520 млн на помощь в капитальном ремонте энергосистемы.
— $657 млн для помощи в модернизации ее пограничных переходов, портов, железнодорожных линий и другой критически важной инфраструктуры.
— $100 млн для оцифровки таможенных и других систем Украины.
— $35 млн для поддержки украинского бизнеса с помощью финансирования и страхования.
6. ЕИБ выделит 840 млн евро на восстановление Украины.
7. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал новую систему страхования военных рисков, призванную помочь глобальным компаниям инвестировать в Украину.
8. ЕБРР предоставит 600 млн евро на поддержку энергосектора Украины.
9. Германия дополнительно предоставит Украине €381 млн на гуманитарную помощь.
10. Почти 500 компаний из 42 стран мира с общей стоимостью активов более $5,2 триллиона и 21 сектора экономики подписали так называемый Ukrainian Business Compact, взяв на себя обязательства поддержать восстановление и реконструкцию Украины.
Неплохо. Но это результаты работы правительства. А какие успехи у тысяч украинцев, которые поехали в Лондон?
Текст опубликован с разрешения автора
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