Миллиарды долларов-евро для Украины. Кто и на что их даст 23 июня, 15:21

За эту неделю Украина наколядовала более 65 млрд (и не только в Лондоне):

1. ЕС покроет 45% всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года (на €50 млрд)

Для этого будет создан фонд, который будет финансироваться тремя способами:

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— За счет грантов из бюджета ЕС;

— Кредиты, привлеченным на рынках капитала;

— С помощью доходов от замороженных российских активов.

2. Пентагон сможет потратить на оружие для Украины на $6 млрд больше из-за бухгалтерской ошибки.

3. Великобритания готовит для Украины «знаковый» пакет финансовой помощи на более $3 млрд, включающий $3 млрд кредитных гарантий для Всемирного банка и более $300 млн двусторонней помощи.

Это результаты работы правительства

4. Всемирный банк и доноры выделили Украине дополнительные $1,76 млрд.

5. Украина получила еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Таким образом, в этом году в государственный бюджет Украины поступило уже 9 млрд евро льготных средств от ЕС.

5. США объявили о дополнительной помощи Украине на $1,3 млрд из этой суммы:

— $520 млн на помощь в капитальном ремонте энергосистемы.

— $657 млн для помощи в модернизации ее пограничных переходов, портов, железнодорожных линий и другой критически важной инфраструктуры.

— $100 млн для оцифровки таможенных и других систем Украины.

— $35 млн для поддержки украинского бизнеса с помощью финансирования и страхования.

6. ЕИБ выделит 840 млн евро на восстановление Украины.

7. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал новую систему страхования военных рисков, призванную помочь глобальным компаниям инвестировать в Украину.

8. ЕБРР предоставит 600 млн евро на поддержку энергосектора Украины.

9. Германия дополнительно предоставит Украине €381 млн на гуманитарную помощь.

10. Почти 500 компаний из 42 стран мира с общей стоимостью активов более $5,2 триллиона и 21 сектора экономики подписали так называемый Ukrainian Business Compact, взяв на себя обязательства поддержать восстановление и реконструкцию Украины.

Неплохо. Но это результаты работы правительства. А какие успехи у тысяч украинцев, которые поехали в Лондон?

Текст опубликован с разрешения автора

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