США ежедневно начинают строительство шести заводов. Как это затрагивает Украину 14 июня, 11:47

Как создать стимулы, чтобы мировой капитал выбирал не США, не Польшу и не Турцию, а Украину

В США обнародовали новые данные переписи населения, из которых следуют новые элементы американской индустриальной стратегии. Они каждый день начинают строительство 6 новых заводов.

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Тезисно:

— Расходы американских производителей на строительство за последний год возросли более чем вдвое.

— В апреле 2023 года годовой показатель достиг около $190 млрд по сравнению с $90 млрд в июне 2022 года, при этом на производство приходилось около 13% негосударственного строительства.

— По данным некоторых информагентств, в Америке сегодня начинается строительство 6 новых заводов в день.

— В июле 2022 года был принят закон, согласно которому предоставлено финансирование в размере $280 миллиардов для увеличения производства полупроводников в США.

— США добавили около 800 тыс. рабочих мест в обрабатывающей промышленности за последние два года (в которой занято до 13 млн человек), чтобы конкурировать с такими странами, как Китай (который производит 30% мировой добавленной стоимости).

— Правительство США предложило миллиарды долларов в виде субсидий на производство электромобилей, полупроводников и солнечных батарей.

Может привести к 2,1 млн незаполненных рабочих мест до 2030 года

— По данным Национальной ассоциации производителей, дефицит производственных навыков, вызванный борьбой рынка труда за поиск работников с высокотехнологичным и ручным трудом, может привести к 2,1 млн незаполненных рабочих мест до 2030 года.

Как это затронет Украину? Напрямую.

Украине нужно делать именно то, что сделало США богатой и влиятельной страной:

— Собственная амбициозная стратегия, достижение которой делает Украину региональным субъектом.

— Элиты, способные эту стратегию создать, которые будут восприняты глобальными субъектами как партнеры.

— Определить приоритеты и все ресурсы направить на их реализацию.

— Создать стимулы, чтобы мировой капитал выбирал не США, не Польшу и не Турцию, а Украину для размещения новых инновационных промышленных производств.

Напомню, кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — найдет оправдание!

Текст опубликован с разрешения автора

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