США ежедневно начинают строительство шести заводов. Как это затрагивает Украину
Как создать стимулы, чтобы мировой капитал выбирал не США, не Польшу и не Турцию, а Украину
В США обнародовали новые данные переписи населения, из которых следуют новые элементы американской индустриальной стратегии. Они каждый день начинают строительство 6 новых заводов.
Тезисно:
— Расходы американских производителей на строительство за последний год возросли более чем вдвое.
— В апреле 2023 года годовой показатель достиг около $190 млрд по сравнению с $90 млрд в июне 2022 года, при этом на производство приходилось около 13% негосударственного строительства.
— По данным некоторых информагентств, в Америке сегодня начинается строительство 6 новых заводов в день.
— В июле 2022 года был принят закон, согласно которому предоставлено финансирование в размере $280 миллиардов для увеличения производства полупроводников в США.
— США добавили около 800 тыс. рабочих мест в обрабатывающей промышленности за последние два года (в которой занято до 13 млн человек), чтобы конкурировать с такими странами, как Китай (который производит 30% мировой добавленной стоимости).
— Правительство США предложило миллиарды долларов в виде субсидий на производство электромобилей, полупроводников и солнечных батарей.
Может привести к 2,1 млн незаполненных рабочих мест до 2030 года
— По данным Национальной ассоциации производителей, дефицит производственных навыков, вызванный борьбой рынка труда за поиск работников с высокотехнологичным и ручным трудом, может привести к 2,1 млн незаполненных рабочих мест до 2030 года.
Как это затронет Украину? Напрямую.
Украине нужно делать именно то, что сделало США богатой и влиятельной страной:
— Собственная амбициозная стратегия, достижение которой делает Украину региональным субъектом.
— Элиты, способные эту стратегию создать, которые будут восприняты глобальными субъектами как партнеры.
— Определить приоритеты и все ресурсы направить на их реализацию.
— Создать стимулы, чтобы мировой капитал выбирал не США, не Польшу и не Турцию, а Украину для размещения новых инновационных промышленных производств.
Напомню, кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — найдет оправдание!
Текст опубликован с разрешения автора
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV