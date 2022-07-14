План Маршалла. Есть ли шанс создать новую Украину? 14 июля, 19:21

Почему послевоенная Украина нуждается именно в плане Маршалла?

Зачастую по аналогии или для упрощения мы называем любой потенциальный план восстановления Украины именем государственного секретаря США в 1947—1949 годах Джорджа Маршалла. Я не думаю, что дело только в упрощении или аналогии. На самом деле подсознательно мы тяготеем называть план восстановления Украины именно Планом Маршалла, видимо, потому, что это был самый масштабный и всеобъемлющий по объему план и, пожалуй, самый эффективный в истории. План Маршалла, по сути, создал предпосылки для изменения геополитического ландшафта в мире и Европе, в частности, заложил фундамент для создания Европейского Союза и дальнейшей глобализации. Известно, что первоначально План Маршала также предусматривал помощь СССР, но руководство Советского Союза от него отказалось. Любопытно представить, а что было бы, если бы согласились? Но история не воспринимает условных предположений.

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Почему поствоенная Украина нуждается именно в Плане Маршалла? Это очень принципиальный вопрос, по-моему. Приведу пример: за 2,5 года в период с июля 1945 по декабрь 1947 г. Европе было предоставлено $11 млрд помощи, что даже относительно больше чем $13 млрд предоставленных в рамках Плана Маршалла за 3,5 года (1948−1951). То есть в монетарном измерении План Маршала не существенно отличался от другой помощи. Но есть отличия: $11 млрд, предоставленные в 1945—1947 годах, были ориентированы на гуманитарную помощь и незначительно помогли в экономическом восстановлении Европы. План Маршалла имел два ключевых отличия: (1) ориентация на экономический рост, (2) тщательное планирование.

Перед тем как перейти к обсуждению, включавшему План Маршалла, хочу задать вопрос читателям, гипотетически, конечно. Предположим, Украина получает миллиарды долларов грантовой помощи в рамках плана восстановления экономики. Как их наиболее эффективно использовать? К примеру, стоит ли восстанавливать металлургический комбинат Азовсталь, нуждающийся в миллиардах долларов? Конечно, при полном восстановлении мы можем получить более современный и эффективный металлургический гигант, который обеспечит высокую долю экспорта и может стать столбом новейшей экономики Украины. Кстати, Азовсталь может быть восстановлена как символ стойкости украинского сопротивления российской агрессии. С другой стороны, может, более экономически целесообразно, к примеру, потратить те же миллиарды на построение десятков современных заводов по производству также экспортируемых автокомпонентов? В каком случае создается большая добавленная стоимость и интегрированность в мировую экономику? Тогда возникает вопрос, что в Украине может не существовать технологии производства автокомпенентов, и кому мы будем их поставлять? Могут ли быть косвенные экспортные барьеры для поставок в Европу или США? На самом деле четкий ответ на эти вопросы требует дальнейшего детального анализа.

К примеру, следует ли восстанавливать металлургический комбинат Азовсталь?

В рамках реализации Плана Маршалла ответы на эти вопросы должны быть найдены. Как мы отмечали ранее, план концентрировался на экономическом росте и тщательном планировании и включал четыре ключевых компонента:

Оказание материальной помощи — 90% от общей суммы составляли гранты в виде денежной помощи, сырья и оборудования. Причем на первых этапах это была денежная помощь, на более поздних — сырье и оборудование.

Техническая, то есть консультационная помощь, включая технологии, передовые управленческие решения. Как говорил один из сотрудников отдела ассигнований Сената США в то время: «Производство одного автомобиля Рено нуждалось в четыре раза больше человеко-часов, чем производство автомобиля Chevrolet, при том что эти автомобили трудно сравнить». И это нужно в корне менять.

Макроэкономическая стабилизация, в первую очередь, стимулирование экспорта для поддержания устойчивости национальной валюты. Обычно страна, пострадавшая от войны, является нетто-импортером, оказывающим существенное влияние на обесценивание ее национальной валюты. Задача заключалась в том, чтобы сделать страны нетто-экспортерами, таким образом поддержав устойчивость их торгового баланса и валюты.

Содействие и либерализация внешней торговли как между странами Европы, так и с внешним миром.

Хотя стоимость технической помощи составляла всего 0,5% всех ассигнований Плана Маршалла, ее влияние на восстановление экономик стран Европы нельзя недооценивать. Техническая помощь была основным компонентом программы повышения эффективности производства в Европе. Кроме того, следует оценить политико-экономическую составляющую Плана, то есть открытие рынков и побуждение свободной торговли как между странами Европы, так и со странами мира.

Конечно, мы не должны экстраполировать или возвращать прошлое, это не имеет смысла. Мы должны строить прагматическое будущее, но с позиции опыта прошлого.

Таким образом, план восстановления Украины не должен сводиться только к сумме монетарной помощи, которая, по нашим подсчетам, может составлять $600−700 млрд. Монетарная помощь, конечно, является необходимой, но недостаточной компонентой. Не менее важна институциональная компонента: т. е. (1) передача технологий, в том числе управленческих, (2) создание благоприятной среды для внешней торговли, (3) политическая поддержка интеграционных процессов.

Хочу вернуться к моему тезису относительно послевоенного восстановления: мы должны зафиксировать, когда можем ожидать начала реализации плана восстановления Украины. В рабочих группах у нас были определенные дискуссии по этому поводу. Я придерживался точки зрения, что любой план восстановления начнется только после того, как военная составляющая будет «решена», при этом «решение» касается восприятия нашими партнерами. Что такое «решение» — на мой взгляд, это когда любой новый построенный объект на территории Украины не может быть поражен огневыми средствами россии, то ли благодаря мирной договоренности, то ли силами защиты Украины. Все, что происходит до момента «решения» — это помощь в рамках военной составляющей.

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