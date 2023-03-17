Украина может стать новым Китаем Европы. Но что пугает инвесторов 17 марта, 15:01

Несколько тезисов о том, что интересно иностранным инвесторам и что их пугает

Уже несколько недель в диалоге с крупными международными инвесторами. Присматриваются к Украине.

Ростислав Шурма, заместитель председателя ОП по экономике, недавно резонно отметил: «Мы должны понимать, что не получим государственной помощи на $700 млрд». И это 100% правда. Мы можем рассчитывать только на частный капитал и инвестиции.

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Несколько тезисов о том, что интересно иностранным инвесторам и что их пугает.

Что интересует:

1. Восстановление инфраструктуры и строительство новой. По опыту завершения любых войн инвесторы понимают, что будет активно расти спрос на:

— Строительные и конструкционные материалы (арматура, прокат).

— Строительные услуги.

— Строительная техника (машины, краны, экскаваторы…).

— Инжиниринговые услуги.

— Сырьевые ресурсы (глины, песок, мел, алебастр, щебень) и сопутствующие материалы и сервисы.

Объем нового рынка будет исчисляться десятками миллиардов долларов. Здесь могут строить новые цементные заводы и новые производства других строительных материалов. Только объем строительных работ следующие 10 лет UIF оценивает минимум в $100 млрд, не считая инвестиций в создание новых заводов

2. Агропереработка. Инвесторы понимают, что у Украины есть потенциал как к повышению урожайности (при более интенсивном применении современных технологий), так и к более глубокой переработке агропродукции. Война уже показала важность Украины как центра продовольственной безопасности. И этот сектор интересен инвесторам. Оценка объема инвестиций в этот сектор — $5−10 млрд с потенциалом увеличить экспорт более чем в 5 раз!

Все войны рано или поздно заканчиваются

3. Энергетика. Это очень капиталоемкий сектор, но здесь очень большой интерес, несмотря на то, что потребление электроэнергии сократилось на 30% из-за войны и падения экономики. Украине нужна дешевая энергия для экономического обновления и роста. Плюс Украине нужны свои, а не импортные энергоресурсы. Здесь интересны не столько зеленая энергетика, хотя и она тоже, сколько:

— Достройка атомных старых энергоблоков — около $10 млрд.

— Строительство новых — около $30 млрд.

— Разведка и добыча газа для покрытия украинского рынка и выхода на европейский — около $20 млрд.

— Обеспечение Украины собственными нефтепродуктами (добыча и переработка) — еще около $15 млрд.

— Инвестиции в системы хранения энергии — $1−2 млрд (для балансировки энергосистемы).

— Производство водорода для поставок на европейский рынок — от $1 млрд.

Только в энергетике общий объем инвестиций — свыше $75 млрд.

4. МилТек и HiTech. Украина стала центром тестирования оборонных технологий, новых типов вооружений и тактики их применения. Рынок оборонных технологий уже более $600 млрд и имеет тенденцию к росту не менее 5% в год. По скромным оценкам, Украина может привлечь не менее 1 млрд инвестиций в этот сектор в формате кооперации и создания экосистемы. Потенциал роста экспорта составляет не менее $1 млрд в год. Плюс с экосистемой ВПК тесно связана с системой инноваций и образования. Здесь также будет оживление.

5. Медицина и реабилитация. В ближайшее десятилетие это будет один из самых растущих секторов.

— Лечение и восстановление раненых.

— Применение новых технологий имплантации и реабилитации.

Кроме того, все знают, что из-за менее жесткого регулирования Украина до вторжения уже была Меккой медицинских туристов в секторе репродуктивных технологий, омоложения, стоматологии и других.

У Украины есть шансы стать одним из центров европейского медицинского тризма. А развитая украинская фармакология может стать фокусом для поглощения международными корпорациями. Здесь потенциальный объем инвестиций (с учетом убитой украинской медицинской инфраструктуры) свыше $1−2 млрд.

6. Роботы и машиностроение. Восстановление промышленности потребует новых подходов и технологий. К примеру, нет смысла восстанавливать металлургический завод с доменным производством и десятками тысяч работников. На современных предприятиях будет работать в десять раз меньше, а технологические процессы будут роботизированы.

Новые подходы к промышленности создают большой спрос на роботов и современное машиностроение. Масштабные проекты обновления украинских городов и инфраструктуры создадут огромный спрос на строительную технику, машины и оборудование. Потенциал инвестиций в этом секторе почти ограничен. И инвестиции будут расти по мере создания условий развития промышленности и одновременным переносом производств из Азии в Европу (и в Украину).

7. IT. Традиционно развивающийся и перспективный сектор для инвестирования. После войны риски сектора снизятся и заказчики вернутся на украинский рынок. Что интересно, несмотря на военный 2022 год, доходы сектора не упали, а наоборот выросли. Здесь также можно ожидать как соглашений по слиянию, так и по масштабированию уже существующих бизнесов.

8. Логистика. Движение Украины в ЕС открывает не только европейский рынок, но новые перспективы. Украина находится не только на пересечении нескольких глобальных транспортных коридоров, она по сути совместно с Польшей разделяет Россию с Европой, становясь пограничным буфером.

Балто-черноморский коридор является частью скандинаво-индийского, имеющего большие перспективы развития.

У Украины есть все шансы стать не только производственным новым Китаем Европы, но и важнейшим региональным транспортным хабом с новыми грузовыми авиаперевозками терминалами, развитым логистическим хозяйством, новыми глубоководными портами.

Это не исчерпывающий список.

С развитием экономики секторы будут дробиться, сложность будет увеличиваться вместе с производительностью труда. Но (!)

Мы же понимаем, что при всех этих перспективах в Украину никто не спешит? И причины не только в войне. Все войны рано или поздно заканчиваются.

По мнению инвесткомпаний, с которыми веду сегодня диалог, они опасаются следующего (в порядке, что они называли):

1. Некомпетентность власти. Это самый большой страх для инвестиций в Украину.

Непонимание стратегии развития страны, приоритетов, постоянное конвульсивное изменение законодательства, социалистическая повестка дня — не позволяют инвесторам серьезно относиться к Украине.

История 31 года независимости почти не имеет успешных кейсов для иностранных инвесторов.

2. Отсутствие безопасности (не военной). Любой бизнес может быть заблокирован силовиками или налоговой. Полный беспредел, и в западных СМИ об этом уже много написано. Веры в то, что что-то изменится к лучшему, у них нет. Они ждут эти месседжи от власти, но… другие приоритеты.

3. Правила. Бизнес может приспособиться к любым правилам. Кроме того, когда они регулярно меняются. Налоговое законодательство в Украине за последние 10 лет менялось 150 раз. Ни один бизнес-план не выдержит такого издевательства. Украина — в ТОП в антирейтинге простоты ведения бухгалтерского учета и уплаты налогов. Мы постоянно меняем правила выдачи лицензий и разрешений. Срок получения разрешений — дополнительный повод для критики.

4. Коррупция (без комментариев).

5. Отсутствие свободного перемещения капитала. Инвесторы уже неоднократно обжигались в Украине. У нас «вход гривна, выход — две». Вот и сейчас заведи инвестор в Украину, например, $1 млрд — сразу потеряет.

— А ведь оперировать в Украине можно только в гривне.

— А продажа валюты возможна только по официальному курсу НБУ. Не успев работать, у него сразу заберут на ровном месте 6%

— А когда заработает прибыль, вдруг окажется, что выводить валюту из Украины нельзя.

Вопрос, вообще захочет ли кто-нибудь в Украину инвестировать?

6. Стимулы. Все наши инвестируемые, индустриальные парки всухую проигрывают даже нашим соседям по условиям для инвесторов.

В Турции 20 свободных экономических зон, в Польше — 13.

Каждая третья европейская страна возвращает инвестору от 30 до 50% сделанных капитальных инвестиций за счет будущих налогов. Уже три европейских страны имеют налог на выведенный капитал, что упрощает налоговый учет и стимулирует реинвестиции.

Добавим к этому специальные программы подключение к сетям, гранты, льготы…

Что предлагает инвесторам Украина, кроме первых 4 пунктов?

Диалог я, конечно, продолжаю вести, отвечаю на вопросы, пытаюсь говорить о будущем и возможностях. Но инвесторы прагматичны. Обычно крупные фонды инвестируют в пользу своих вкладчиков, и соотношение рисков с прибыльностью — ключевой критерий. И у нас этот критерий очень не в нашу пользу.

Посмотрим. Но пока все очень и очень пессимистично.

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