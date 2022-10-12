Сценарии восстановления Украины. Будет ли «ход конем» от Зеленского? 12 октября, 10:57

Власть и общественность должны отойти от принципа «делай — контролируй», и строить партнерство

Майже місяць тому Офіс президента анонсував законопроєкт про Фонд відновлення України. Очевидно, Банкова очікує фідбек або узгоджує ключові позиції з іноземними партнерами, як обіцяв Андрій Єрмак.

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Це вже п’ята ініціатива влади. В перші місяці війни були чотири Фонди відновлення — при Кабміні, згодом Уряд пропонував і не реалізував Фонд відновлення як дорадчий орган при президентові, потім створили United24, а Агенція з відновлення залишилася на папері ініціативою Данила Гетманцева.

Фонд відновлення, який анонсує Офіс президента, має найвищі шанси стати головним фінансовим інструментом у питаннях відбудови. Така наполегливість влади демонструє бажання очолити цей процес Україною, а не керуванням зовні.

Нині ж експерти розглядають декілька сценаріїв відновлення України, які чекають на нас у 2023-му, та не виключають їхнє поєднання. Мова — про допомогу Заходу і вміння її координувати, контролювати та відповідати за результат.

Який для нас гірший або кращий — вирішуйте.

Сценарій 1. Західний. Цей варіант детально описали дослідники німецького фонду Маршалла GMF. Він передбачає самостійність України із визначенням пріоритетів і, водночас, кураторство з боку партнерів, які фінансують відбудову.

Координатором відновлення, за цим сценарієм, може бути «американець із глобальним статусом». Це особа, яка обирається лідерами G7 та Україною. Він або вона має бути сильним політиком із рейтингом у США. Куратор українського відновлення організовуватиме процес у партнерстві у Україною та міжнародниками.

Саме платформа RecoverUkraine, яку озвучували в ЄС, має стати координаційною для відбудови України і діяти прозоро вже з першого дня.

Західний сценарій не передбачає створення окремого агентства чи фонду для міжнародного рівня. Експерти переконані, що країни-партнери захочуть працювати через перевірені інструменти — МВФ, Світовий банк, ЄБРР, до яких є вища довіра і випрацювані механізми.

У необхідності функціонування міжнародної платформи також переконані і в Центрі аналізу європейської політики CEPA.

Також у колах міжнародників розглядається варіант того, що іноземні гроші на відбудову можуть напряму не заходити в український бюджет. Проєкти фінансування ж обиратимуться на конкурсній основі за чіткими правилами пріоритетності.

Іноземні гроші на відбудову можуть напряму не заходити в український бюджет

Сценарій 2. Україна керує. Цей сценарій найбільш можливий на етапі Fast Recovery, коли фінансування вже потрібно виділяти на відновлення житла, об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, а єдиних механізмів і узгоджених із міжнародними партнерами інституцій ще немає.

Отже, Фонд відновлення України. Це буде «хід конем» з боку Зеленського у спробі очолити процес відбудови.

Влада врахувала рекомендації громадськості та передбачила 75% представників міжнародних партнерів у складі наглядової ради інституції та обіцяє прозорість. Кошти від країн та організацій надходитимуть у вигляді цільових грантів. В Офісі, відповідно, очікують, що гроші заходитимуть до держбюджету.

Поки на рівні дискусій йдеться, що інституція самостійно акумулюватиме кошти з-за кордону і розпоряджатиметься ними. Україна сама обиратиме пріоритетність об'єктів для відбудови.

Оскільки внесення законопроєкту до Ради очікується із дня на день, то у колах міжнародників та громадськості все частіше постає питання визначення «червоних ліній».

Наразі головні із них:

— Фонд не в структурі центральних органів виконавчої влади.

— Фонд не повинен бути дзеркальною ініціативою United24.

— Спеціальний статус для Фонду, що допоможе йому бути більш самостійним у ухваленні рішень.

— Конкурси з відбору проєктів, працівників, керівництва та наглядової ради за чіткими принципами.

— Координаційна роль, що допоможе уникнути подвійного фінансування.

Очевидно, що цей сценарій є найбільш оптимальним. Однак не виключено, що обидва сценарії працюватимуть паралельно або поєднаються.

Зокрема, GMF у новому дослідженні зазначають, що Україна може очолити процес відбудови за підтримки і моніторингу з боку донорів. Дослідники проаналізували план Маршалла, з якого винесли 7 уроків, важливих для України:

— Планування відновлення має відбуватися вже зараз.

— Важливо забезпечити повну підтримку американського народу та постійну підтримку Конгресу.

— Очолювати відбудову повинна Україна, але з моніторингом від міжнародних партнерів.

— Прозорість і втілення реформ — від гуманітарної допомоги до повного економічного відновлення.

— Головною політичною метою відбудови України має бути її економічна інтеграція з Європою.

— Допомога повинна ретельно координуватися донорами.

Сьомий урок випливає з плану Маршалла, адже цього там не вистачало — включеними у процес відновлення України має бути громадянське суспільство, а також муніципалітети.

Саме на сьомому пункті наголошують і міжнародники, які вже говорять про неінклюзивність процесу відбудови, що може бути викликом для них. Іншими словами, виникає ситуація, коли професор бігає по Банковій із флешкою реформ. Однак USB немає, з того боку не хочуть їх прийняти.

Владі і громадськості потрібно відходити від принципу «роби — контролюй», натомість будувати партнерство. Адже нині Україна на тому рівні розвитку, коли громадянське суспільство є не лише watchdog, який контролює дії влади, а й може надати експертну допомогу у відбудові та трансформації найуспішнішої ініціативи 20 століття у нове ефективне рішення 21 століття — сучасний план Маршалла для України.

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