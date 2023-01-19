Еще вчера. Три направления, которыми стоит заняться властям 19 января, 12:34

Что нужно будет сделать власти после войны в первую очередь

Три основных направления, которыми власть должна была заняться еще вчера, чтобы сегодня подготовить базис для работы после войны. Итак, по пунктам, но широкими мазками и не погружаясь в частности.

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1. Необходимо все же выписать программу возвращения беженцев в Украину и программу их мотивации. Прописать удовлетворение базовых запросов — жилье, работа, питание, а также образование для детей и медобслуживание. Прописать, как и за счет чего это будет делаться, а также за какое время. Прописать методику коммуникаций с нашими беженцами, их адвокацию и за счет чего не будут теряться связи с Украиной вследствие продолжительных военных действий и якорения беженцев в странах, которые их приняли.

2. Пора выписать план первоначального восстановления Украины, регионы и локации, которые будут восстановлены в первые годы. Ведь уже понятно, что все разрушенные города восстанавливать не будет возможности. Прописать вокруг каких предприятий будут создаваться жилье, потому что обеспечение работой будет первостепенно. Необходимо определиться с концепцией дальнейшего вектора развития государства и какие ресурсы потребуются для этого — от человеческого ресурса до финансового и технологического. А для всего этого потребуются люди, возвращение которых должен обеспечить пункт № 1.

Все разрушенные города восстанавливать не будет возможности

3. Уже сегодня необходимо выписать программу реабилитации и социализации вернувшихся с войны. Как и за счет чего будет обеспечена психологическая, социальная и финансовая помощь? Нужно прописать обеспечение работой большинства людей и делать это на основании пункта 2, о котором я писал выше. Также уже сегодня надо думать, что делать с огромным количеством оружия, которое после войны окажется в частной собственности и какая форма легализации этого оружия возможна. Отдельно прописать прав, льготы и гарантии тех, кто вернулся с войны, а также тех, кто погиб. И пора упростить систему получения УБД. Потому что комиссия, которая работает сейчас, будет работать так же и дальше, то она рассмотрит первые 10% подавших документы лет через 15.

Как видите эти три пункта взаимосвязаны, но ими необходимо заниматься даже не сегодня, а еще вчера. Поскольку после войны нельзя будет тратить время на выписывание программ, их нужно будет сразу реализовывать. И это задача минимум. Странно, что госструктуры этим до сих пор не занимаются, не проводят исследования и не тестируют решения. Видимо сегодня не до таких мелочей. Но я по крайней мере предложил, что стоит делать. И лишь от руководства государства зависит будет оно это делать или этим придется заниматься новой власти после войны.

Текст опубликован с разрешения автора

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