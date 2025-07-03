Восстановление Охматдета. Кейс (не)доверия

Об уроках, которые мы с коллегами и близким окружением уже вынесли из опыта проживания трагедии Охматдета, и об экзамене по доверию, который мы (не)сдали

8 июля 2024 года в центре Европы страна — постоянный член Совета безопасности ООН наносит прицельный ракетный удар по ведущей детской больнице демократической страны с рыночной экономикой.

Реклама

Я сознательно выбираю именно этими словами описывать попадание российской ракеты в НДСБ «Охматдет», чтобы подчеркнуть, насколько неслыханной, невозможной и парадоксальной в мире глобальных гуманистических идей является эта ситуация. Чтобы подчеркнуть, что она разрушает все аксиомы, на которых строятся наши знания, навыки, приспособления к жизни. Чтобы подчеркнуть, что ни у кого в мире нет ни знаний, ни опыта, ни определенных алгоритмов, как действовать в подобных условиях.

Эта колонка об уроках, которые мы с коллегами и близким окружением уже вынесли из опыта проживания трагедии «Охматдета», и об экзамене, который мы (не)сдали — экзамен по доверию.

Масштабы разрушений

Ракета попала в корпус больницы № 3, более известный как «Токсикологический». Два человека были убиты. Половины здания, которое является памятником архитектуры, больше нет. По состоянию на сегодня этот корпус не функционирует.

Рядом с корпусом № 3 стояла трансформаторная подстанция, питавшая всю больницу: операционные, реанимационные, стерильные боксы, все оборудование, от бесперебойной работы которого зависели жизни сотен пациентов, детей. Подстанция разрушена до основания. Сегодня на ее месте есть временные решения, за которые обязаны оперативной и слаженной работе украинских энергетиков.

Позади «Токсикологического» и трансформаторной подстанции стоял «Хирургический» корпус. № 11, если официально. Взрывная волна вынесла чуть ли не все окна в нем, по стенам пошли трещины. Сегодня — это корпус-призрак, по коридорам которого гуляет только ветер: он непригоден для проведения оперативных вмешательств и оказания медицинской помощи.

Вы осознавали масштаб разрушений?

Ближе к дороге, по другую сторону «Токсикологического» стоит еще один памятник архитектуры — корпус № 9, «Административный». В нем выбиты окна и повреждена уникальная стеклянная кровля. Корпус не функционирует.

И, наконец, «Новый» лечебно-диагностический корпус, металлоконструкции фасада которого покрутила взрывная волна и дальше прошлась по всем внутренним помещениям, разбила стены, сорвала потолок, изуродовала вентиляцию, электрические и инженерные сети, оборудование. Сегодня строительные леса и люльки прикрывают временные заплатки, которые помогли корпусу выстоять без дальнейших разрушений в осенне-зимний период. «Новый» функционирует. Более того, он приютил пациентов из «Хирургического» и «Токсикологического» корпусов. «Новый» восстанавливается.

Вы осознавали масштаб разрушений? И это я еще не упоминал о Центре детской кардиологии и кардиохирургии, корпус которого на одной территории с «Охматдет», и также пострадал. А осознавали, что ежедневно в «Охматдете» проходят лечение более 500 детей? Несмотря на повреждения, несмотря на потери площадей, как только восстановили электроснабжение, больница продолжила работу в том же объеме и с тем же качеством, что и до обстрела. Иначе невозможно, потому что ценой приостановления оказания помощи являются детские жизни.

Читайте также: Валерий Романенко Об ударах по военным заводам РФ и уничтожении систем ПВО

Вот теперь с этими осознаниями давайте поговорим о восстановлении и «подрыве доверия», с которым заголовки отдельных СМИ в мае этого года ассоциировали процесс восстановления.

Реакция общества на трагедию

Начнем с того, как мы реагировали на трагедию — с публичных собраний на восстановление, которые проводили все — от государства до рядовых украинцев.

На помощь больнице собирали UNITED24, сам «Охматдет», благотворительный фонд «Охматдит — здорове дитинство» (далее «ОЗД»), другие благотворительные фонды, помогающие больнице, блогеры и лидеры мнений, волонтеры — и каждый из нас донатил тому, кому доверял больше, или, правильнее сказать, кому не доверял меньше всего.

Встречи, которые я имел возможность провести с благотворителями, которые присоединились к восстановлению, показали, что получателя помощи большинство из нас выбирало по методу исключения. Кто-то не доверял казначейским счетам больницы и «каким-то другим фондам», поэтому выбирал БФ «ОЗД», кто-то наоборот — не доверял «фонду при больнице» и считал безопасным перевести деньги именно на казначейские счета, а кто-то не доверял никому, искал прямые контакты пациентов и передавал деньги им.

Что мы получили в итоге: на помощь и восстановление собрано, по меньшей мере, 1,5 млрд грн, вот только ни точной суммы никто не знал (и до сих пор не знает), ни всех денег в распоряжении никто не имел (и до сих пор не имеет).

Скандал вокруг первого тендера

Больше всего (около 379 млн грн) удалось собрать на счета БФ «ОЗД», команда которого уже через пару недель после обстрела объявила процедуру закупок на восстановление «Нового» корпуса и 31 июля 2024 года определила ее победителя.

На подачу заявок потенциальным подрядчикам было отведено 28 часов, и в такой короткий срок 14 участников — неслыханное для государственных тендеров количество — прислали свои коммерческие предложения и выразили готовность восстановить больницу (для сравнения, на аналогичный тендер, объявленный по упрощенным правилам публичной (государственной) закупки, где заказчиком выступала сама НДСБ «Охматдет», в мае этого года подались только 3 компании).

Но мы, благотворители и общественность, не доверяли такому быстрому тендеру, а потому вместо начала восстановления получили скандал национального масштаба. Я не имею цели разбирать сам скандал и искать правых или виноватых. Я хочу подсветить, что мы не доверяли негосударственной неприбыльной организации и тому подходу, который она применяла. Да, были причины, и да, не доверяли.

Ответом на скандал стала отмена тендера, создание при Министерстве здравоохранения Наблюдательного совета по восстановлению и попытка перевести весь процесс на рельсы всем знакомых и привычных публичных закупок.

Реакция общества — критика действий и решений министра, отказ негосударственных фондов и благотворителей переводить деньги на казначейские счета, неготовность доверять государству. Довольно быстро мы с вами также добавили сюда недовольство из-за длительности процесса, начали выдвигать обвинения в его затягивании. Через фонд «ОЗД» нам было слишком быстро, через Минздрав — слишком долго.

Здесь должен сделать отступление и рассказать вам о хронологии и этапности восстановления «Нового» корпуса, а также о бюрократической цене прозрачности процесса.

Этапы восстановления «Нового корпуса»

Первым этапом стала оценка повреждений, которую провел Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «НИИПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦИЯ» за средства благотворителей фонда «Таблеточки».

Задачей этого этапа было выявить все повреждения «Нового» корпуса: не только видимые снаружи, но и скрытые дефекты несущих конструкций и инженерных систем. Без этого просто неизвестно, что именно нужно восстанавливать. Качественные работы заняли время, а их результаты показали, что до зимы отстроить корпус невозможно физически. Поэтому приняли решение начать противоаварийные работы, чтобы избежать дальнейших разрушений «Нового» и обеспечить его бесперебойную работу.

Тендер на противоаварийные работы был объявлен 30 сентября также за средства благотворителей «Таблеточек». Почему не за государственные? Время и бюрократия.

Читайте также: Ирина Геращенко Что сейчас поставлено на карту в отношениях Украины и США

Проведение этой закупки на площадке «Прозорро» за деньги фонда заняло 15 дней, тогда как за бюджетные средства она длилась бы минимум месяц и, вообще, могла бы быть заблокирована как нецелевая, ведь уже весной возведенные временные защитные конструкции должны были быть разобраны, чтобы дать дорогу полноценному восстановлению.

На этом этапе мы уже знали, что именно требует восстановления, и приняли меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу больницы.

Далее — понять, как восстанавливать, чтобы устранить выявленные повреждения и вернуть «Новый» корпус в его первоначальное состояние. Это этап разработки проектно-сметной документации (ПСД) — четкого плана работ и перечня материалов, которые должен выполнить и использовать строитель, чтобы восстановить корпус. Составление такого плана занимает немало времени, особенно когда оригинальные материалы и технологии уже сняты с производства. Также время занимает тендерная процедура. На этот раз — за бюджетные средства.

На данный момент всем уже понятно, что совокупная стоимость восстановления больницы существенно превысит 307 миллионов, вокруг которых разгорелся августовский скандал, и есть риск, что даже на восстановление отдельного корпуса может не хватить денег ни в одном из имеющихся источников. Начинается кропотливая работа над совместным согласованием использования средств различными независимыми друг от друга организациями и органами (UNITED24, правительство, НДСБ «Охматдет», фонд «ОЗД»).

На весну 2025 года имеем общее видение и готовность к сотрудничеству, а также разработанную ПСД, которая, что важно, учитывает необходимость продолжения работы корпуса в период строительства. Только этот факт (необходимость обеспечения непрерывного оказания медицинской помощи даже во время строительства) на порядок усложняет восстановление.

5 мая объявляется упрощенная тендерная процедура на площадке «Прозорро» за средства, собранные БФ «ОЗД». 11 июня подрядчик уже возводит строительные леса. Полное восстановление «Нового» должно завершиться до конца текущего 2025 года.

Доверия не было с самого начала

Теперь вернемся к вопросам (не)доверия, ведь они возникали на каждом этапе процесса.

Несмотря на проведение рыночных консультаций и распространение новостей о тендерах в профессиональных сообществах на торги под эгидой государства подавалось не более трех участников — сравните с четырнадцатью, которые откликнулись на частный тендер фонда «ОЗД».

Общественности то не нравилось, что компанию «Риола-модуль лтд», которая строила «Новый» корпус, не выбрали для восстановления в прошлом году, то, то, то что она таки победила на торгах в этом июне. Потому что «больницу „Охматдет“ будет ремонтировать компания, которая фигурирует в 4 уголовных делах». Не менее живо мы реагировали на родственные связи между управленцами «НИИПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦИЯ» и разработчиком ПСД восстановления — ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АРКОН», хотя последнее победило в прозрачной конкурентной тендерной процедуре. Да что там, сами участники тендерных процедур, частные компании, не доверяли друг другу и подавали жалобы на результаты тендеров, чем на месяцы затягивали восстановление.

Доверие никто не подрывал, его просто не было изначально. Именно это, по моему мнению, является самой большой проблемой восстановления больницы и именно из этого мы должны извлечь главный урок. Мы, украинцы, не верим никому: ни благотворителям, ни бизнесу, ни государству, ни собственным коллегам и партнерам. При таких условиях невозможно построить успешное сотрудничество.

Мы не успеваем, не достигаем желаемых результатов, и это лишь усиливает наше недовольство и недоверие к другим. Мы тратим много времени на критику и недостаточно — на понимание ситуации. Мы обвиняем в ошибках и не предлагаем путей исправления или улучшения.

Не поймите неправильно — я не утверждаю, что восстановление «Охматдета» является эталонным процессом и не призываю к слепому безусловному доверию всем и каждому.

Мы не сдали экзамен

Я пишу эту колонку лишь потому, что непосредственные участники восстановления, похоже, недостаточно прокоммуницировали изложенные мною факты. И я один из тех участников. И мне есть куда совершенствоваться. Вот только я не могу стать лучше, если эти мои изменения никто не заметит, если в них никто не поверит, а вместо этого перекрутит и только обоснует как формальность, прикрытие настоящих проблем и тому подобное.

Мы не сдали экзамен по доверию. И мы здесь — это не только больница, фонды или государство. Это все мы, все общество, создавшее и питающее среду, которая углубляет раны войны и тормозит их заживление и общее восстановление. Для нас нет и не может быть академических учителей. Мы получаем знания на практике. Практике восстановления отечественным и международным софинансированием Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» МЗ Украины.

Нам еще учиться и учиться, но мы идем по этому пути: с места постскандальных междоусобиц мы пришли к кооперации подрядчик-благотворитель-больница-правительство, и через опыт этого взаимодействия поняли, где можем немного больше доверять друг другу. Экзамен по доверию не сдан, но надеюсь, что количество пересдач не ограничено.

В завершение отмечу, что в этой колонке я акцентировал внимание на восстановлении «Нового» корпуса, однако это не означает, что по другим не ведется работа.

Сейчас идет разработка ПСД на трансформаторную подстанцию, сами трансформаторы уже поступили от USAID и ждут установки.

«Токсикологический» и «Административный» корпуса готовятся к консервации на пять лет, потому что тратиться на восстановление архитектурных памятников пока не представляется целесообразным для больницы. Для «Хирургического» завершается разработка технико-экономического обоснования. Он точно будет перестроен до неузнаваемости и будет соответствовать новейшим стандартам. Проект курирует и финансирует Всемирный банк. Большая часть утраченного или поврежденного оборудования уже поступила в виде гуманитарной помощи от фонда Уоррена Баффета.

«Охматдет» функционирует и проводит по 40 уникальных операций ежедневно. Восстановление продолжается.