Что спасет экономику Украины после войны 18 апреля, 12:06 NV Премиум

Экономика Украины определенное время продержится на внешней помощи, выплатах военным и их потребительскому спросу. Что дальше?

Зависеть все время от поставок США и отдельных стран ЕС — это не вариант. Да и политическая конъюнктура в этих странах может измениться. Следовательно, инновации — вопросы национальной безопасности, а они не возникают по директиве. Необходима такая среда, которая в развитых странах получила название экосистема инноваций.

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В апреле 2023 года Минцифры вынесло на публичное обсуждение драфт видения развития экосистемы инноваций в Украине. Документ разработан CIVITTA и Центром экономического обновления. Инициаторы проекта развития экосистемы инноваций решили есть слона кусочками и разделили формирование видения и собственно стратегии. По законам жанра видение — это картинка желаемого будущего. Она должна быть достаточно убедительной и привлекательной, дабы ее захотеть реализовать.

Если сравнивать определение экосистемы инноваций, предложенное CIVITTA и Центром экономического восстановления с существующим в мире, то видим не только упрощение, но размытость и смещение ударений.

Любая экосистема — это взаимозависимость и взаимосвязанность. Смена одной части инновационной экосистемы приводит к изменениям в других частях инновационной экосистемы. Шведские исследователи Уве Гранстадт и Маркус Холдерсон из Chalmers University of Technology, отследившие эволюцию концепта «Экосистема инноваций», собрали 21 определение этого явления. Единственным компонентом, который встречается во всех 21 определениях, являются «актеры». Второй наиболее распространенный компонент — сотрудничество/дополнение, встречающееся в 16 определениях.

В Украине должны появиться полноценные университеты

В своем исследовании в Гарвардской бизнес-школе и Бэбсон-колледже профессор Дэниел Айзенберг описывает структуру из шести ключевых элементов инновационной экосистемы: люди, рынки, политика, культура, финансы и поддержка инфраструктуры. Каждый элемент включает в себя несколько характеристик или условий, без которых экосистема не складывается или не работает.

Разработчики украинской концепции смещают акцент из актеров и связей к роли государства. Здесь следует отметить, что в успешных экосистемах государственные структуры являются лишь одним из элементов экосистемы. Конечно, коммунальные или национальные бюджеты получают преимущества по наличию экосистем. Но это происходит в длительной перспективе. И именно благодаря тому, что ее актеры, в том числе оперирующие капиталами, инвестируют их «дома»: в инфраструктуру, партнерства, новые услуги. Государственные органы оперируют регуляторным влиянием и полномочиями распределять ресурсы, но не создают их напрямую. Когда тот актер, чей вклад в распределение и контроль начинает доминировать в экосистеме, она перестает быть эко и становится чрезвычайно хрупкой и уязвимой структурой.

Чтобы предложенная концепция работала на всех возможных уровнях, включая смысловой и семантический, нормативный, административный, необходимо начать именно с прояснения концептуальной рамки. Иными словами, определение экосистемы необходимо пересмотреть и переформулировать, ориентируясь на понимание, что уже стало общепринятым.

Что касается практических шагов, предлагаемых авторами драфта, к ключевым структурным элементам предпосылок следует добавить пункты создания атмосферы поощрения и снижение регуляторных барьеров. Ведь с низкими показателями Easy Doing Business (индекс легкости ведения бизнеса), которые сейчас демонстрирует Украина вряд ли можно говорить о предпринимательской культуре. Здесь, безусловно, нужен доступ к капиталу. Предложенные авторами источники резонны, но недостаточны. В частности, следует добавить такой инструмент, как инновационные ваучеры, которые введены во многих странах ЕС. Суть заключается в том, что ваучер на разработку нового продукта или совершенствование производства на конкурсной основе получит малое или среднее предприятие, и потратить эти средства оно может, только заключив соглашение с исследовательским институтом, имеющим разработки в определенной сфере.

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К пакетам инициатив следует добавить трансформацию системы высшего образования. Ведь нынешняя модель, по сути «фабрика дипломов», ориентирована на сохранение ставок преподавателей, а не продуцирование новых знаний и превращение их в инновации. В Украине же должны появиться полноценные университеты. Это означает, что там развивается наука, проводятся актуальные исследования, проходят интеллектуальные дискуссии и главное — эти структуры наделены полной автономией, включая финансовую, впрочем, уравновешенную подотчетность ректора наблюдательному совету, или еще лучше — новый орган как стратегический совет. И, в свою очередь, должен состоять из тех людей, которые заинтересованы в деятельности конкретного университета и способны его поддержать ресурсно.

Собственно обновленные университеты станут одними из самых заинтересованных драйверов развития экосистем. Так произошло в Кремниевой долине, которая развивалась вокруг Стэнфордского университета. Эта же модель сработала с экосистемой Бостона, центрами которого стали MIT и Гарвард. Инновационная экосистема Израиля, сфокусированная на высококлассных медицинских технологиях, сформировалась при активном участии ученых университета Технион.

В Украине, к счастью, есть такие центры, как Украинский католический университет, Киевская школа экономики и Харьковская школа архитектуры. Но их мощность только накапливается, к тому же они еще далеко не исследовательские.

В то же время университеты с солидным научным бекграундом, как Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Национальный университет Львовская политехника, Национальный технический университет Киевский политехнический институт им И. Сикорского «вязнут» в ограничениях бюджетного законодательства и достаточно слабом менеджменте и только теряют свой потенциал. Изменить ситуацию может пул университетов, который, пройдя перезагрузку, сосредоточится на Милитари-тех.

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