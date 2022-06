Восемь уроков войны для украинцев 16 июня, 16:48 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Ключевой урок состоит в том, что мы — Украина — можем вести за собой мир

Сегодня перед нами предельно понятные задачи: победа и развитие Украины. Несмотря на ясность этих задач, нам все же придется двигаться в тумане неопределенностей и экстремальных вызовов военного, общественного, экономического, безопасного и дипломатического характера еще долгое время.

Чтобы пройти этим путем, кроме ясности целей, нам еще нужна ясность в отношении наших моральных маркеров и уверенность, что солидарность в любых обстоятельствах будет оставаться практикой, определяющей наше общественное действие и, если нужно, противодействие.

Речь об «уроках» вызывает школьные ассоциации у многих, но с другой стороны, кто сказал, что приметой зрелости и мудрости есть способность обходиться без уроков? Сегодня для всех нас формат уроков должен стать общественной школой, гарантирующей нам «связь с реальностью», дает возможность сшивать смыслы и опыты, строить горизонтальное и поколенческое взаимодействие, выкарабкиваться из объятий провалов, ошибок и неудач, обходить моральные ловушки, инициировать, внедрять, брать ответственность, становиться творцами и жить свободой ради свободы другого.

27 февраля 2022, на четвертый день после полномасштабного вторжения россии, появилась редакционная статья Wall Street Journal с заголовком Ukraine Leads the World. The brave resistance to Putin is an inspiration and lesson to the world. Глобальное лидерство Украины в мире было замечено сразу же. К чему это лидерство обязывает и какие первые уроки из этой войны мы можем вынести сейчас?

Урок 1. Ключевой урок состоит в том, что мы — Украина — можем вести за собой мир

Мне очень хочется сейчас сказать, что наша ключевая задача состоит в том, чтобы и через полгода, и через год WSJ, The Economist, NYT признавали глобальное лидерство Украины. Но на самом деле понимаю, что наша ключевая задача сейчас состоит в том, чтобы то, что сделало нас лидером в глазах мира, вылилось не только в победу, но и превратилось в устоявшиеся принципы нашего развития и развития страны. Если мы сможем это понять, то статей об украинском лидерстве будет еще много, а украинские кейсы будут преподавать в университетах всего мира.

Урок 2. Коррупция убивает

Коррупция десятилетиями являлась главным и стратегическим экспортным продуктом россии. Как оказалось, российская инвестиция в коррупцию была более стратегической для империи, чем инвестиция в собственное развитие и модернизацию. По своей сути россия выпестовала из себя террористическую структуру государственного уровня, которая существенно модернизировала принципы государственного терроризма, введя в свой террористический арсенал коррупцию как ключевую методологию длительного действия и влияния. Коррупционный терроризм позволял россии брать в заложники целые народы (включая свой собственный) для глобального продвижения правящей элиты интересов. Захват самолетов и автобусов на этом фоне выглядит любительским и малобюджетным делом.

«Русский мир» является ничем иным, как фантиком, оберткой коррупционной начинки

Кстати, «русский мир» является ничем иным, как фантиком, оберткой коррупционной начинки. Практика коррупционного лицемерия нуждается в «ценностном обосновании», в которое системно вливаются миллиардные инвестиции. «Русский мир» или Lebensraum, если искать ближайшие аналогии, является токсичным коктейлем из империализма, коммунизма, «великой победы» и плакатного православия, подпитывающего квазирелигиозные чувства и кормящего духовным эрзацем своих адептов.

Урок 3. Солидарность является формулой жизнестойкости и источником жизнетворности

Солидарность рабов — не настоящая солидарность, но и свобода самовлюбленного индивида также не является свободой. Подлинная свобода возможна только в пространстве солидарности. Именно поэтому есть смысл платить своей жизнью за свободу другого. Одно из свидетельств, которое рождается из смертельного противостояния со злом, состоит в том, что солидарность является проявлением наиболее аутентичной свободы — свободы, которая является эффективной, действенной, исцеляющей и творческой силой.

Урок 4. Этика солидарности должна определять дизайн нашей общественной архитектуры

Этот урок войны состоит в том, что мы сейчас проживаем и кровью прописываем этику солидарности, тем самым закладываем фундамент общественной архитектуры. Ключевая задача состоит в том, чтобы этика солидарности не осталась инструментом преодоления форс-мажорных ситуаций, а стала практикой нашего устойчивого общественного развития в Украине.

Когда человек стоит перед реальностью немилосердного, безжалостного и разрушительного зла, остаются два императива: защитить достоинство другого лица и не потерять собственное достоинство.

Эти два императива задают архитектуру солидарности, в пространстве которой мы сейчас находимся и которая является ключевым ингредиентом украинской жизнестойкости, которая для мира выглядит чудом. А особенно на фоне отведенных нам 72 часов до капитуляции и двух месяцев до «парада победы» в Киеве.

Сорок библейских лет, как мы убеждаемся, отнюдь не басня, а инструкция для тех, кто хочет свою «пост-какую-то-там-ситуацию» превратить в пространство общественной свободы свободных людей. Тридцать лет уже за нами, а в последующие десять лет должна уместиться наша победа и восстановление Украины.

У каждого поколения украинцев на протяжении этих тридцати лет было свое мегасобытие, в котором приходилось общее благо всех ставить над своими интересами. Каждое из этих событий становилось своеобразным геополитическим и ценностным землетрясением, которое встряхивало не только украинскую действительность, но и становилось эпицентром глобальных влияний, которые вытягивали на свет покрывшиеся пылью смыслы и принципы «старых демократий». Смыслы и ценности покрылись пылью, потому что «сила процедур» и «процедурная логика» сами стали смыслом и ценностями. А значит, каков следующий урок?

Урок 5. Опыт межпоколенческого взаимодействия сейчас является одним из самых ценных опытов и элементов нашего общественного капитала

Общность проживания «граничных опытов» разными поколениями формирует глубокую и своеобразную культуру, ценности и практику гражданства.

Урок 6. Важно, чтобы опыт преодоления зла и победы над драконом не стал опытом превращения в дракона.

Последним соблазном проигравшего зла является соблазн стать «добрым» драконом. Война открыла мощный пласт нравственных опытов и религиозных переживаний.

Наш опыт противостояния злу во всем его нескрываемом отвращении и жестокости, опыт преодоления этого зла и отстаивания добра должен откалибровать моральный компас каждого. На самом деле наши индивидуальные компасы должны стать сетью для коммуницирования моральных опытов и практик. Сегодня осознание того, что мы стоим на стороне добра и справедливости (т.е. на стороне правды), является невероятно важным для нас. И нам важно, чтобы мир тоже стоял на стороне добра и справедливости и поддерживал нас не потому, что мы украинцы, а потому, что мы сегодня воины света и добра.

То, что у нас есть опыт вырывания из советского тоталитаризма, опыт сопротивления «русскому миру» и опыт военного противостояния империи вовсе не означает, что вирусы тоталитаризма будут обходить украинский народ стороной. Как раз уверенность в том, что у нас сильный иммунитет, может сыграть с нами злую шутку. Зло может маскироваться и соблазнять разными способами, но одна из мощнейших методологий зла заключается в совращении тоталитаризмом.

Урок 7. К сожалению, res-publica может перестать быть общим делом именно тогда, когда нам кажется, что наконец-то я могу заняться «своим делом», потому что «республике» уже ничего не угрожает.

На самом же деле, наиболее действенным противодействием тоталитаризма является публичная культура «общего дела». Ключевой задачей ближайших месяцев и лет будет формирование действенного способа конвертации сегодняшней энергии, практики и опыта «общего дела», каковым является война и защита «республики», в ежедневные ритмы развития Украины.

Бизнес, образование, гражданский сектор, религиозные организации, громады, армия — все политические, культурные, дипломатические, академические и правительственные круги должны научиться не упускать из виду фундаментальную вещь нашего общественного договора: свобода и достоинство личности являются основами нашей «республики». Взаимное служение свободе и достоинству каждого является нашим «общим делом» и источником общественной справедливости. Если мы не хотим потерять способность противостоять тоталитаризму, то каркасом, на котором будет держаться наша республика, должна стать культура служения.

Урок 8. Политические круги должны понять и принять, что приветственность, жизнеспособность и постоянство нашего развития исходят от гражданского общества

Поэтому, думая системно и стратегически, следует строить архитектуру общественных отношений и моделировать механизмы власти таким образом, чтобы «общее дело» (республика) оставалось в пространстве действия и ответственности людей. А само государство должно стать инструментом гражданского общества для поддержания жизнестойкости и жизнеспособности республики.

Уроков действительно гораздо больше, а еще будут появляться новые и новые. Важно, чтобы «уроки войны» не превратились в «войну уроков». Если избежим этой ловушки в этот раз, то точно станем более зрелыми и мудрыми, а мир будет прислушиваться к нам, формируя новую инфраструктуру солидарности и безопасности.

Размышления, представленные в рамках серии визионных конференций, начатых НаУКМА и УКУ в июне 2022 г.

