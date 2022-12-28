Восемь поводов для осторожного оптимизма. Почему Украина может победить 28 декабря, 10:41 Эксклюзив НВ

Следующие восемь факторов помогли определить ход войны в 2022 году, и именно они сыграют решающую роль в предстоящие месяцы

Украинцы пережили невероятно травматичный год, но страна вступает в 2023-й с осторожным оптимизмом. Хотя война еще далека от завершения, в течение первых десяти месяцев российского вторжения возник ряд внутренних и международных тенденций, которые указывают на возможность будущей победы Украины.

Видео дня

Следующие восемь факторов помогли определить ход войны в 2022 году, и именно они сыграют решающую роль в формировании окончательного исхода конфликта в предстоящие месяцы.

1. Военная мощь Украины. Мало кто за пределами Кремля сомневался, что Украина будет сражаться, чтобы защитить себя, но в начале 2022 года у всех на устах был вопрос: «Как долго украинские вооруженные силы смогут реально противостоять всей мощи российской армии?» Многие комментаторы были убеждены, что любое организованное украинское сопротивление быстро будет подавлено.

Весной 2014 года именно слабость украинской армии позволила России закрепиться в Донбассе на востоке Украины. Украинские вооруженные силы быстро адаптировались и улучшились, но как они справятся с армией, которую в феврале 2022 года многие считали второй в мире?

Первые десять месяцев российского вторжения показали, что украинская армия во многом достигла стандартов НАТО или даже превзошла их. Несмотря на то, что украинские солдаты зачастую сильно уступают в вооружении и численности, они доказали свою высокую квалификацию и у них хорошее руководство. Они также превосходно мотивированы необходимостью защищать свою родину. Как однажды заметил Г. К. Честертон, «настоящий солдат сражается не потому, что ненавидит то, что находится перед ним, а потому, что любит то, что позади него».

2. Украинская стойкость. Весь мир был ошеломлен и впечатлен выдающейся силой и мужеством, продемонстрированными украинским народом в 2022 году. Между тем Россия была застигнута этим врасплох. Готовясь к вторжению, Кремль полагался на отчеты разведки, отвергавшие национальный дух Украины и предсказывавшие капитуляцию Киева в течение трех дней. Этот катастрофический просчет должен послужить хрестоматийным примером для будущих поколений авторитарного режима, верящего в собственную пропаганду.

С 24 февраля украинский народ остается непокоренным, несмотря на оккупацию, осаду, отключения электроэнергии и военные преступления России, включая систематическое сексуальное насилие, насильственные депортации и массовые убийства. Нельзя недооценивать страну, пережившую ужасы Голодомора, 1930-х годов и основную тяжесть боевых действий на апокалиптическом Восточном фронте во время Второй мировой войны. Тем не менее, именно это и сделала Россия — недооценила Украину.

Решение Зеленского остаться в столице стало одним из поворотных моментов

3. Англо-американские союзники. «Особые отношения» между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством за последний год в очередной раз оказались благословением для свободного мира. Для Украины обмен разведывательными данными, обучением, финансовой помощью и оружием со стороны США и Великобритании помог уничтожить большую часть вторгшейся российской армии на поле боя. Каждому украинцу знакомы названия поставленной Западом военной техники, такие как Himars, Javelins, Stingers, NLAWS, Harpoons, а теперь ещё и Patriot. Хотя возраст многих из этих видов оружия приближается к 30 годам, оно оказалось разрушительными для российских вооруженных сил.

4. Польская солидарность: Польша и Украина пережили много периодов вражды на протяжении веков, но нынешние отношения между двумя соседними народами являются самыми крепкими, за всю историю их существования. Открыв свои двери миллионам украинских беженцев, Польша соблюдала золотое правило «возлюби ближнего, как самого себя». Многие страны помогли украинским беженцам, но среди них особенно выделяются искренние объятия Польши. Военная помощь, обучение и дипломатическая поддержка Польши также были выдающимися. Примеров такой добрососедской солидарности в истории немного.

5. Поддержка Турции. Некоторые наблюдатели продолжают обсуждать точный характер позиции Турции в российско-украинской войне, но никто не может отрицать, что турецкая помощь за последний год стала огромным подарком для Украины. Если бы Турция не добилась успеха в переговорах по соглашению о поставках украинского зерна, украинские фермеры оказались бы в еще более отчаянном положении, а весь мир страдал бы от голода.

Турецкие боевые беспилотники Bayraktar внесли решающий вклад в первые недели войны, помогая спасти Киев и Харьков от российской оккупации. Дополнительный турецкий вклад включает решение закрыть пролив Босфор для российских военных кораблей и недавние шаги по обеспечению аварийного электроснабжения Украины.

Реакция Анкары на российское вторжение в Украину подчеркнула возрождение Турции в качестве крупной региональной державы с глобальными амбициями. Действительно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время выглядит наиболее вероятным посредником в окончательном мирном соглашении между Россией и Украиной, поскольку он единственный лидер, способный взаимодействовать с обеими сторонами.

6. Единая Европа. В 2022 году Киев выиграл от удивительно высокой степени европейского единства в поддержке Украины. Это единство оказалось под угрозой в конце 2021 года, когда Германия настаивала на завершении строительства газопровода «Северный поток-2» вместе с Россией. Сегодня «Северный поток-2» мертв, а российская агрессия убедила ранее нейтральную Швецию, а также Финляндию присоединиться к альянсу НАТО. Мало того, что НАТО теперь сильнее, чем когда-либо, так к тому же и Европейский Союз обнаружил, что в его существовании больше смысла, чем когда-либо с момента его создания. Это единство достигается, несмотря на попытки России разделить Европу с помощью экспорта вооруженных сил и подрывной деятельности по всему ЕС. Москва рассчитывала на разделенную Европу, но вторжение в Украину объединило континент.

7. Российское имперское высокомерие. Решение Путина вторгнуться в Украину обнажило зачастую хаотичную реальность, стоящую за имперским поведением России. Преступно задуманное и некомпетентно осуществленное вторжение в Украину разрушило миф о России как о военной супердержаве и сделало страну более изолированной на международном уровне, чем когда-либо со времен большевистской революции.

Сегодняшняя Россия может рассчитывать лишь на горстку других государств-изгоев, таких как Беларусь, Иран и Северная Корея, в качестве союзников. Китай рад воспользоваться экономическими преимуществами ослабленной позиции России, но Пекин до сих пор старался дистанцироваться от путинского вторжения.

В течение многих лет русские генералы преувеличивали возможности своей армии, одновременно грабя государственный бюджет и тратя эти деньги на покупку особняков в Монте-Карло. Теперь им не хватает военной мощи для достижения раздутых имперских целей, чего требует от них Кремль. Это вынудило Путина прибегнуть к ядерному шантажу, одновременно пытаясь срочно мобилизовать российское общество.

8. Лидерство президента Зеленского. Пожалуй, самым большим сюрпризом 2022 года стало вдохновляющее лидерство президента Украины Владимира Зеленского. В течение первых двух с половиной лет своего президентства бывший комик не смог привлечь на свою сторону многочисленных сомневающихся. Однако за первые десять месяцев российского вторжения он добился беспрецедентного уровня мирового признания как лидер военного времени.

На протяжении всей украинской истории многие национальные лидеры покидали страну в моменты кризиса. Зеленский поступил наоборот. Его культовая цитата «Мне нужны боеприпасы, а не такси» и памятное селфи-видео «Президент здесь» помогли активизировать национальное сопротивление Украины в первые дни вторжения и задали тон десяти месяцам все более самоуверенного неповиновения.

Было бы сложно мотивировать украинцев из-за рубежа. Если бы Зеленский решил переехать во Львов или вообще покинуть Украину и создать правительство в изгнании, это резко увеличило бы шансы падения Киева. Его решение остаться в столице страны стало одним из поворотных моментов всей войны. Это продемонстрировало украинскому народу и всему миру, что он лидер, вокруг которого они могут сплотиться.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ