Роджер Макшейн

Роджер Макшейн

Редактор раздела Китай, The Economist

Своя Украина для Азии?

13 января, 20:22
Эксклюзив NV
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Статус-кво нарушается, что делает войну за Тайвань более вероятной

Текст опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікація заборонена.

Легко зрозуміти, чому деякі американські генерали вважають, що у наступному десятилітті Китай вторгнеться на Тайвань. Загроза нападу нависає над самоврядним островом із 1949 року, коли комуністи Мао Цзедуна витіснили туди переможений націоналістичний режим Китаю.

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Президентові Сі Цзіньпіну дуже хотілося б проголосити остаточну перемогу у громадянській війні. Жоден лідер після Мао не надавав більшого значення об'єднанню, що його Сі пов’язує зі своєю метою «відродити національну велич». Збройні сили Китаю оснащені та натреновані для нападу, і, як повідомляється, отримали наказ бути готовими до 2027 року, коли закінчиться третій п’ятирічний термін Сі на посаді голови партії. Він каже, що об'єднання не можна відкладати на невизначений термін.

Теги:   Китай Тайвань The Economist Мир впереди 2023

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