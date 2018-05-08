Юло Вооглайд

В начале мая 2018 года была запущена цепь событий, которая касается наблюдения за исполнением обязательств со стороны Ирана, и которая почти неизбежно приведет к конфликту с общемировыми последствиями
Путину деваться некуда, и стесняться ему (как минимум после прошлой инаугурации) нечего. От власти он не уйдет, и пить демократический боржоми ему поздно
Главным атрибутом нашей элиты считается автомобиль. Садится эта элита за руль и через мгновение полностью растворяется в марке своего автомобиля
Путин был на шаг впереди своих противников в шахматной партии на международной арене. Но теперь у него не осталось выигрышных ходов
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер: