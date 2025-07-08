Манифест неолиберала и военный призыв

Когда два года назад умер американский журналист, редактор и писатель Чарльз Питерс, меня привлек его Манифест неолиберала

Экономическая часть манифеста — предсказуема: «Наши главные заботы — это община, демократия и процветание. Из них экономический рост сейчас самый важный, поскольку он необходим почти для всего остального, чего мы хотим достичь. Наш герой — это предприниматель, который готов рисковать, создает новые рабочие места и лучшие продукты. Нам следует начать относиться к риску больше как к возможности, а не как к угрозе.

Мы также выступаем за освобождение предпринимателя от такого экономического регулирования, которое препятствует здоровой конкуренции. Но по вопросам здравоохранения и безопасности, мы знаем, что должно быть жесткое регулирование, потому что тот же капитализм, который может дать нам экономическую жизнеспособность, может также продать нам увечья работников и загрязнять наше небо и реки".

Но позиция Манифеста по военному призыву отрезонировала мне сейчас значительно сильнее:

«Прагматический идеализм неолибералов, пожалуй, наиболее четко проявляется в наших причинах поддержки военного призыва. Призыв был бы менее затратным способом удовлетворить нашу потребность в военной силе, поскольку нам больше не пришлось бы использовать высокие зарплаты как способ привлечения новобранцев. Это также было бы наиболее справедливым путем, поскольку все классы поровну несли бы бремя и риски военной службы.

Я чувствую, что узнаю нашу страну и ее настроение значительно лучше

В долгосрочной перспективе мы надеемся, что проект не понадобится. Мы хотим видеть возрождение духа служения, который мотивирует людей добровольно посвящать, независимо от финансового вознаграждения, несколько лет своей жизни государственной службе.

Есть еще одна причина для нашей поддержки этого законопроекта. Мы хотим объединить людей. Когда я был маленьким, и государственные школы, и призывники имели смешанные социальные классы. Сегодня сыновья богачей избегают государственных школ и презирают военную службу. Это часть тенденции к сепаратизму, не только по расовому признаку, но и по классовому и групповому признаку интересов, которая разделила нацию и породила политику эгоизма".

Одним из больших преимуществ моих последних шести недель является то, что я вырвался из своего пузыря и стал частью этих «смешанных социальных классов». Я чувствую, что узнаю нашу страну и ее настроение значительно лучше.

