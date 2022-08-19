Что происходит в самых горячих точках на фронте 19 августа, 20:43 Эксклюзив НВ

Поля сражений в Украине уже около месяца фактически «спят». В том смысле, что вопреки многим утверждениям, ни одна из сторон не добилась каких-либо серьезных успехов

Но давайте проверим, что происходит и где, и есть ли оттуда какие-то важные «новости».

Начну с дипломатических моментов, поскольку своего рода «топ-новостью» последних дней была большая статья в «Вашингтон пост», обвиняющая Зеленского в том, что он отказывался воспринять угрозу российского вторжения достаточно серьезно и, таким образом, провалил подготовку Украины к этой войне. Так, журналисты в округе Колумбия, похоже, присоединяются к растущей армии украинцев, обвиняющих в этом Зеленского.

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Без сомнения, даже сам Зеленский признал, что преуменьшал угрозу: дескать, пытался предотвратить панику и коллапс украинской экономики. Таким образом, ситуация такая: «Ну, можно даже не говорить, что задним числом нет сомнений в том, что разведка США была права, и нет сомнений, что Зеленский ошибался — или, по крайней мере, в том, что он не смог мобилизовать ВСУ и привести на позиции вовремя».

Тем не менее, я — австриец и у меня немного другая точка зрения на все это.

Имейте в виду, что, хотя мы, австрийцы, абсолютно нейтральны, мы заняты не только заметанием под ковер всех проблем, вызванных идиотами в наших вооруженных силах, разведывательных службах и политиками, получающими взятки от дурака в Москве (так автор называет Путина — НВ), но у нас ещё и расположена одна из крупнейших баз Агентства национальной безопасности США.

Поэтому считаю своим долгом напомнить нашим заокеанским… союзникам, что после 20 лет бреда об «иракском ОМП», «прогрессе и улучшении в Афганистане», о выборах фашиста в президенты, нескончаемых мечтаний о том, что левые/марксисты захватили власть и тому подобное… в конце прошлого и в начале этого года к разведывательному сообществу США просто не осталось доверия.

Большой сюрприз, не так ли?

Кроме того, я всегда за то, чтобы все люди были равны. Таким образом, если АНБ последние 20 лет может тратить больше денег и времени на шпионаж за всеми нами и нашей экономикой, чем на охоту на террористов, то у нашей разведывательной службы здесь, в ЕС, и особенно в Австрии (и Германии), тоже есть право пытаться превзойти и ЦРУ, и АВР (Агентство Военной разведки США) в злоупотреблении в политических целях и корпоративных интересах. И почему наши коррумпированные политики должны лучше использовать разведданные, которыми они обеспечены, чем это делают коррумпированные политики США?

Россияне « как сумасшедшие» обстреливали и штурмовали такие места, как Нью-Йорк, Авдеевка, Пески

Поэтому, если американская олигархия может оплачивать свои разведданные для распространения научной фантастики о «мобильных биолабораториях Саддама» и о том, что «в Афганистане все в порядке», то почему этого не может делать наша олигархия, которая оказалась «в постели» с путинским газом и нефтью, и/или все еще мечтает о чем-то вроде времен могущества Австро-Венгерской империи — и заплатить нашей HNA (и немецкой BND), чтобы те пришли к выводу, что «Путин никогда не сделает что-то настолько иррационального» (как, например, вторжение в Украину)?

Если учесть это, то неудивительно, что директора БНД (Федеральная служба разведки Германии) застукали в Киеве 24 февраля, когда он убеждал Зеленского, что Путин не нападет. Удивительно только то, что его не сопровождал директор HNA (Военный разведывательный офис Австрии). Наоборот, довольно удивительно, что оба перестали предвидеть скорый крах ВСУ — и, учитывая все это, напрашивается вывод, что оказание соответствующего воздействия на «некоторых людей дальше на Востоке» было просто неизбежным. И, когда кто-то вроде Зеленского потом получает как минимум столько же разведывательной информации в духе «нет, ничего не будет», сколько и «да, будет». Вздох… Теперь, надеюсь, вы поняли, что произошло.

Воздух/Ракетная война

После серии самовозгораний на различных российских авиабазах и складах боеприпасов в оккупированном Крыму, народная разведка (РУМИНТ) сообщила, что ВКС РФ эвакуировали уцелевшие самолеты с авиабазы в Саках. Но не волнуйтесь: империя нанесла ответный удар. В своем стиле и традициях. 17 августа утром Ту-22М3 ВКС задействовали два Х-22 для поражения Затоки к югу от Одессы. Кстати, это своего рода подтверждение того, что у ВКС практически не осталось Х-22 (наверняка нашли эти две ракеты в каком-то забытом Богом углу): Минобороны РФ заявили об убийстве «более 300 украинских боевиков». Что ж, наверное, это подтверждение того, что в современном словаре появились такие термины, как «воинизированные украинские дети» и «украинские экстремистские пенсионеры» — иначе я просто не представляю, во что еще они могли метить в этом месте.

Не менее «военное значение» имели удары Х-59 по Николаеву: два удара добавились к сносу Черноморского национального университета имени Петра Могилы (наверное, это «военизированный университет»?). Была ещё информация, что был ещё один удар где-то в порту, но мне не удалось найти никаких подробностей.

Битва за Донбасс

Харьков. Последние два дня город пострадал сильнее, чем за предыдущие недели. По меньшей мере 6 человек были убиты и 18 ранены. Keystone cops в Москве (так автор называет Минобороны России — НВ) даже применили крылатую ракету «Калибр», чтобы поразить («военизированный») жилой дом в Салтовском районе, а затем и («военизированное») общежитие.

По поводу того, кто что держит: линия фронта тем временем сильно укреплена с обеих сторон и проходит от Сосновки до Прудянки, Дементьевки (обе удерживаются украинцами), до Великих Проходов (нейтральная полоса) и до Малого Веселого, Терновой, до Рубежного (все принадлежат русским).

К юго-востоку от Харькова в прошлом месяце россияне застали украинцев врасплох, продвинувшись из Чкаловского через Новую Гнилицу в Граково. Украинцы остановили их только в Ртищевке. С тех пор россияне обстреливают Базалевку и Лебяжье. Для украинцев это не очень хорошо, поскольку россияне оттеснили их к Купянску — к границе эффективной дальности М777.

Изюм. К северо-западу от города украинцы (а это 3-я танковая бригада, оснащенная Т-72) в районе Балаклеи в последние несколько недель плохо себя чувствовали, потеряв там несколько деревень. Что укрепляет мое мнение о том, что украинские танковые бригады, как правило, не очень хорошо себя чувствуют в этой войне. По крайней мере, похоже, что и десантно-штурмовые, и механизированные бригады ВСУ справляются намного лучше, чем танковые части. Пока не знаю точной причины: конечно, такие части, как 3-я и 4-я танковые «только недавно» (см.: с 2019 года) были преобразованы из резервистского в штатный статус. Однако с точки зрения артиллерии все они должны включать одинаковое количество орудий и реактивных систем залпового огня.

Откуда такое впечатление? Ну, пока у 3-го танка проблемы с удержанием линии фронта шириной 4−5 км юго-восточнее Харькова и севернее Изюма, южнее Изюма, 93-я механизированная бригада разбила еще одну российскую БТГ, которая заехала между Вернопольем и Бражковкой для атаки на Новую Дмитровку. Юго-восток Изюма: после того, как ВС РФ были вытеснены из Долгенького (т.е. им не дали вернуться туда после контратаки 93-ей механизированной бригады, в конце прошлого месяца), они занимаются минированием повсюду.

Далее на юго-восток: руины Краснополья, Богородичного и Татьяновки благополучно находятся в руках украинцев (действительно, россияне были вытеснены из всех трех населенных пунктов). Посмотрите на карту: это сектор примерно в 30 км, в котором одна механизированная бригада бушует уже целый месяц. Конечно, многие подробности остаются неизвестными, но, по моим самым скромным оценкам, за этот период 93-я дивизия демилитаризовала всего три российские БТГ — и то в обмен на 1 (буквально: одну) БМП, подтвержденную как уничтоженную.

Северск. Вопреки заявлениям/ожиданиям разных экспертов (которые утверждали, что Залужный просил у Зеленского разрешения полностью уйти из района северо-восточнее Славянска и Бахмута), линия фронта там уже несколько недель выглядит стабильной. Конечно же, русские постоянно зондируют почву и проводят «разведку боем», но у 10-й горнострелковой и двух бригад ПТ, похоже, нет проблем с удержанием их на месте. Южнее все немного по-другому.

Бахмут. Начнем с Соледара… большую часть последних 4−5 недель россияне продирались через подступы к этому селу, сильно укрепленному батальоном 80-й десантно-штурмовой бригады. Я уже давно сбился со счета, как часто они объявляли его захваченным. 17 августа выяснилось, что они — а это: как минимум одна БТГ ЧВК — только сейчас, «наконец», вышли на юго-восточную окраину, где бои идут в районе жилых домов. Украинские позиции южнее в Бахмутском (удерживаемые одним из украинских добровольческих отрядов) также подвергаются сильному давлению.

Около двух недель назад в Бахмуте 58-му мотострелковому полку удалось остановить наступление россиян на восточную окраину города.

Южнее 72-я механизированная бригада находится под сильным давлением в Зайцево и Кодеме уже как минимум неделю. Думаю, русские заявляли о взятии Зайцево уже 4−5 раз, но на самом деле защита одной только Вершины остается для них серьезной проблемой. Иными словами: перспективы быстрого наступления русских на Бахмут и дальше сейчас весьма скудны.

Линия контроля. Как указано в моих отчетах о боевых действиях в начале этого месяца, удержание старых линий фронта в районе Донецка не было для украинцев «развлечением» в последние несколько недель. Россияне обстреливали и штурмовали такие места, как Нью-Йорк, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка и т. д. действительно «как сумасшедшие». Первые два все еще держатся. Проблема в том, что русские вбивают между ними клин: на прошлой неделе они захватили Новоселовку Другу, а позже взяли Опытное.

Дальше на юг, северные Пески тем временем кажутся ничейной территорией (т.е. 56-я механизированная бригада была, наконец, вытеснена оттуда), но атаки на Водяное и Невельское были отбиты.

Не менее тревожна ситуация в Новомихайловке: поскольку россияне захватили Солодке, теперь это место атакуют не с одного, а сразу с двух направлений (востока и юга). Более того, сепаратисты наверняка вышли на дорогу, соединяющую Новомихаловку с Павловкой, дальше на юго-запад. Другими словами: оказывается, они проходят через лучшие украинские укрепления в этом районе.

Насколько мне известно, этот сектор удерживает Украинская 53-я механизированная бригада, которая, если не ошибаюсь, понесла значительные потери еще в конце февраля-начале марта. Конечно, это большое формирование (четыре мехбата, по крайней мере, один танковый батальон, а зенитная часть даже эксплуатирует Тунгуски), но оно находится в постоянных боях уже шесть месяцев и ни разу не было значительно усилено (настолько, что я сомневаюсь, что у него есть М777 или достаточно БПЛА). Иначе говоря: пришло время для Генштаба начать «делать что-то там» — вместо того, чтобы игнорировать эту область в своих отчетах.

Южное Запорожье. Новостей особо нет — если не считать того, что русские минируют подходы ко всем селам вдоль линии фронта.

Мелитополь. Российские штабы и склады в городе обстреливаются с такой регулярностью, и ВС РФ несут такие потери, а их военное руководство настолько уверено в своей способности сохранить контроль над городом, что тем временем распространяет брошюры с советами о том, как пережить удары HIMARS.

Херсон. Вздох. Украинская артиллерия, тем временем усиленная шведскими FH77, так сильно обстреливает россиян, что, как сообщает народная разведка, все последние целые мосты через Днепр выбиты, а 49-я САА и XXII АК уже тем временем отвели свой штаб на восточную сторону… и что все контратаки русских на украинском «Белогорском плацдарме» (к югу от Давыдова Брода) были отражены с большими потерями.

Но, в свою очередь, украинцам тоже не удавалось закрепиться в течение 3−4 недель: действительно, пока у меня сложилось впечатление, что — особенно в районе Белогорки — обе стороны по-прежнему продолжают «настойчиво инвестировать в поражение».

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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