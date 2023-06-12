Украинское наступление и российская ложь. К чему готовиться 12 июня, 20:13 NV Премиум

Нас ждет просто шквал информации о наступлении ВСУ

Как бы мы этого не хотели, но российские месседжи, нарративы, искаженная информация проникают в наше информационное пространство. Вот поэтому возможно Министерство обороны или командование вооруженных сил должны все-таки более активно подавать (то, что можно, дозированно) информацию о том, что происходит на фронте. Чтобы не давать российским этим всем блогерам целенаправленные информационно-психологические операции разгонять по украинской сети.

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Потому что сейчас нас ждет просто шквал информации о наступлении ВСУ. Мы все очень надеемся, что она была будет положительной, но также нельзя исключать того, что 100% гарантии того, что это будет успех тот, на который надеется общество, сейчас никто не может дать. Ну и плюс подключатся наши враги, которые будут активно подсвечивать именно провалы, именно потери, бить по болезненным нашим точкам. Так они это делают. В том массиве есть также очень много сфальсифицированных кадров. Известна недавняя история уничтожения комбайнов Джон Дир, которую Министерство так называемой обороны РФ выдало как уничтожение танков Леопард. Но при этом есть много информации или так называемых видео свидетельств, не касающихся событий, которые происходят в эти дни. Вот и поэтому нашим зрителям и читателям надо по крайней мере иметь это в виду, прежде чем делать какие-то очень пессимистические выводы для себя.

Цинично выражаясь, счет 0:0

Относительно лживой кампании, развернутой вокруг подрыва Каховской ГЭС. Прошла уже неделя, и конечно нельзя подсчитать вред, который оккупанты нанесли сами себе этим террористическим актом. Я просто предполагаю, что у них самих этой информации нет. Учитывая опять же то, как Россия относится к собственным своим гражданам, то вряд ли эти данные будут. Даже Россия сама не будет пытаться ее подсчитать. Это будет скрываться от высшего командования, это будет скрываться от политического руководства России.

Если говорить, опять же, о том, какие цели Россия преследовала этим подрывом, то сейчас, по сути, выдвигая обвинения и обосновывая, почему украинская сторона должна была взорвать эту дамбу (там уже было о сотнях HIMARS, которые чуть ли не ежедневно ее бомбили), то это, на мой взгляд признак того, что они сейчас сами убедились — в лучшем случае, цинично выражаясь, счет 0:0. То есть они мало что получили от этой акции в военном плане. Да временно они нейтрализовали мнимую угрозу (думали, что украинские войска будут форсировать Днепр и нападать с этого направления), но тот вред, который они сами себе причинили, очевидно, что нейтрализует все даже потенциальные выгоды от такого террористического акта.

А тревожным является то, что сейчас россияне пытаются создавать интенсивно живой щит вокруг своих военных объектов за счет людей, которых они якобы спасли от той беды, которую сами и создали. То есть те пункты временного размещения людей, эвакуированных из затопленной Херсонской области, как раз пытаются разместить рядом с военными объектами — местами расположения живой силы или техники

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