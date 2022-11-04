Россия делает выбор. Что будет с Херсоном 4 ноября, 20:13 Эксклюзив НВ

Российское военное руководство и политическое руководство сейчас столкнулись с дилеммой

Я разделяю политическое руководство и военное.

Для российских руководителей, прежде всего самого Путина, Херсон, как единственный оккупированный областной центр после 24 февраля, так и левобережье Херсонщины, уже объявленное территорией России, имеет огромное политическое значение. Путин прекрасно понимает, что потеря этой части оккупированной территории нанесет еще один сокрушительный удар по его имиджу, который и так довольно сильно пошатнулся после предыдущих жестов доброй воли и контролированных передислокаций. Поэтому понятно, что он оказывает давление на военное командование.

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А военное командование прекрасно понимает, что, с одной стороны, они не могут противоречить Путину, а с другой — чувствуют, как сложно им будет удержать этот плацдарм на правом берегу Днепра.

Плацдарм для проведения российской операции имеет стратегическое значение — оттуда можно развивать дальнейшее наступление в сторону Одессы и Приднестровья. Если сейчас уйти из этого плацдарма, то шансов снова туда вернуться, даже если будут накоплены силы, практически нулевые. С другой стороны, попытка удержать этот плацдарм, испытывая проблемы с поставками, ненадежностью логистических цепочек, несет в себе угрозу.

В какой-то момент вся эта российская оборона на правобережье может рухнуть. И вот российскому командованию сейчас приходится делать выбор: