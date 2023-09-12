Победа под выборы. Как вам такой сценарий окончания войны России против Украины? 12 сентября, 07:13 NV Премиум

Зрада? Нет — real politics

В предыдущей колонке был затронут вопрос: каковы позиции западных стран по поводу завершения российско-украинской войны и каким образом это влияет на предоставление Украине необходимых вооружений.

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На формирование позиций западных стран влияют многие разнонаправленные факторы:

— динамика военных действий в Украине;

— желание прекратить кровопролитие, избавиться от чрезмерной военной нагрузки, устранить риски агрессии со стороны России — сейчас и в будущем;

— укоренившееся во времена холодной войны отношение к России как к супердержаве, остатки страхов перед ее угрозами и ультиматумами, опасения превращения конфликта в ядерную войну;

— отношение к современной России как огромному рынку, источнику получения прибыли, что лицемерно прикрывается обожествлением ее культурного наследия;

— неспособность (под влиянием мощной пропаганды) представить будущий мир без России, что воплощается в заученной формуле «без России невозможна ни европейская, ни мировая безопасность»;

— опасения гипотетического «объединения» потенциалов России и Китая;

— ожидание выборов в США — в государстве, оказывающем огромное политическое и финансовое влияние на участников антироссийской коалиции, в частности относительно поставок вооружений Украине, опасения возвращения США к изоляционистской политике;

— выборы в других странах, где наблюдается влияние российской агентуры, «пятых колонн», расцвет политического популизма и радикализма правого и левого направления.

По степени проявления и влияния этих факторов на общественное мнение и политику в западных странах, их позиции относительно хода и завершения российско-украинской войны распределяются в широком спектре между условно двумя вариантами:

— ожидание, когда стороны вооруженного конфликта «созреют» к поиску компромиссов и решению конфликта за столом переговоров при «сильной позиции Украины»; это предполагает подталкивание Украины (в частности, через дозированные поставки вооружений) и принуждение России (через военные потери и санкции) к началу переговоров — если и по «формуле Зеленского», однако с непредсказуемыми результатами;

— решительная поддержка Украины в ее стремлении полной победы над государством-террористом; это предусматривает предоставление необходимых ВСУ номенклатуры и объемов вооружений, финансовой и гуманитарной помощи, всестороннюю политическую поддержку Украины на международных площадках.

До конца года Украина подвергнется давлению с целью усадить ее за стол переговоров

С учетом упомянутых факторов, реального хода событий на фронте, далекого от желаемого для Украины состояния дел с поставками определенных видов вооружений, неспособности НАТО урегулировать «черноморский кризис» (на фоне заявлений о глобальной роли Альянса, — что, без сомнения, будет по достоинству оценено Китаем), отсутствии решительных ответов на российские провокации на восточном фланге НАТО (что также вдохновляет «подковерных друзей» Запада), можно предположить, что до конца года Украина подвергнется давлению с целью усадить ее за стол переговоров. Такие попытки имеют очень небольшие шансы на успех, хотя бы по причине того, что переговоры не устраивают стороны конфликта: Украину — на российских условиях (отказ от вступления в НАТО и принятие «новых географических реалий» в виде аннексии оккупированных территорий, отмена санкций); Россию — на условиях Украины (вывод войск из всех оккупированных территорий, включая Крым, далее — по пунктам «формулы Зеленского»).

К сожалению, многие западные политики ориентируются на быстрые результаты и не желают учитывать, что «полупобеда» по результатам переговоров будет воспринята противниками Запада и странами, которые пока придерживаются выжидательной позиции, как его поражение, слабость, ограниченную способность стать ведущим центром силы в формирующемся мире. К тому же переговоры — учитывая способности России «забалтывать» проблемы, половинчатые позиции Китая, Индии и других «миротворцев», — могут длиться неизвестно сколько, а учитывая уступчивость западных партнеров в поиске компромиссов, а также критическую зависимость Украины от их помощи, — результаты этих переговоров могут оказаться далекими от желаемых, лишний раз подчеркивая слабость Запада.

«Полупобеда» над Россией оставит, кроме того, много неопределенности в ходе избирательной кампании в США, что обусловлено разногласиями в действующей администрации Белого дома, в рядах оппонентов Байдена и кандидатов на занимаемую им должность. Команда Байдена будет подвергаться критике как за «чрезмерную» помощь Украине — вместо поддержки собственной экономики, так и за ее отсутствие — из-за ухудшения международного имиджа и потери ведущей роли. Единственное, против чего критика будет бессильна — это положительный результат, то есть полная победа Украины в сражении с Россией.

Так что Украине остается на предложения о переговорах ответить до конца года решительными победами на поле боя. Подобную точку зрения можно услышать и от многих вменяемых западных политиков, экспертов, общественных деятелей. Совсем не исключено, что и в администрации Байдена придерживаются варианта предоставления Украине более существенной помощи в начале следующего года (Абрамсы, авиация, дальнобойные ракеты) с целью оформления поражения России под президентские выборы (с большой вероятностью за ними подтянутся и другие их союзники по НАТО).

Вопрос в том — какой победы. Вспомним, что украинское видение победы заключается не только в том, чтобы изгнать ядовитую гидру с нашей территории, но и вырвать ей зубы, задавить в собственном гнезде, сделать невозможным повторную агрессию. То есть речь идет о радикальном административно-политическом переформатировании России — в существующем виде в утробе этого чудовища всегда будут рождаться и сменять друг друга на троне условно «хорошие», плохие или кровожадные лидеры, зараженные вирусом величия российской империи. Это и есть ее глубинная сущность.

Однако трудно представить, что, не лишив Путина экономических рычагов влияния на ситуацию в регионах и в стране в целом, удастся лишить его власти. Если верить отдельным экономическим экспертам, то уже с начала следующего года Россия начнет вползать в серьезный экономический кризис. Возможно, действующая администрация США делает ставку именно на такое совпадение факторов — военное и экономическое поражение России с целью согласования этих процессов с политическим календарем США? Но повторяю, триггером этого процесса должны стать победы ВСУ на поле боя, полученные при имеющемся характере военно-технической помощи, оплаченные кровью украинских воинов.

В этом и заключается цинизм real politics.

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