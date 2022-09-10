Планы США, Китая и безумие Путина. Что будет с Россией? 10 сентября, 09:03 Эксклюзив НВ

Определены ли окончательные цели самих США — а что же делать с Россией

Этот процесс длительный. Об этом мы можем судить не по публикуемым статьям, отдельным высказываниям отдельных чиновников, официальных лиц. Это будет происходить постоянно. А вот о результатах мы можем судить, в частности, по тем поставкам вооружений, которые идут в Украину. Вот на поставки эти процессы и влияют.

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То есть, какой видят Россию после победы Украины. Это будет та же страна, но с другим режимом? Слабо себе это представляю. Демократической она никогда не будет. Как целое РФ может удерживаться только жесточайшим авторитарным режимом. Иначе это будет не Россия. Если этот режим сменится и пойдут либеральные, демократические процессы, — то РФ просто распадется.

Я уже слышал из СМИ, что идут какие-то то ли переговоры, то ли консультации со стороны США о таком распаде, но контролируемом. Потому, что все-таки РФ — это страна с ядерным оружием. Не хотелось бы, чтобы оно попало в ненужные руки. А ядерное оружие может попасть и террористам, может попасть и в Китай, чем усилит его ядерный потенциал. Вот этого США не то, чтобы боятся, а явно не хотели бы.

А ядерное оружие рассредоточено по всей территории РФ. Это ядерная триада: есть наземные, есть шахтные пусковые установки, есть мобильные пусковые установки, есть ракеты для авиации (они, в основном, на аэродромах), есть ракеты на ВМФ. В основном, оружие это стоит по периметру РФ. На Северном флоте очень много ядерного оружия, наверное, основной ударный кулак, это на подводных лодках. Шахтные установки даже на границе с Китаем имеются. Если читателю интересно, то подробнее о ядерном потенциале РФ он может узнать из выпуска на сайте нашего центра Разумкова Щорічник СІПРІ 2021. Там есть раздел 10 Світові ядерні сили.

Вы спросите, а что же Китай?

Вы спросите, а что же Китай? Есть ли его участие в процессе распада РФ? Я думаю, что и Китай пока еще не определился. С одной стороны, Россия ему нужна как источник угрозы для Запада, как сила для выдавливания США из тихоокеанского региона. И здесь ему нужна ослабленная, но еще сильная Россия. С другой стороны, Китай прекрасно понимает, что внутренние процессы в РФ становятся необратимыми. И если он увидит какие-то признаки того, что распад РФ пойдет, — то не преминет принять в этом участие. Никому отдавать он эти территории не собирается. А это Амурская область, Еврейская АО, юг Хабаровского края, Приморский край, Республика Тыва, части Забайкальского края и Бурятии. Тем более, что он давным-давно уже заявил, что это исторические территории Китая. Для внутренней публики это будет огромный успех на многие поколения, я бы сказал.

Поэтому, на чашах весов все эти факторы находятся, — и Запад, и Китай, и Индия, — все внимание на этом сейчас сосредоточено. И каждый думает: как бы не прогадать.

Вот видите, с чего все начинал Путин 24 февраля и к чему за полгода пришел. Когда мы говорим: начало операции… какие дальнейшие действия России… Беларуси… Это безумие. Мы не учитываем один фактор, что безумие числится в перечне обязательных свойств руководителей и в РФ, и в Беларуси. Поэтому, на что мы можем еще рассчитывать, кроме как безумия?!

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