Давайте подробно проанализируем. Как и почему произошел инцидент с американским MQ-9 Reaper 16 марта, 16:53 Эксклюзив NV Алексей Мельник: Я полагаю, было столкновение российского самолета с американским беспилотником MQ-9 Reaper (Фото:Скриншот видео US European Command)

Была команда «показать зубы», «преподать урок американцам»

Хочу начать с того видео, вернее анимации, которую опубликовали журналисты. Журналисты санимировали именно российскую версию. Поэтому вывод, который можно сделать из этого, базируется на российской версии. Якобы беспилотник MQ-9 Reaper в результате резкого маневрирования столкнулся с водной поверхностью. Так как в этом мультике действия происходят совсем близко от поверхности моря. Это не соответствует действительности, потому что беспилотник летел на большой высоте. Такая высота необходима, чтобы беспилотник мог как можно дальше «видеть». То есть причиной крушения американского беспилотника MQ-9 Reaper было влияние, которое оказывали на него российские самолеты-перехватчики.

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Как известно из той информации, которую предоставил Пентагон 15 марта, сначала российские самолеты пытались маневрировать вокруг беспилотника, что является одним из средств если не ввести его в критический режим, то, по крайней мере, что-то близко к тому, чтобы повлиять на оператора беспилотника. Тогда оператор должен маневрировать этим беспилотником, чтобы изменить направление, или ввести дрон в неуправляемый режим.

Сброс топлива тоже мог быть при определенном стечении обстоятельств тем фактором, что привел к отказу двигателя в MQ-9 Reaper или даже возникновению пожара. Но очевидно, что ни маневры по курсу беспилотника, ни сброс топлива, который теоретически должен был попасть в двигатель американского беспилотника, не дали желаемого эффекта.