Давайте подробно о медленном темпе наступления ВСУ. Почему так и чего ждать дальше 7 сентября, 20:13 NV Премиум

Любая «полупобеда» — это победа России и поражение Запада

Ситуация на фронте крайне напряженная. Потому что мы перешли от тотальной обороны к комплексной кампании, включающей в себя ряд операций: оборонительные — это Купянск, Лиман; контрнаступательные — это Бахмут; и наступательные — это Мелитопольское и Бердянское направления. Очень сложно синхронизировать все эти операции, когда ВСУ имеют дело с мощным сопротивлением россиян в условиях жестких ресурсных (объемы и темпы поставок партнерами нужных видов вооружений, нехватка собственных возможностей) и политических ограничений (в частности запрет применения предоставленного оружия по территории России). И то, что нас обвиняют в медленных темпах наступления, то эти медленные темпы имеют под собой определенные причины.

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К главным из этих причин можно отнести следующие.