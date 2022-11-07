Россия с этим уже смирилась. О переговорах с Путиным и ядерной угрозе 7 ноября, 19:13 Эксклюзив НВ

Совершенно очевидно, что Путин не собирается отказываться от своих максималистских целей

Цель у него одна — уничтожить Украину, если дальше начинать анализировать его заявления об амбициях стать «собирателем русских земель» или современным вариантом Петра Первого. И вот эта цель — уничтожить Украину — не может быть ни политической, ни военной. Потому что любая война должна преследовать определенные цели.

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Если вернуться к проблемам, с которыми сталкиваются российские военные стратеги, это как раз отсутствие политической цели войны, что не позволяет им сформировать военные цели (действия тактического либо оперативного плана). В этом — большая проблема, и наша, в том числе. Если нет политической цели войны, то крайне трудно сформулировать переговорные позиции. Ибо о чем можно предметно говорить со стороной, у которой цели просто вас уничтожить?! Обсуждать способ уничтожения?

Но в любом случае еще одна тема, которая сейчас интенсивно обсуждается и в зарубежных медиа — это то, что не совсем с пониманием, мягко говоря, воспринимается украинская позиция категорического отказа от каких-либо переговоров с российской стороной. Почему так?

Необходимо разделить два момента. Первый — о возможности этих переговоров на данный момент, второй — о готовности к переговорам как таковой.