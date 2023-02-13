Это задача № 1 для армии России. Что сейчас происходит на фронте 13 февраля, 16:31 Эксклюзив NV

Сейчас у всех возник вопрос — началось ли уже российское наступление

А может, как в том анекдоте, а что это было? Мне кажется, что этим все и завершится.

Скорее всего (наши официальные военные источники об этом говорят), россияне пытаются найти какой-нибудь слабый участок и продемонстрировать там хоть какой-то тактический успех. Понимая, очевидно, развернуть его в оперативный, а тем более в стратегический успех — вряд ли у них есть для этого силы. Да и есть ли у них для этого промежуток времени — когда почва замерзла сейчас. Потому что потом начнется весеннее распутье и невозможно будет использовать тяжелую технику. Ведь использовать волны пехоты — это не тот способ, которым делается масштабное наступление.

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Так что если давать определение тому, что сейчас происходит, это — эскалация и попытка добиться тактического успеха на одном из участков.

В свете последнего заявления президентки Молдовы Майи Санду — многие опасаются открытия второго фронта именно там. Скажу, что Приднестровье с самого начала конфликта рассматривалось многими как одна из возможных горячих точек, но потенциала там, чтобы развивать наступление, очевидно у России нет.

Есть ли у России силы дестабилизировать Молдову с использованием этого анклава — тоже большой вопрос. Потому что в самой Молдове, кроме Приднестровья есть еще небольшой условный анклав Гагаузия, совокупность социально-экономических проблем. То есть дестабилизацию там, очевидно, можно организовать. Но, скорее всего, не военным способом и организовать небольшой (по сравнению с тем, что в Украине) конфликт. Но это в контексте отвлечения внимания международного сообщества на еще одну горячую точку. По моему мнению, это бесперспективно.

Ситуация с Приднестровьем — информационная составляющая войны

Рассказывают об огромных складах оружия в Приднестровье. Это долгая история об этих складах, возможностях вывоза оттуда оружия, утилизации. Но это, скорее всего, не активы, а пассивы. Потому что эти боеприпасы вряд ли могут быть использованы для ведения боевых действий, учитывая то, что они там хранятся уже 30 лет, вряд ли технически пригодны для использования.

Однако ситуация с Приднестровьем — информационная составляющая войны. Это одна из целей, преследуемых Россией во время этого непонятного наступления, которое, очевидно, уже началось. Есть, по меньшей мере, две ключевые аудитории, на которые направлена информационная кампания. Это внутренняя аудитория в России. Потому что сейчас там активизировались процессы — сами себе они начинают задавать вопросы и озвучивать их на публику — подходит год начала «СВО» — нужно о чем-то отчитываться, показать перспективу.

Вторая целевая аудитория — наши западные партнеры, которым тоже в случае хотя бы частичного успеха на линии фронта можно развивать месседжи, мол, помощь Украине ведет только к затягиванию конфликта и ни в коем случае не может привести к поражению России.

Если говорить о военных целях этого наступления, то также совершенно очевидно, что одна из преследуемых главных целей и имеет (следует отметить) частичный успех — перехват инициативы на поле боя.

Сейчас Россия может навязать украинским войскам свою волю, по крайней мере, на Востоке Украины. То есть отвлечение ресурсов, которые нужны для сдерживания этого наступления, это, соответственно, уменьшение ресурса, который украинское командование очевидно готовило и готовит для собственного контрнаступления.

Поэтому военному командованию Украины приходится делать трудный выбор между тем, чтобы удерживать позиции, например, в Бахмуте, истощая наши человеческие и материальные ресурсы, или применить ту тактику, которая применялась ранее — обмен территорий на время.

Поэтому сопротивление российскому наступлению эффективно, но стоимостно и повлияет на собственные планы проведения контрнаступления в том, что касается его масштаба, или временных рамок.

Сейчас есть консенсус, по крайней мере, в экспертной среде о том, что срок поставки оружия (объявленной на прошлом Рамштайне, и на том, что состоится 14 февраля) и того, когда она может произвести какой-то эффект на поле боя — это вопрос месяцев.

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