Новые откровения Пригожина. Что изменит удар по Чонгарскому мосту и чего не знает Путин 23 июня, 13:09 NV Премиум

Если и остальные точки соединения Крымского полуострова с материком повредят, отрезается возможность усиления с территории Крыма группировки российских войск

Оба моста на Чонгаре повреждены. Один вроде бы не использовался, но в любом случае он мог теоретически быть задействован как резервный. Даже если верить оптимистичным заявлениям так называемого оккупационного руководителя, гауляйтера Владимира Сальдо, что они смогут восстановить, это займет часы, даже если речь идет о временных мерах. Но для сегодняшней главной нашей задачи, проведения контрнаступления, даже многочасовое прерывание цепочек поставок является чрезвычайно важным.

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И до этого проблемы сухопутного коридора были довольно серьезные. В Интернете можно увидеть live-сторис водителей грузовиков, которых направляют в обход Крымского моста. Даже без разрушения моста на Чонгаре эта поездка занимала несколько дней, а может даже и недель стояния на пунктах пропуска с различными блокпостами. Сегодня, если очень грубо, то как минимум на 50% эти проблемы станут серьезнее.