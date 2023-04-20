«НЛО» над Киевом и ЗРК Patriot. Что происходит в воздухе 20 апреля, 16:20 NV Премиум

И атаке беспилотников, и вспышке в небе над Киевом предшествовали хорошие новости об усилении украинской ПВО

Первая реакция властей — объявить воздушную тревогу — на мой взгляд, была правильной. Потому что в условиях войны любое чрезвычайное событие непонятно, прежде всего, первое, что приходит на ум — это результат вражеской активности. Что касается коммуникации властей, то здесь далеко от правильного варианта, как должны были среагировать. Если нет достоверной информации, то целесообразным было бы просто сообщение о том, что, мол, у нас нет четкого ответа на данный вопрос, как только станет известно — мы до вас все донесем. Это такая правда, которая никак не подрывает авторитет власти. Поэтому в объяснении властей вчерашней вспышки в небе над Киевом был информационный провал — чего стоит только бестолковая версия со спутником NASA. Ну а дальше уже пришлось оправдываться, ссылаться на какие-то слова о «предварительной версии». Этого делать не стоит. Это можно на кухне обсудить, но не давать в информационное пространство как официальную позицию. Это можно позволить себе в мирное время, но не в военное.

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Тем более что высокоэнергетическое акустическое событие (как его охарактеризовали затем в Государственном космическом агентстве Украины) произошло на фоне новой волны ударов БПЛА Shahed по нескольким областям.