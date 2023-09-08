Это будет круто. Что может стать достижением нового министра обороны 8 сентября, 16:50 NV Премиум

Приведу фантастический пример

По обеспечению армии той или иной номенклатурой оружия — не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения. Потому что за период Алексея Резникова уже было расписано заранее, что нужно Украине в короткой, средней и даже долгосрочной перспективе. Это было обсуждено и достигнуты соответствующие согласования и решения с нашими международными партнерами. И сейчас эта номенклатура находится на разных стадиях поставки: какая-то — уже идет, какая-то — ожидает времени, когда ее смогут нам передать, что-то — снимается с хранения, обслуживается, ремонтируется и отправляется в Украину, а что-то — производится именно сейчас. Это достаточно большой объем и процесс, который уже заранее согласован. Поэтому эти поставки будут происходить.

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По управлению Министерством обороны нужно понимать, что Алексей Резников был фактически менеджером, что и нужно для этого ведомства. Так же и Рустем Умеров является прежде всего менеджером, не военным. Кроме этого, как Резников имел возможность общаться с нашими партнерами на дипломатическом уровне, так и Рустем Умеров является дипломатом по своему стилю общения, — это прежде всего контакты с Турцией и Ближним Востоком. И я не вижу, что будет как-то коренным образом изменена именно политика министерства в этом вопросе. Поэтому не думаю, что произойдут какие-то кардинальные изменения.

Это назначение не повлияет на поставки западного вооружения.