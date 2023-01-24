Самое страшное Украина уже прошла. Как дальше будут развиваться события в войне 24 января, 19:13 Эксклюзив NV

Напряжение будет. Все к этому готовятся. Но переломить ход военных действий уже не удастся

Для всех уже, даже в России, понятно, что так называемая «специальная военная операция» провалилась. Никакие быстрые и долгосрочные результаты не получены. Военные действия переходят в затяжной период, а это уже не специальная военная операция. То есть это требует мобилизации и экономики и перехода на новые принципы мобилизации населения. О чем, кстати, министр обороны РФ Сергей Шойгу и говорит в последнее время, он распорядился относительно изменения порядка работы военкоматов, представил какую-то новую программу развития военно-промышленного комплекса и т.д. Таким образом это все свидетельствует о том, что война приобретает затяжной характер, и скорее всего в РФ будет объявлено военное положение.

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Изменяется ли после этого что-нибудь для Украины? Думаю, самое страшное Украина уже прошла и успела закалиться. И с учетом приобретенного опыта и тех страхов, которые уже осели и не влияют на психику, как на начальном этапе, думаю, мирному населению удастся это пережить, а войскам надо будет напрячься.

Учитывайте, что любые планы и программы в России реализуются не более чем на 30–40%. А остальные средства это — либо не целевое расходование, либо оседают в карманах. Поэтому и увеличение численности армии до 1,5–2 млн военнослужащих, и перевод экономики и промышленности на военные рельсы в полной мере не будет реализован.

Начали обстреливать ракетами С-400, наверное, потому что закончились С-300. А то, что дальность у С-400 больше, чем у С-300, так это никак не влияет. Дело в том, что дальность стрельбы зенитными ракетами по наземным целям определяется дальностью до горизонта, а не дальностью полета. То есть ее можно, конечно, запустить на такую дальность, но не прицельно. Дело в том, что стрельба по наземным целям зенитными ракетами не избирательная, точность там вообще никакая. А если его просто запускать без целеуказания, то это куда попадет.

Любые планы и программы в России реализуются всего на 30–40%

Что касается использования ракеты Х-22, то все зависит от того, что у них есть в наличии, что смогли наскрести со складов, из других округов, что успели подвезти вот тем и стреляют. Поэтому особого выбора у них нет — что есть, тем и заряжают.

Если бы у нас были возможности, то строить эшелонированную ПВО. И вообще, за счет того, что наши партнеры предоставляют нам какие-то средства, такую эшелонированную ПВО на отдельных направлениях мы можем построить. Начиная с комплексов ближнего действия и заканчивая комплексами противоракетной обороны. Но я повторяю, это не по всем направлениям, потому что нам предоставляют пока единицы. Потому что две батареи ЗРК Patriot — это мало. Для того чтобы прикрыть наиболее важные стратегические объекты, как минимум, нужно было бы четыре-пять таких батарей с восемью пусковыми установками в каждой.

Можем ли мы уничтожать пусковые установки С-400? Следует понимать, что самоходная пусковая установка С-400 соединена со станциями наведения на цель. То есть она излучающая. А по излучающим целям хорошо работают противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Если оккупантам удастся взять Соледар или Бахмут, на ход войны это не повлияет. Это может повлиять на повышение морального духа внутри РФ, что наконец они одержали хоть какую-нибудь победу. Это будет растиражировано как суперпобеда в этой так называемой «специальной военной операции». Потому что отчитываться больше нечем. И, возможно, взятие Соледара повлечет за собой какие-то дальнейшие оперативно-тактические последствия, но не стратегические.

Появляется информация, что армия РФ готовится к очередному масштабному наступлению на Украину. Вспомните, как в начале войны, в феврале 2022-го, также говорили, что численность российской группировки не позволяет захватить Украину. Но они и не собирались захватывать Украину. Они собирались выйти на административные границы Донбасса, пробить коридор в Крым и захватить Киев. То есть вся Украина им была не по зубам тогда.

Сейчас они наверняка попытаются закрепить свои успехи в Запорожской области, на Донбассе и попытаются, возможно, ударить по Киеву. То есть возможное направление удара из Беларуси — это направление Чернигов, Киев, Харьковская или Сумская области. Или на волынском направлении с целью перерезания логистических маршрутов поставки нам помощи. Ну и возможное направление это — Донбасс и Запорожье.

Где главный удар? Без всякого понимания пока. Ведь на всех направлениях возможны отвлекающие удары, а на каком-то одном-двух — массированные удары с целью пробить коридор внутрь Украины. Поэтому необходимо очень четко отслеживать маневры существующих и создаваемых российских резервов личного состава и техники. А это уже дело разведки.

Что может стать переломным моментом в этой войне? На мой взгляд, срыв так называемой «специальной военной операции» это и есть, в общем, перелом. Удастся ли России еще раз перехватить инициативу? Вот это — вопрос. Пока что. И оно будет зависеть от мотивации наших вооруженных сил, уровня их подготовки и номенклатуры, объемов и темпов поступления военно-технической помощи Запада.

Полную версию интервью с Николаем Сунгуровским читайте здесь

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