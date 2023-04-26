Прогнозы на контрнаступление ВСУ. Кому верить — военным или аналитикам 26 апреля, 17:18 NV Премиум

Как я отношусь к подобной военной аналитике, которую предоставляют мощные иностранные центры

В большом отчете Института изучения войны его аналитики подробно проанализировали силы оккупантов по всем направлениям фронта и их общие оборонные возможности. В этом отчете я обратил внимание на один термин, который, например, в первом абзаце повторяется, видимо, с десяток раз. Они постоянно подчеркивают, что это предположение. То есть эти их предположения, которые основываются на информации из открытых источников. И дальше они еще одну делают прекрасную оговорку, которую могут себе позволить академики-аналитики: если наши предположения не оправдались, то наши выводы тоже не оправдаются. И это, повторяюсь, то, что могут позволить себе академики, журналисты, аналитики.

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Если мы говорим о военном планировании, то обычно Генштаб руководствуется максимально подтвержденными данными о противнике, и беда в том, что конечно, сколько бы максимально ни старались, все равно остается определенное место предположениям. Но здесь есть кардинальное отличие от того, какие последствия будут для журналистов или аналитиков, которые потом скажут «Ну мы же вас предупреждали», и какие последствия для Генерального штаба в случае, если их предположения были слишком оптимистичны.

Поэтому военное командование, штабы исходят все-таки из предположений, которые очень близки к объективным, и возможно, есть какой-то коэффициент того, что все-таки противник возможно сильнее, чем мы думаем, а не расчет на то, что, мол, у них где-то просто открытое пространство, 2−3 бойца на 1 км фронта. И это, по существу, такой классический подход профессиональных военных.

Генштаб руководствуется максимально подтвержденными данными о противнике

Как я отношусь к подобной военной аналитике, предоставляемой мощными иностранными центрами. Скажу, что даже в том, что Украина выдержит трое суток русского нашествия, а потом падет (к счастью, это не сбылось и поэтому мы сейчас смеемся над этим предположением), было рацио. Ибо основывались эти предположения на сравнении военного потенциала России и Украины, и чисто арифметически у Украины практически не было шансов. Потому что по отдельным параметрам, например, по авиации, кроме того, что это десятикратное преимущество, это еще и качественное преимущество. Ну и можно дальше продолжать о личном составе, об артиллерии, что мы, в принципе, наблюдали, и это преимущество сохраняется. При этом при всем имела место переоценка этих возможностей России, и это как раз вот такой важный нюанс, о котором нужно помнить, когда мы читаем очередную оценку о том, насколько деградированы, деморализованы российские войска, насколько там все плохо. То есть нужно постоянно помнить, что эти аналитики могут ошибиться как в одну сторону, так и в другую сторону.