Новая угроза с воздуха. Изменит ли российская авиация свою тактику 17 февраля, 20:13 Эксклюзив NV

Есть действительно признаки того, что Россия снова попытается интенсивно применять авиацию в ожидаемом наступлении

Если коротко вернуться в историю годичной давности, то в первые дни, недели российская авиация не беспрепятственно могла действовать в украинском небе, и это был сюрприз для российских летчиков. Они не ожидали никакого сопротивления. Пропагандистские сообщения, что украинская ПВО, украинская авиация уничтожена, по сути, оказали плохую услугу самим российским лётчикам. Для них большим сюрпризом было то, что их стали сбивать. В отдельные дни по несколько самолетов. То есть потери были достаточно высокими.

Видео дня

Российская авиация меняла тактику. Сначала работали по всем высотам — от малых до больших над территорией Украины. Затем в какой-то момент поняли, что на средних и больших высотах высока вероятность поражения от ПВО — наземных комплексов. Потом попытались действовать только на малых высотах — и здесь встретились с неожиданным количеством переносных ЗРК. И, наконец, то, к чему они пришли — это не заходить в воздушное пространство Украины за линию фронта. Есть видеосвидетельства того, как либо не доходя до линии фронта, сбрасывают бомбы, либо заход на небольшую глубину. То есть, где чувствуют себя в относительной безопасности, чтобы не быть пораженными ПВО.

Что касается сегодняшнего дня, то сохраняется превосходство России в авиации. Соотношение, что было 10 к 1, думаю, таковым и остается. Потому что были потери с их стороны, потери с нашей стороны.

Есть определенные данные по количеству боевых самолетов РФ.