Крымский мост должен стать аварийным 18 июля, 13:13 NV Премиум

Полностью уничтожить его не удастся

Я не знаю, что произошло с Крымским мостом в этот раз, но результатом доволен на все 100%. Результат неплохой, хотя могло быть и лучше, но сейчас мы видим много очень интересных версий. Кто-то почему-то говорит о том, что по Крымскому мосту был нанесен ракетный удар. Хотя я просмотрел почти все видео и фото с этого моста, и каких-то признаков того, что было задействовано какое-то ракетное оружие по нему не увидел. Когда воздушный взрыв — ну не происходит непосредственно столкновения с поверхностью, а взрыв происходит за несколько метров до поверхности — даже его не было. Структурно мы видим, что повреждения совсем другого типа.

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Есть версия того, что это мог быть какой-то надводный объект. Возможно. Я не исключаю. Потому что законы физики всюду одинаковы, и опять же, если посмотреть на те повреждения, которые получил мост, то взрыв произошел не на нем, над ним, а именно под ним.

Кроме этого, возникает вопрос — кто именно организовал этот взрыв.