Какой финал будет у Пригожина и Шойгу 16 июня, 16:33 NV Премиум

О разборках между Минобороны РФ и Пригожиным. Почему это хорошо для Украины

Для тех, кто имел опыт службы в советской армии, или наблюдал за российской армией — как там все развивалось, здесь нет большой новости. Это был тот миф, созданный о «второй армии в мире» и так далее.

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А все эти вещи, которые там сейчас происходят, абсолютно естественны и свойственны как для советской, так и особенно для российской армии. Потому что даже по сравнению с советской армией то, что сейчас там происходит, невозможно было себе представить. Чтобы человека, имеющего судимость снятого или не снятого, или находящегося под следствием, можно было призывать в армию, уж не говоря о зеках с таким послужным списком! И все это происходит в современной России. О какой тогда офицерской военной этике или стандартах можно говорить! Вот слилась уголовная и политическая верхушки, и хорошо туда вписалось военное начальство разного уровня. Хорошая новость в этом для нас, что украинский успех на поле боя лишь обострит эти процессы, которые мы уже наблюдаем. Уже есть очень хорошие признаки для того, чтобы видеть связь между тем, как развиваются события на поле боя и как это переносится внутрь самой России, внутрь российских структур — государственных, или этих бандитских, которые там сейчас есть (если мы говорим о Евгении Пригожине). Это очень интересный такой голливудский сюжет может быть.

Путин публично подтвердил, что да, все частные военные компании должны подписать контракты с Минобороны РФ до 1 июля. А Пригожин тоже публично сказал, будто этого делать не будет. Что же этот конфликт значит для РФ?

Украинский успех на поле боя только обострит эти процессы

Если мы говорим об отношениях Пригожин-Шойгу, то помирить их уже невозможно потому, что они зашли слишком далеко. Что бы мы ни говорили — но Шойгу это официальное лицо и его приказы, касающиеся вооруженных сил, должны выполняться. Так что то, что Пригожин говорит, мол, «он мне не указ» — ну он немножко зарывается. Но есть верховный арбитр. Вот и я боюсь, что сейчас (потому что это уже не первый конфликт между Шойгу или между Пригожиным и военным руководством, предыдущий вроде бы удалось Путину уладить) это заходит слишком далеко. Потому какие могут быть варианты? Кого-нибудь одного из них нужно будет убирать, иначе будут пальцем показывать на того, кто с этим не справился.

Так что в пользу кого может сделать выбор Путин? Когда я говорю, что кто-то из них должен сойти с этого ринга, то здесь просто речь идет о разных способах. Если это Шойгу, то скорее всего, как давний очень близкий друг Путина он скажет, что по состоянию здоровья больше не может выполнять свои обязанности. То есть, должен быть добровольный уход. А если говорить о Пригожине, то если не кувалда, то что-то подобное.

Хотелось бы еще высказать свои соображения о командовании ВС РФ. Время от времени они пытаются лепить из кого-нибудь из своих генералов спасителя. Помним была эта история то с одним, то с другим. Это привносило элементы новизны. Но на мой взгляд, там, возможно, есть люди с мозгами, о которых можно было бы сказать — вот этот способен сейчас исправить ситуацию, но они точно сейчас не на генеральских должностях.

Ну, а то, что пытались всячески скрыть эту трагедию с чеченским видным полководцем Адамом Делимхановым — все же ложь вылезает, причем даже первые ее выталкивают именно эти российские военкоры, что тоже показательно.

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