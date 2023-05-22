Чрезвычайно большое достижение для Украины. В чем уникальность F-16 22 мая, 21:43 NV Премиум

Истребители F-16 нужны были вчера, образно говоря

Учитывая то, что до недавнего времени позиция США, которым принадлежит право принимать это решение, была категорически отрицательная. То, что мы сегодня имеем это решение — чрезвычайно большое достижение. Похоже, что последнюю красную линию, которую сами себе наши партнеры чертили относительно номенклатуры поддержки предоставления далекобойного оружия, высокотехнологичного оружия, они разрушили.

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Я не заметил за этим конкретным решением по F-16 чего-то нового, или каких-то рычагов, которые были задействованы, которых не было раньше. Ситуация довольно схожа с тем, что мы наблюдали как минимум с момента принятия решения о передаче Украине Джавелинов (задолго до войны). Такая же история была у нас с тяжелым вооружением на начальном периоде войны, та же самая ситуация была с танками. Это такой, к сожалению, эволюционный механизм, когда наши партнеры должны пройти от ментальной готовности к тому, что это решение уже не просто назрело, а чрезвычайно актуально. Они должны осознать то, что риски непредоставления этого оружия являются большими, чем риски его предоставления.

Ну, а дальше определенный период времени уходит на организационные моменты — поиск финансирования, поиск того, где можно такое оружие взять, и далее по цепочке вплоть до подготовки экипажей и передачи этого оружия.

В чем уникальность F-16.