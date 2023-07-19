Бестолковое движение россиян. Что происходит под Купянском и чего там ждать 19 июля, 16:05 NV Премиум

На Купянском направлении (общее направление Луганское) россияне уже минимум полгода держали стотысячную группировку

Она когда-то должна была прийти в движение, и вот они начали двигаться.

Опять же, двигаться неумело, бестолково, по трясинной местности. Попадают в ловушки, на минные поля, под определенные удары нашей артиллерии. То есть, вроде бы их и 100 тыс., но толком их всех ввести в строй не могут. Управления нет. Там сборная солянка.

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Да, начинают двигаться, да в режиме зондирующих операций, где-то рейдовых атак, пытаются давить. Общая стратегическая задача у них — попытаться выдавить наши войска за Северский Донец и за Оскол. Дойти до Лимана. А оперативная задача — как-то связать наши резервы, хотя бы оперативные. Они понимают, что стратегические резервы туда не пойдут, значит