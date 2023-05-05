Сбитый Байрактар над Киевом. Почему произошел этот инцидент 5 мая, 15:18 NV Премиум

Меня этот случай неприятно удивил. Во-первых, потому, что украинцы, хотя и вынужденно, сбили свой беспилотник. Во-вторых, — это же произошло над жилыми кварталами Киева

Учитывая 30-летний опыт службы в Воздушных силах, у меня сразу возникают вопросы, которые обычно задаются комиссией по расследованию инцидентов. Я не хотел бы выносить эти вопросы на публичное обсуждение, потому что это дело специалистов (а специалисты знакомы с этими процедурами), и, по меньшей мере, десяток этих вопросов должны лечь в основу ведомственного расследования.

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Желательно также, чтобы к этому расследованию были привлечены те, кого мы называем гражданским демократическим надзором над Вооруженными силами. Поскольку главная цель этого расследования — не наказать виновных, а найти настоящие причины и предотвратить возможные инциденты в будущем. Чтобы закончить эту часть на положительной ноте — нужно приветствовать то, что командование Воздушных сил и Вооруженных сил вообще не стало пытаться перевести стрелки на войну, на российскую агрессию, а признало факт такого инцидента и причину его честно назвали.

Что касается технической части.