Цель номер один. Три этапа возвращения Крыма 29 апреля, 09:03 NV Премиум

Три этапа и три главных участника процесса возвращения Крымского полуострова и восстановления территориальной целостности Украины

Впервые опубликовано в журнале NV за апрель 2023 года. Републикация запрещена

Прошла очередная годовщина незаконной аннексии Крыма. Повод вспомнить бурные события весны 2014 и девяти последующих лет, оценить современное положение дел и поразмышлять над перспективами. По ту сторону фронта — еще и повод для празднования, правда, на этот раз без грандиозных концертов. Главный виновник в день провозглашения аннексии совершил «спонтанный» визит в Севастополь, но решил не встречаться со счастливыми крымчанами, чьи призывы «хоть камни с неба», похоже, начали материализоваться.

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Подготовка к «сезону-2023» в Крыму приобрела новое содержание. Оккупационные власти делают все, чтобы население и гости чувствовали себя в безопасности — громкие заявления про «все под контролем», 200 км окопов, блиндажи, минные заграждения, регулярная работа ПВО. Тем не менее, местные туроператоры оптимистично ожидают 10−15% отдыхающих от уровня 2022 года, а предложения продажи жилья достигли рекордного уровня и безумных скидок. Так и хочется поинтересоваться: «А что случилось?»

А случилось следующее: парадоксально, но факт — именно путинские планы захватить еще больше украинских земель и навсегда избавиться от претензий по поводу незаконной аннексии Крыма помогли приблизить решение крымского вопроса в пользу Украины. Будем откровенны: шансы возвращения Крыма политико-дипломатическим путем были довольно призрачными в обозримом будущем.

Именно о приоритетности политико-дипломатических мероприятий говорится в действующей Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя (от 24 марта 2021 года). Упомянутая стратегия, безусловно, нуждается в обновлении в части возможных путей деоккупации Крыма, но в целом остается актуальным и достаточно содержательным документом, особенно в части, касающейся этапа реинтеграции, а именно — его заблаговременной подготовки и имплементации.

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