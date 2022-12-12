Суровикин готовит ответ. Что происходит на Донбассе и в Херсонской области 12 декабря, 20:13 Эксклюзив НВ

Давайте проанализируем, что происходит на Донбассе

Последние два дня российские телеграм-каналы изобилуют «отличными новостями». Плюс группа итальянских (назовем их так) специалистов по онлайн-психоанализу сетует на мою предвзятость (в пользу Украины). Поэтому давайте посмотрим, что сообщают русские за последние несколько дней. Ведь это «чуть больше» того, что они обычно сообщают.

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Традиционное предупреждение: вы читаете этот текст исключительно на свой страх и риск, и я не собираюсь брать на себя ответственность за любой ущерб, причиненный логикой, умозаключениями, фактами или (моим собственным) сарказмом.

Общее

Россияне в процессе введения в эксплуатацию новых вездеходов (больше похожих на мини-тракторы).

Сообщается, что ВКС признало гибель пилота Ту-22М-3 в результате удара украинского беспилотника по российскому военному аэродрому Дягилево 5 декабря. Это помимо вагнеровского экипажа Су-24М, сбитого 2 декабря в районе Клещевки под Бахмутом (выполнял приказ «атаковать колонну бронетехники… повторил подвиг летчика Николая Гастелло в 1941» — как пишет российская пропаганда). Должно быть потому, что (по крайней мере, по мнению многих западных «экспертов») ВКС накопили такие огромные объемы первоклассного боевого опыта в Сирии — бомбя при этом беззащитных мирных жителей.

Тем временем фанаты Путина жалуются: «Украинская артиллерия делает все, что хочет» (приведу их жалобы полностью): «Украинская артиллерия делает все, что хочет. И российская «контрбатарейная борьба» ей не указ. Мы не можем ничего противопоставить артиллерии ВСУ в отношении безопасности Донецка. Все разговоры о нашем превосходстве в артиллерии остаются пустым звуком: у нас нет ни разведывательных наземных средств, ни БЛА, способных моментально засечь огневые средства противника и уничтожить их.

Знают ли наверху о таком положении дел? Докладывают ли наверх о такой ситуации с разведсредствами? Нам пророчат великие дела, как же мы пойдем в наступление при таком обеспечении? Откуда эти разговоры о нехватке боеприпасов? Почему мы снова умываемся кровью гражданских людей, россиян? Почему населению не объясняют путь, который привел нас к самым кровавым дням Донецка за всю войну с 2014 года?

Из Донецка никто не стонет, все только скрежещут зубами от ненависти. Но Донецк делает все, чтоб наша взяла, все мужики ушли на фронт, население не паникует и держится. Мы воздадим должное Донецку или нет? Или оставим терпеть? А по общей ситуации надо признаться самим себе и уважающим себя ответственным лицам доложить наверх, что у нас и сейчас, и все эти 10 месяцев нет и не было реальных средств ведения контрбатарейной борьбы, наша артиллерия слепая. Давайте, набирайтесь мужества и докладывайте".

Вы читаете этот текст исключительно на свой страх и риск

Я вовсе не собираюсь напоминать, мол, «а я же говорил», но: я сейчас просто-таки получаю удовольствие. Потому что происходящее — прямое следствие того, о чем я вам таки говорил: что российские БПЛА Орлан — центральный элемент, от которого зависит вся их система разведки и наведения, — бесполезны в плохую погоду, особенно в мороз.

А еще Игорь Гиркин и Grey Zone не перестают заявлять об украинском наступлении в районе Гуляйполя, как и все время с августа. Думаю, это хороший пример того, что «даже слепая курица иногда находит зернышко»: если они будут делать это достаточно долго, то «история подтвердит их правоту». Рано или поздно (действительно: «скорее раньше, чем позже»).

Бои на Донбассе

Купянск. Согласно заявлению, обнародованному Keystone Cops (так автор называет Генштаб РФ — НВ) два дня назад, только с 4 по 11 декабря 2022 года, ВС РФ «уничтожил 2595 украинских боевиков» — только в этом районе.

Сватово. Телеграм-канал ANNA-News похвастался фотографиями российских БМПТ (Боевая машина поддержки танков) Терминатор и их экипажей в этом районе. Надо полагать, всем украинским войскам на этой части линии фронта теперь конец.

Бахмут. Военкор русских WarGonzo утверждает, что «остатки» 2-х батальонов 93 отдельной механизированной бригады ВСУ были выведены из Соледара и заменены 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева «в связи с катастрофическими потерями».

Но, по его словам, в городе остаются части 53-ей отдельной механизированной бригады, 71-ой егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ. С его точки зрения, это что-то вроде «начала конца Бахмута» или, по крайней мере, «начала ухода украинцев» из города.

Проверка информации WarGonzo: да, 93-ю вывели из города и заменили свежими частями. Но я не нашел подтверждения того, что какие-либо части 93-й бригады пострадали от чего-то похожего на «тяжелые потери», не говоря уже о «катастрофических». Последнее определение справедливо только для вагнеровских частей, штурмовавших Соледар в течение трех месяцев (без какого-либо значимого успеха).

Конечно, ВСУ при этом потеряли свои позиции: около 200 метров на восточной окраине города и около 100−150 метров на юго-востоке. Я на самом деле думаю, что ВСУ отказались от нескольких хороших оборонительных позиций: почему именно было принято такое решение, понятия не имею, но я не уверен, что это похоже на «начало конца Бахмута».

Прежде всего, учтите, что наряду с 92-й механизированной, 93-я известна тем, что разгромила с десяток русских частей. Она начала громить их уже восточнее Харькова, еще в конце февраля и начале марта, она продолжала громить их (особенно 144-ю мотострелковую дивизию) весь апрель и май. Была во главе самых ранних украинских контрнаступлений в июне и июле и нанесла «удар в спину» последней попытке русских прорваться к Славянску, еще в августе. Последние два месяца 93-я бригада сыграла решающую роль в защите Соледара и северной стороны Бахмута. Теперь просто пришло время дать этим войскам отдохнуть, дать им возможность реорганизоваться и переобучиться, и, таким образом, вернуться к тому, что они делают лучше всего: при любой возможности громить русских.

Бахмут: перехваченный список

Что важно во всем этом (и что стало поводом для сегодняшнего текста), так это то, что большинство подобных заявлений России, похоже, основаны на этом «перехваченном списке», в котором перечисляются подразделения ВСУ, дислоцированные в районе Бахмута, или прибывшие туда по состоянию на первую неделю декабря.

Из того, что удалось рассмотреть и расшифровать со слов других русских (кроме WarGonzo), кроме 93-й, у ВСУ есть еще 58-я (и ее 13-й батальон), и 72-я механизированная (или, по крайней мере, ее 48-й батальон) на позициях севернее город. А дальше — где русские говорят, что буквенно-цифровые обозначения, указанные на той бумажке, — это коды конкретных подразделений ВСУ. Соответственно:

«А1976» — 1322-я артиллерийская база боеприпасов.

Понятия не имею, что такое подразделение может делать так близко к линии фронта, но я непредубежден и готов учиться.

«НГУ БРОП»: это должна быть 4-я бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. Никаких новостей по этому поводу: это подразделение в этом районе уже около четырех месяцев.

Затем «+3030»: это должна быть 25-я десантно-штурмовая бригада.

«BTGR Hawk» и «Berlingo» — 210 специальный отдельный батальон Берлинго входит в состав сухопутных войск ВСУ. Что такое «BTGR Hawk» понятия не имею

«3027» должно расшифровываться как 1-я бригада Национальной гвардии Украины.

«A0536» должно обозначать 53-я механизированная бригада.

«A3488» батальон «Айдар» в составе 53-й бригады.

«А1736» — 57-я мотострелковая бригада.

«А4080» — 43-й стрелковый батальон.

«А4247» обозначение для 243-го батальона (114-й бригады Теробороны);

«A0693» — для 54-й механизированной бригады.

«А4612» — для 69-го стрелкового батальона (93-й механизированной бригады).

«А7188» — для 95-го батальона (107-я бригада Теробороны);

«109 ТРО» — 109-я бригада Теробороны и «95 бр» — для 95-й десантно-штурмовой бригады.

Теперь давайте быстренько проанализируем. Если предположить, что эта бумажка подлинная, и действительно содержит список всех основных украинских частей в районе Бахмута (вполне возможно — даже вероятно), и, если мой расчет верен, это будет означать, что у ВСУ в общей сложности 9 бригад и 8 батальонов в Бахмуте и его окрестностях. Если, скажем, все они на 70−80% от номинальной численности, то это всего не менее 30 тыс. военнослужащих. Если они свежие и в полной номинальной численности, возможно, до 50 тыс. солдат.

…да нет же: ВСУ в процессе ухода из города, потому что вывела (по словам русских) «один батальон из 93-й механизированной». Сам WarGonzo так сказал.

После 35 с лишним лет в этом «бизнесе» я не могу не заметить, что, когда дело доходит до российской военной разведки и планирования, существует сильная склонность смешивать желаемое с реальностью. Это похоже на то, что мы, в Австрии, называем Spritzer (смесь вина с минеральной водой): некоторым нравится 9/10 вина и 1/10 воды, другим 50:50. Но, суть всегда одна и та же: мол, «если мы знаем точное обозначение вражеской части, то считаем ее уничтоженной».

Я склоняюсь к выводу, что здесь мы имеем аналогичный случай: поскольку они убеждены, что знают, какие части ВСУ находятся в Бахмуте и его окрестностях, то уже празднуют победу, как будто всех их уничтожили.

При этом русские не учитывают следующее: если это достоверно, то это не только хорошее указание на то, какая именно концентрация сил ВСУ находится в Бахмуте, но и то, что делают Путин и/или Суровикин и Ко. Намеревается уничтожить эти силы ВСУ с помощью смеси, скажем, 30 тыс. плохо обученных «мобиков» и 5 тыс. вагнеровских зэков.

Блажен, кто верует, или как говорят в Украине, «дай боже нашому теляті та й вовка з'їсти».

Херсон. Также 10 декабря русские сообщили — и это якобы подтверждается официальными украинскими источниками (говорят: «Арестович») — о морском десанте на Большой Потемкинский остров, на Днепре. Мол, остров заняли силы 80-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Северного флота), 25-го отдельного полка спецназа ГРУ и рота подразделения БАРС (российские добровольцы-резервисты). Высадка произошла на южном берегу острова со стороны контролируемого ВС РФ Белогрудово. Сейчас эта группа занимает юг и юго-восточную часть острова, ведя разведку до озера Закитное на восточной оконечности.

Понятия не имею, правда ли это, и не знаю, с чего бы ВС РФ развернуть на вражеском подбрюшье несколько из своих немногих оставшихся «ударных» подразделений и, таким образом, изолировать их на этом участке элитной недвижимости. Но это может свидетельствовать о том, что Путин и/или Суровикин ищут способы уменьшить давление украинских сил на свои позиции в нижнем течении Днепра.

Как обычно, когда дело доходит до этого участка линии фронта, нам не остается ничего иного, кроме как подождать и посмотреть, что из этого выйдет.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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