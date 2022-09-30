Оккупация. Правила в аду 30 сентября, 12:42

Каждый эпизод преступления россиян нам предстоит установить, а для этого мы должны понимать, в каких правовых рамках находимся и что такое военная оккупация с правовой точки зрения

Несколько дней назад в Изюме Харьковской области завершилась эксгумация 436 тел из массового захоронения. Большинство имеют признаки насильственной смерти, а 30 — следы пыток. Среди убитых украинцев есть тела с веревкой на шее, со связанными руками и поломанными конечностями, с огнестрельными ранениями, а у нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это является доказательствами ужасных преступлений, которые совершали российские солдаты на оккупированных территориях Харьковщины.

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Причиной тому практически абсолютная власть оккупанта над территорией, населением и инфраструктурой государства противника. Каждый эпизод преступления в Изюме, Купянске, Балаклее, роль и функцию каждого исполнителя, подстрекателя и того, кто отдавал приказы, нам предстоит установить, а для этого мы в первую очередь должны понимать, в каких правовых рамках находимся и что такое военная оккупация с правовой точки зрения.

Правовой режим оккупации

Современное право оккупации, как оно отражено в Гаагском положении о законах и обычаях войны на суше 1907 года и Женевской конвенции IV, не ставит под вопрос законность военной оккупации, но признает фактическую власть государства, которое оккупирует и принимает во внимание его законные интересы в направлении безопасности.

Право оккупации может быть описано как правовой режим, специально созданный для временного управления оккупированными территориями и направленный на то, чтобы предотвратить введение ничем не оправданных изменений в характерные особенности жизни оккупированных территорий, защитить жителей от произвольных решений и правонарушений и позволить вести более или менее нормальную жизнь.

При этом оккупирующее государство несет полную ответственность за беспрепятственное функционирование общественных учреждений и служб в пользу населения оккупированной территории, а также должно с помощью всех имеющихся у него средств обеспечить снабжение гражданского населения основными товарами, необходимыми для его выживания, такими как продовольствие, медицинские препараты, одежда и т.д.

Защита гражданских и гражданского имущества

Жизнь людей

В течение всей оккупации государство, оккупирующее фактически заменяет собой законное правительство и имеет юридическое право и обязанность обеспечивать общественный порядок и безопасность в соответствии с законами, уже действующими на занятой территории. Для оккупанта действует общее обязательство гуманного отношения и недопустимость любой дискриминации людей на оккупированной территории.

Имущество

Международное гуманитарное право запрещает разграбление собственности как частной, так и государственной. Уничтожение собственности не может производиться по приказу в сугубо карательных целях или по административным причинам и может допускаться только в той мере, которая абсолютно необходима для ведения военных действий.

Безопасность и законный интерес оккупанта

Единственный законный интерес оккупирующего государства, находящийся под защитой — безопасность их вооруженных сил, для чего могут приниматься необходимые меры.

Принятие новых законов, отмена законов Украины

Международное гуманитарное право признает, что оккупирующее государство может издавать новые законы, но только для 3-х целей:

— Создание возможностей оккупанту выполнять его обязательства по международному гуманитарному праву;

— Для надлежащего управления территорией;

— Для обеспечения безопасности персонала, имущества, инфраструктуры вооруженных сил и администрации оккупирующего государства.

Этот перечень исчерпывающий.

Оккупант не может заставлять местных жителей воевать против их государства

Что касается остановки действия местных законов, то оккупанты могут делать это в двух случаях:

— Когда они создают угрозу их безопасности;

— Когда действующий закон создает препятствия для выполнения международного гуманитарного права.

К примеру, оккупанты могут на законных основаниях аннулировать местный закон, который обязывает участвовать в вооруженном сопротивлении или закон о режиме расовой или любой другой дискриминации, действующий вопреки принципам международного гуманитарного права.

Просто остановив закон Украины, запрещавший военную службу в интересах другого государства, оккупант не может заставлять местных жителей воевать против их государства.

Указанное в предыдущем абзаце это именно то, что происходит в Крыму и на других оккупированных территориях нашего государства и это военное преступление.

Важно, что у каждого автора и подписанта «указа», «распоряжения» или «закона» о мобилизации есть фамилия и имя, а потому осуждение этих военных преступников не будет для Украины сверхсложной задачей.

Запрет принудительной мобилизации. Трудовая повинность

Хотя жители оккупированной территории обязаны подчиняться фактической власти оккупирующего государства, у них нет в отношении нее обязанности верности, поэтому местных нельзя принуждать к службе в вооруженных силах оккупанта. Прямо запрещена и пропаганда добровольного вступления в оккупационные силы.

Происходящее на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей является уголовно наказуемым деянием, за которое в Украине предусмотрено от 8 до 12 лет заключения.

Украинцы, призванные силой и заставленные служить, являются потерпевшими по делам о военных преступлениях по мобилизации на оккупированных территориях. Конечно, в том случае, если они сами не совершали военных преступлений и не являются коллаборантами.

Трудовая повинность

Трудовая повинность на оккупированной территории возможна. Но для людей с 18 лет и только:

a) для нужд оккупационной армии;

b) для работы в коммунальных службах;

c) для обеспечения питания, крыши, одежды, транспорта и здравоохранения для населения оккупированной территории.

Во всех случаях трудовая повинность должна осуществляться именно на оккупированной территории и должна соответствовать физическим и умственным способностям каждого человека, предусматривать справедливую оплату и основные гарантии условий работы, в частности, что касается зарплаты, рабочего дня и т.д.

Допустимые наказания

Любые уголовные положения, введенные в действие оккупирующим государством, не должны иметь обратной силы и могут быть введены в действие только после опубликования и доведения до сведения местного населения на их языке.

Действует презумпция невиновности и запрет на повторное привлечение к уголовной ответственности.

Незначительные правонарушения в ущерб оккупирующему государству, которые не связаны с попыткой убить или ранить солдат его вооруженных сил или администрации или причинить серьезный ущерб имуществу или создать серьезную коллективную угрозу, не могут наказываться более строго, чем заключение или интернирование и в обоих вариантах срок обязан быть пропорциональным правонарушению.

Коллективные наказания запрещены.

Смертный приговор на оккупированных территориях нашего государства запрещен по тем соображениям, что смертная казнь как наказание не используется в Украине и поэтому не применима и во время оккупации также.

Запрет депортации и колонизации

Колонизация

Международное гуманитарное право налагает абсолютный запрет на перемещение частей гражданского населения государства, которое оккупирует, на оккупированную им территорию.

Цель этого запрета — не допустить колонизации оккупированных территорий гражданами оккупирующего государства и постепенного установления фактического положения на местах, что может приводить к различным политическим последствиям.

В Украине мы наблюдаем яркий пример нарушения указанного запрета в виде направленной РФ политики по перемещению россиян на оккупированную территорию АР Крым и дальнейшему изменению «фактов на местах» и использованию этого в политических целях как внутри России, так и на международной арене.

Депортация

На индивидуальную и массовую насильственную депортацию наложен абсолютный запрет.

Исключение о временной эвакуации

Безопасность населения или неотложные военные рассуждения могут потребовать общей или частичной эвакуации территории людей за пределы оккупированной территории.

Россия проводила действия по депортации украинцев с территории Украины вне их воли и возможным их аргументом при защите в судах будет формулировка «насущная военная необходимость», но во-первых эту же «насущную военную необходимость» следует доказать, а во-вторых, даже в таких исключительных обстоятельствах перемещения украинцев государство Украина согласно положениям международного гуманитарного права должно было быть информировано сразу же после эвакуации или перемещения.

В любом случае все перемещенные люди должны быть возвращены на свою территорию немедленно после окончания военных действий.

Исключение относительно добровольного отъезда

На добровольный отъезд имеют право люди, желающие покинуть такую территорию и искать безопасность в других местах.

Четко выраженное право уехать имеют и граждане других государств, которые находятся на оккупированной территории.

Выводы

Для военных преступников из России определенные законные возможности в режиме оккупации, предусмотренные Женевской конвенцией IV и Гаагскими положениями 1907 года, будут служить «островком возможностей» с целью избежать ответственности или для попыток смягчить наказание.

Понимание правовых рамок оккупации, в которых мы должны работать по сбору доказательств военных преступлений, подготовке судебных процессов, сотрудничеству с Международным уголовным судом, пониманию возможностей и ограничений оккупанта, является важной составляющей и при проведении расследований военных преступлений и при освещении преступлений россиян для мирового сообщества.

Уверен, что массовость преступлений российской армии, их системность и самое главное, десятки тысяч свидетельств, которые мы можем получить от людей, которые это все пережили, не оставят много шансов российским военным преступникам избежать справедливого наказания как на индивидуальном уровне, так и на уровне государства со всеми его структурами. Начиная с обычного командира роты или взвода и заканчивая главными пропагандистами и высшими должностными лицами.

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