Украинцы хотят справедливого наказания за военные преступления 12 июня, 11:02

Россия и ее сторонники придерживаются модели отрицания, которая очень напоминает традиционное отрицание геноцида

Одним из отличий от прошлых военных преступлений является то, что украинские жертвы и свидетели самостоятельно сообщают в социальных сетях о несправедливости, произошедшей с ними, будь то Facebook, Tiktok или Instagram. С начала войны мы ежедневно слышим голоса украинских гражданских лиц. Все они хотят быть услышанными. Все они хотят рассказать о том, что произошло с ними или с их родными и близкими.

Видео дня

Впервые во время войны нападающие не отрицают своих нападений, но отрицают совершение преступлений и идентичность своих жертв. Это ключевой вызов, которому «Яхад» хочет противостоять.

Французская неправительственная организация «Яхад — Ин Унум» насчитывает более 30 сотрудников во Франции, Бельгии, Польше, Украине, США и Ираке. Ее возглавляет отец Патрик Дебуа. Мы смогли записать более 500 часов видео интервью о российских преступлениях в более чем 60 различных населенных пунктах Украины. После предварительного анализа подозрения относительно систематических действий российских войск против украинского гражданского населения подтверждаются. Такие преступления были совершены не только в Буче или Мариуполе, но и в большом количестве других украинских городов и сел.

Путин, Лавров и спикер президента РФ постоянно отказываются признавать факты преступлений, совершенных российскими военными или подразделениями. Кроме того, ежедневно российские политики, так называемые эксперты и журналисты в России и за рубежом так же отрицают факты совершения преступлений.

Крайне важно методично деконструировать нарративы Кремля

Каждый раз после совершения преступления, Россия и ее сторонники придерживаются модели отрицания, которая очень напоминает традиционное отрицание геноцида. Сначала отрицается сам факт существования жертв или пострадавших объектов. Если это не срабатывает, пропаганда утверждает, что были повреждены только военные цели. Напоследок, россияне признают, что атака была непреднамеренной и что настоящая военная цель была где-то рядом.

Эти ложные нарративы распространяются после каждого нападения на гражданское население. Чем более распространена ложь, тем глубже она укореняется в общественном мнении. Поскольку люди все больше верят ложь, системной реакции, направленной на прекращение пропаганды, становится все меньше.

Но интерес международных СМИ постепенно угасает, а основное внимание фокусируется на боевых действиях на востоке и юге Украины. Большинство новостей сообщают о предоставлении танков, ситуации на фронте, но ничего о преступлениях, которые продолжают совершать российские войска. Впрочем, по мере освобождения территорий, мы фиксируем и документируем новые случаи казней и пыток гражданского населения в таких городах как Херсон, Харьков, Купянск и другие.

«Яхад — Ин Унум» документирует эти преступления с первых дней полномасштабного вторжения. С одной стороны, доказательства должны быть собраны для поддержки судебных органов на международном уровне, в Украине, а также в таких странах, как Германия, где Генеральный прокурор проводит расследование с начала войны на основе универсальной юрисдикции.

Во-вторых, необходимо прекратить отрицание Россией этих преступлений. Я не знаю ни одного случая, когда военные преступники признали бы свои деяния по собственной воле. Наоборот, отрицание со стороны преступников является обычной частью преступления. Это не является исключением и в случае российских преступлений против украинского гражданского населения. Систематически эти действия отрицаются различными представителями России, а сообщения о них называются ложью.

Крайне важно методично деконструировать нарративы Кремля и предоставить доказательства относительно истинных мотивов российских лидеров, а также масштабы и последствия их действий.

На начало текущего года мы записали:

45 свидетелей или жертв убийств или насилия

62 свидетелей или жертв бомбардировок и обстрелов

14 свидетелей или жертв мародерства и грабежа

10 свидетелей принудительной депортации и/или фильтрации

2 свидетелей сексуального насилия

23 свидетелей или жертв пыток и пребывания в заложниках

Пока результаты показывают, что задокументирована лишь часть российских преступлений против украинского населения. Особенно в небольших — часто недостаточно освещенных в СМИ — населенных пунктах, жертвам и свидетелям нужно дать возможность высказаться и помочь достичь справедливости.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV