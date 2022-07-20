Франция расследует военные преступления в Украине. Но почему всего семь? 20 июля, 11:34

Какие нормы не позволяют следователям Франции взяться за расследование большего количества военных преступлений в Украине

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину российские военные совершили бесчисленное количество военных преступлений. Российская армия пренебрегает всеми законами ведения войны и нормами международного гуманитарного права. Безусловно, все виновные в военных преступлениях должны быть наказаны, но для этого нужно провести полноценное и независимое расследование зверств, которые продолжали российские военные и руководство их страны. Это единственный способ достичь справедливости для пострадавших и надлежащей ответственности для преступников.

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Здесь огромную роль играет международное правосудие. Ряд международных институций и наших партнеров уже помогают Украине расследовать военные преступления российских военных. К примеру, еще в марте Украина, Польша и Литва создали совместную рабочую группу, которая будет заниматься такими расследованиями. 21 июня США также объявили о создании группы по расследованию военных преступлений. К процессу документирования преступлений в настоящее время приобщаются и немецкие следователи. Среди международных партнеров Украины также и Франция, которую я недавно посетила с целью адвокации вопроса о необходимости для Франции расследовать военные преступления, совершенные в Украине.

25 июня тогдашняя Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Франция уже начала семь судебных разбирательств по военным преступлениям в Украине. Однако возникает вопрос: почему после многочисленных подтверждений зверств российских военных французские правоохранители открыли только семь судебных дел?

Например, Франция не расследует преднамеренную атаку российских захватчиков на драмтеатр в Мариуполе. Французские следователи также не работают с авиаударом в Сергеевке, где российские ракеты попали в жилой дом и пляжный курортный отель, страшные нападения на Часов Яр или Винницу. Список можно продолжать, но в чем причина?

Проблема заключается не в отсутствии доказательств и нехватке мотивации со стороны следователей

Проблема заключается не в отсутствии доказательств и нехватке мотивации со стороны следователей. К сожалению, французское законодательство содержит ряд норм по применению механизма экстратерриториальной юрисдикции, то есть возможности применять французское законодательство за пределами Франции. В случае с военными преступлениями, совершенными в Украине, — это возможность их расследовать французскими следователями с учетом французской методологии, опыта, практики и ресурсов. Именно эти нормы не позволяют следователям Франции приступать к расследованию большего количества военных преступлений в Украине.

Какие существуют преграды?

Прежде всего, чтобы начать расследование по военным преступлениям, преступлениям против человечности и геноцида, во французском законодательстве существует требование относительно résidence habituelle (постоянного места жительства) подозреваемого на территории Франции. То есть подозреваемый должен иметь постоянное и официальное место жительства именно во Франции, дабы расследование вообще могли начать. Это условие во французском законодательстве определено только в отношении военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. Если же речь идет о других международных преступлениях, таких, как пытки или преступления насильственного исчезновения, для них достаточно la simple présence (простое присутствие) правонарушителей (т. е. чтобы подозреваемый просто присутствовал, хотя бы временно, на территории Франции).

Другое препятствие на пути расследования — это норма double incrimination. Согласно ей преступления против человечности и военные преступления могут быть расследованы во Франции только в том случае, если такие преступления криминализированы национальным законодательством страны, на территории которой они были совершены.

Есть и процедурные препятствия. Во Франции офис прокурора должен предоставить разрешение жертвам военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, прежде чем они станут гражданскими истцами. По сути, у прокуратуры монополия на судебное преследование. Феноменально, но факт: жертвы тяжких преступлений не имеют того доступа к уголовному правосудию, которым обладают, например, жертвы пыток. Это непоследовательная практика. На практике монополия прокуратуры выглядит еще менее эффективной, ведь люди могут требовать открытия расследования по факту пыток и уже затем требовать переквалификации на преступление против человечности.

В конце концов французское законодательство содержит требование, согласно которому, прежде чем начать расследование преступления против человечности, необходимо подтвердить отсутствие судебного преследования Международным уголовным судом или государством, обладающим юрисдикцией относительно соответствующего дела.

Можно ли обойти эти препятствия?

Amnesty International призывает правительство Франции упразднить нормы законодательства, ограничивающие применение механизма экстратерриториальной юрисдикции. Это также необходимо сделать, ведь многие из этих норм противоречат другим нормам французского права.

Например, условие résidence habituelle не согласуется с другими положениями Уголовного кодекса Франции, которые касаются выполнения международных конвенций. Эти положения требуют, чтобы соответствующее лицо «пребывало во Франции» («se trouve en France»). Стало быть, на практике Уголовная палата требует не ареста подозреваемого, а доказательств его присутствия, чтобы разрешить начать производство. Даже условие простого присутствия уже само по себе ограничительно. Вряд ли оно будет применено, если подозреваемый будет находиться на территории страны всего несколько часов, ведь арест может произойти только после выдачи ордера либо прокурором, либо судьей, ведущим следствие.

Норма double incrimination вообще противоречит логике международного уголовного правосудия. Особо тяжкие преступления являются нарушением общечеловеческих ценностей, влияющих на все человечество. Учитывая это правило, double incrimination означает отрицание универсальности, которая лежит в основе установления этого инструмента международного уголовного правосудия. Эта норма также часто превращает Францию в территорию безнаказанности, если речь заходит о преступлениях против человечности.

Amnesty International ведет борьбу за отмену этих норм и процедурных препятствий уже более десяти лет. Модернизация законодательства позволит Франции эффективнее включиться в международный процесс расследования военных преступлений в Украине. Только объединившись, международное сообщество сможет привлечь к ответственности виновных в преступлениях против человечности, совершенных российскими оккупантами в Украине. Франция же способна расследовать гораздо больше, чем семь дел. В таком случае существенно возрастет вероятность того, что российские солдаты, совершавшие и совершающие военные преступления в Украине, понесут ответственность за содеянное.

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