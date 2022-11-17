Фильм 9 рота и преступления РФ. Я работал с жителями Бородянки и вот, что понял 17 ноября, 15:09

Фильм 9 рота — это инструкция ненависти и военных преступлений.

Впервые фильм 9 рота я посмотрел 17-летним парнем в год выхода фильма в широкий прокат.

Тогда, в 2005 году, фильм мне понравился и много вопросов о целях длительной и кровопролитной войны СССР в Афганистане не возникло. Не удивила и поразительная жестокость не только к противнику, но и внутри советской армии.

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Мир, в котором человек, его чувства и мысли не значат ничего, с сильным скрипом сдавал свои позиции даже тогда, в середине нулевых. Как показывает жизнь, отступать этот мир совсем не собирается.

Сейчас мне 34, моя родная страна является жертвой российской агрессии, а со времен афганской войны прошло уже более четверти века.

Официальное название «братского народа» изменилась с Афганистана на Украину, так называемые плохие парни с «духов» изменены на «неонацистов» и «бандеровцев». Место — снова чужая территория. Враг — все непонятное для ограниченного круга зрения новой партии россиян. Все непонятное и живое.

Через 17 лет я пересмотрел 9 роту.

От Федора Бондарчука до Бородянки

Этой осенью в рамках работы по сбору доказательств военных преступлений работал с двумя людьми, потерявшими свои семьи в Бородянке, в уничтоженных российскими авиабомбами многоэтажках.

На двоих эти люди потеряли 8 членов их семей, среди которых трое несовершеннолетних девушек.

После увиденного в Бородянке и услышанного от многих людей из города и окрестных сел, в памяти постоянно начали возникать конкретные эпизоды из фильма 9 рота, в которых советская армия без веских причин просто уничтожила кишлак из РСЗО Град.

В Бородянке в начале марта никакие обстоятельства военного характера не давали российской армии права атаковать здание именно так, как они это сделали. Силы россиян в Бородянке и окрестностях имели поразительное преимущество над силами украинской армии или любой территориальной обороны.

В уничтоженном доме находились гражданские люди. В подвале этого дома находились гражданские люди. Наряду с уничтоженными домами не было ни военной техники, ни скопления военных сил нашей армии, ни чего-либо другого, что могло бы хотя бы как-то напоминать военный объект.

Однако россияне сделали это.

Это уничтожение ради уничтожения

И решение атаковать многоэтажное здание в Бородянке с применением авиабомбы принял точно не Путин или Шойгу. Такое решение принималось на тактическом уровне и вполне возможно, что и тот, кто давал приказ и тот, кто такой приказ выполнял, на вопросы в анкете о любимом фильме ответят: 9 рота режиссера Федора Бондарчука.

240 выстрелов из системы Град против 5 человек с автоматами.

Атака советской армии на жилой квартал в фильме 9 рота

На 1 ч. 36 мин. фильма начинается бой между афганцами и советскими. Продолжаются обоюдные обстрелы и в определенный момент (1 час. 38 мин.) афганцы исчезают.

В последнем кадре боя перед исчезновением их было 5 человек. Через мгновение группа из 10 советских солдат во главе с Федором Бондарчуком, играющим военного с ироническим позывным «Хохол», заходит в кишлак в поиске пяти афганцев. Одного из советских солдат убивает подросток, после чего раздаются хаотические обстрелы группы советских и после слов одного из группы о том, что дальше будет работать Град (1 ч. 42 мин.), они покидают кишлак. Сразу после этого зрителям демонстрируется, как и куда работает реактивная система залпового огня Град (1 ч. 43 мин.). Работает она по жилищному кварталу.

В кадре 6 установок, каждая из которых может произвести по 40 выстрелов. То есть 240 выстрелов по месту жительства гражданских афганцев. 240 выстрелов из РСЗО Град ради уничтожения 5 человек с автоматами.

Такая сцена демонстрируется с пафосом несмотря на то, что в этом же фильме с 1 час до этого (37 минута) во время политического инструктажа для советских солдат прямо говорится, что кишлак — это место проживания афганцев и воспринимается ими как «святыня».

Это уничтожение ради уничтожения. Уничтожение, несмотря на потери гражданского населения и не военного имущества, несмотря на отсутствие какого-либо военного превосходства вследствие такого количества ударов РСЗО Град.

Так можно. Более того, так нужно. Если хочешь и можешь так делать.

Именно такой вывод сознательно или подсознательно остается в голове зрителя фильма 9 рота. Проходят годы, вместо «духов» появляются «нацисты», вместо афганских гор — леса Киевщины или побережье Мариуполя и вчерашний зритель 9 роты логично и без лишних колебаний становится военным преступником.

Почему это военное преступление?

Для одержания победы во время войны военная необходимость может требовать убивать и вызывать разрушение, но базовая ценностная основа правил войны состоит в том, что военная необходимость не предоставляет воюющим сторонам карт-бланш для ведения ничем не ограниченной войны.

Единственная законная цель, которую должны иметь государства во время войны, состоит в ослаблении военных сил противника.

Нельзя ослабить военные силы противника, убивая не защищенных гражданских людей, которые не несут угрозы или уничтожая жилой дом. Стороны в войне всегда обязаны проводить разницу между гражданским и военными, а также между гражданскими объектами и военными.

Это называется принципом отличия. Принцип проведения отличия в свою очередь влечет обязанность избегать или в любом случае сводить к минимуму причинение случайной смерти, ранений или разрушений людям и объектам.

Сводить к минимуму ущерб. Конкретное военное превосходство.

Те же правила войны предполагают, что в том случае, если избежать причинения случайного ущерба гражданским или гражданским объектам невозможно, должен включаться принцип пропорциональности.

По этому принципу сторона в войне, которая планирует нападение или решает совершить нападение, должна либо воздержаться от него или отложить, если военная атака вызовет случайные потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и нанесет случайный ущерб гражданским объектам, что было бы чрезмерным по отношению к конкретному и прямому военному превосходству, которое предполагается получить атакующей стороной.

Уничтожение гражданских домов в Бородянке в марте не принесло и не могло принести прямого и конкретного военного превосходства для российской армии. Это военное преступление.

Массированный обстрел системой Град гражданских объектов ради уничтожения 5 солдат-афганцев, как это показано в фильме 9 рота — военное преступление.

9 рота сделала свое дело

Россия как государство привыкла к оккупациям, солдаты оккупирующего государства привыкли унижать или быть униженными, солдаты и командиры российской армии привыкли к военным преступлениям.

Для них это один из методов ведения войны, полностью вкладывающийся в их ценностную систему координат и мировоззрение. Ну а фильм 9 рота… Он свое дело уже сделал.

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